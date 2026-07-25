«Ман Сити» и Хусанов продлили контракт до 2031 года
Абдукодир Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити».
Английский клуб объявил о подписании нового соглашения с 22-летним защитником. Оно рассчитано до 2031 года.
Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с зимы 2025 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 21 матч.
Подробную статистику игрока сборной Узбекистана можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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