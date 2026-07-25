«Реал» близок к трансферу Диоманде за 115-120 млн евро (As)

«Реал» продвинулся в переговорах о переходе вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, сообщает As.
Мадридский клуб уже получил согласие 19-летнего футболиста. На этой неделе представители «Реала» отправились в Германию и провели переговоры с руководством «Лейпцига».
Сделка пока не закрыта, однако стороны рассчитывают договориться о трансфере примерно за 115-120 млн евро. Диоманде может стать главным приобретением мадридцев нынешним летом.
Ранее фаворитом в борьбе за ивуарийца считался «ПСЖ», однако «Реал» действовал без лишнего шума и ускорил переговоры, пока основное внимание медиа было сосредоточено на возможном интересе клуба к Майклу Олисе.
Ожидается, что контракт Диоманде не нарушит принятую в «Реале» структуру зарплат. Его переход также будет означать окончательный отказ мадридцев от попыток подписать Олисе.
Кроме того, возможный трансфер может повлиять на будущее Винисиуса, который сотрудничает с тем же агентством, что и Диоманде.
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