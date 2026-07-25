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  4. «Реал» близок к трансферу Диоманде за 115-120 млн евро (As)

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«Реал» близок к трансферу Диоманде за 115-120 млн евро (As)

«Реал» продвинулся в переговорах о переходе вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, сообщает As.

Мадридский клуб уже получил согласие 19-летнего футболиста. На этой неделе представители «Реала» отправились в Германию и провели переговоры с руководством «Лейпцига».

Сделка пока не закрыта, однако стороны рассчитывают договориться о трансфере примерно за 115-120 млн евро. Диоманде может стать главным приобретением мадридцев нынешним летом.

Ранее фаворитом в борьбе за ивуарийца считался «ПСЖ», однако «Реал» действовал без лишнего шума и ускорил переговоры, пока основное внимание медиа было сосредоточено на возможном интересе клуба к Майклу Олисе.

Ожидается, что контракт Диоманде не нарушит принятую в «Реале» структуру зарплат. Его переход также будет означать окончательный отказ мадридцев от попыток подписать Олисе.

Кроме того, возможный трансфер может повлиять на будущее Винисиуса, который сотрудничает с тем же агентством, что и Диоманде.

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Опубликовано: Sports
Источник: As
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Комментарии

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а кто то еще про Альвареса кричал что типа 130-150 за него много))вон Реал покупает Диоманде,который в жизни ничего не выиграл за 100+ лямов.по ходу Перес психанул.столько денег потратил,и даже это не гарантия титулов.
ОтветPredator87
а кто то еще про Альвареса кричал что типа 130-150 за него много))вон Реал покупает Диоманде,который в жизни ничего не выиграл за 100+ лямов.по ходу Перес психанул.столько денег потратил,и даже это не гарантия титулов.
Комментарий удален пользователем
ОтветPredator87
а кто то еще про Альвареса кричал что типа 130-150 за него много))вон Реал покупает Диоманде,который в жизни ничего не выиграл за 100+ лямов.по ходу Перес психанул.столько денег потратил,и даже это не гарантия титулов.
Надо ещё за Родри выложить приличную сумму.
Кто-то понимает зачем Реалу эти бичи? Почему нельзя купить Батракова и Тюкавина и закрыть вопросы с полузащитой и нападением на 10 лет вперед??
ОтветВладислав Колесник
Кто-то понимает зачем Реалу эти бичи? Почему нельзя купить Батракова и Тюкавина и закрыть вопросы с полузащитой и нападением на 10 лет вперед??
- Батраков к нам не поедет(с)
Моуриньо
ОтветВладислав Колесник
Кто-то понимает зачем Реалу эти бичи? Почему нельзя купить Батракова и Тюкавина и закрыть вопросы с полузащитой и нападением на 10 лет вперед??
Слишком белые, очевидно. Вот звали бы их Батрайоко и Тюкам, сразу бы взяли😎
Интересно будет сравнить статистику Адейеми и Диоманде в конце сезона. Не злорадствую, просто не вижу там разницы в x5 раз.
ОтветTheodor Herzl
Интересно будет сравнить статистику Адейеми и Диоманде в конце сезона. Не злорадствую, просто не вижу там разницы в x5 раз.
На цену игрока влияет не только его уровень, но и его текущий контракт с клубом, возраст, здоровье. У Адейми истекал контракт, он на 5 лет старше Диоманде, каждый сезон у него мышечные травмы
ОтветTheodor Herzl
Интересно будет сравнить статистику Адейеми и Диоманде в конце сезона. Не злорадствую, просто не вижу там разницы в x5 раз.
Комментарий скрыт
В прошлом сезоне за 15 могли взять из Леганеса
ОтветСергей Галынский
В прошлом сезоне за 15 могли взять из Леганеса
А три года назад за коробку конфет из Кот-Д’Ивуара :)
ОтветВсё такЪ
А три года назад за коробку конфет из Кот-Д’Ивуара :)
За связку бус и пузырь огненной воды
Цены заоблачные. Не стоит он столько.
Провалится в маргарине, толмач неликвид собирает для неустойки
Конечно цена выглядит заоблочной, но возраст всего 19 лет, если выстрелит то это будет не дорогая покупка, а если даже нет, то за 50-60 можно и продать
Опять закупки по горячим ценам после ЧМ. Типичный кот в мешке.
ОтветG.H.O.S.T.
Опять закупки по горячим ценам после ЧМ. Типичный кот в мешке.
А прикол в том что он на ЧМ никак себя не проявил...
Вот похоже тот самый «галактико» который обещал Перес
Ответartemchiksabir
Вот похоже тот самый «галактико» который обещал Перес
Хахаха
Че-то кажется будущим Дренте)
ОтветCR7 - G.O.A.T
Че-то кажется будущим Дренте)
У Дренте хромала рабочая этика. У Диоманде с этим порядок.
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