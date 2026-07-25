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  4. Доннарумма сыграл свадьбу. Среди гостей были Холанд, Мбаппе и Манчини

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Доннарумма сыграл свадьбу. Среди гостей были Холанд, Мбаппе и Манчини

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма сыграл свадьбу со своей возлюбленной Алессией Элефанте.

Церемония прошла в церкви Сан-Джорджо Мартире в итальянском Локоротондо.

Среди гостей были Эрлинг Холанд, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини и бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Килиан Мбаппе прибыл непосредственно на свадебный прием специальным чартерным рейсом.

Всего на праздник пригласили около 250 человек. Банкет состоялся в старинной резиденции Pettolecchia, а за меню отвечала команда трехзвездочного ресторана Michelin Da Vittorio.

Доннарумма и Элефанте познакомились в родном для них Кастелламмаре-ди-Стабия и состоят в отношениях с 2016 года. В 2024-м у пары родился сын Лео. Супруга футболиста занимается дизайном интерьеров.

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Опубликовано: Sports
Источник: Corriere della Sera
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатео Ковачич
logoПаоло Мальдини
logoНиколо Барелла
logoДжон Стоунз
logoЭрлинг Холанд
logoКилиан Мбаппе
logoсветская хроника
logoпремьер-лига Англия
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logoСандро Тонали
logoРоберто Манчини
logoМанчестер Сити

Комментарии

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Джиджи женился на элефанте
Ответkunaguero
Джиджи женился на элефанте
Жираф большой-ему виднее
ОтветVladimir Zinkov
Жираф большой-ему виднее
Элефант - это слон
Сафона не позвал))
Ответche kaif
Сафона не позвал))
Побоялся конкуренции
Ответche kaif
Сафона не позвал))
Сафон тоже его не звал, ответка
Вот она нумерология, Сафонов тоже в этом году сыграл свадьбу)
Ответ7j6hjvy79b
Вот она нумерология, Сафонов тоже в этом году сыграл свадьбу)
Только Сафонов это не впервые делает
Зря Холланда позвал. 6000 калорий в день жуёт, а в отпуске на все 8000 замахнется)
Главное - беречь семейные ворота и держать их на замке
ОтветLIVERPOOL 2006
Главное - беречь семейные ворота и держать их на замке
И вовремя платить алименты
ОтветLIVERPOOL 2006
Главное - беречь семейные ворота и держать их на замке
Амбарном...
Un elefante
Muy elegante
La trompa muy larga
La trompa gigante
Трехзвездочный ресторан это сильно. Проще было бы написать, что у ресторана 3 звезды Мишелин, это немного меняет дело
... КрасавцЫ💘 💐
Очень познавательная спортивная новость. Держите в курсе, что там будет дальше.
А как же Матвей... ;(
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