Доннарумма сыграл свадьбу. Среди гостей были Холанд, Мбаппе и Манчини

Вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма сыграл свадьбу со своей возлюбленной Алессией Элефанте.

Церемония прошла в церкви Сан-Джорджо Мартире в итальянском Локоротондо.

Среди гостей были Эрлинг Холанд , Джон Стоунз , Матео Ковачич , Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини и бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Килиан Мбаппе прибыл непосредственно на свадебный прием специальным чартерным рейсом.

Всего на праздник пригласили около 250 человек. Банкет состоялся в старинной резиденции Pettolecchia, а за меню отвечала команда трехзвездочного ресторана Michelin Da Vittorio.

Доннарумма и Элефанте познакомились в родном для них Кастелламмаре-ди-Стабия и состоят в отношениях с 2016 года. В 2024-м у пары родился сын Лео. Супруга футболиста занимается дизайном интерьеров.