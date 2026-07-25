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«Ман Сити» и Хусанов продлили контракт до 2031 года

Абдукодир Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити».

Английский клуб объявил о подписании нового соглашения с 22-летним защитником. Оно рассчитано до 2031 года. 

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с зимы 2025 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 21 матч.

Подробную статистику игрока сборной Узбекистана можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoАбдукодир Хусанов
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Кто бы мог подумать после первых минут его первой же игры за Сити) Молодец, , не упал духом и вот итог.
Ответserginn
Кто бы мог подумать после первых минут его первой же игры за Сити) Молодец, , не упал духом и вот итог.
Молорик! Будет и дальше привозить.
ОтветАртем Л
Молорик! Будет и дальше привозить.
В холодную воду садись - пройдёт!
Абдукодир молодчик!
Удачи!
Видимо на базе вкусный плов готовит,раз продлили с ним)А так удачи ему)
с кайфом !
Очень странный ход. Понимаю, что узбеки и прочие азиаты наяривают на Хусанова, но это очень средний защитник.
Ответдон Рэба
Очень странный ход. Понимаю, что узбеки и прочие азиаты наяривают на Хусанова, но это очень средний защитник.
Комментарий удален модератором
ОтветFootballeur
Комментарий удален модератором
Вот первые ласточки полетели, вернее мухи навозные.
Молодец парень! Заслужил 💪
Продлили Привозанова)))
Пошел по методичке Сафонова
Короче, до 31го года МанСити трофеев не видать.)
ОтветНиколай Ульянов
Короче, до 31го года МанСити трофеев не видать.)
Так Сити с ним в основе выиграл два трофея
Ответy569gcsmps
Так Сити с ним в основе выиграл два трофея
То есть Гвардиола настолько велик, что может в меньшинстве ещё и трофеи брать?) Снимаю шляпу.
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