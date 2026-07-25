Доннарумма сыграл свадьбу. Среди гостей были Холанд, Мбаппе и Манчини

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма сыграл свадьбу со своей возлюбленной Алессией Элефанте.
Церемония прошла в церкви Сан-Джорджо Мартире в итальянском Локоротондо.
Среди гостей были Эрлинг Холанд, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини и бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Килиан Мбаппе прибыл непосредственно на свадебный прием специальным чартерным рейсом.
Всего на праздник пригласили около 250 человек. Банкет состоялся в старинной резиденции Pettolecchia, а за меню отвечала команда трехзвездочного ресторана Michelin Da Vittorio.
Доннарумма и Элефанте познакомились в родном для них Кастелламмаре-ди-Стабия и состоят в отношениях с 2016 года. В 2024-м у пары родился сын Лео. Супруга футболиста занимается дизайном интерьеров.
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Muy elegante
La trompa muy larga
La trompa gigante