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  4. «Динамо» не смогло обыграть «Крылья» в первом матче после возвращения Шварца

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«Динамо» не смогло обыграть «Крылья» в первом матче после возвращения Шварца

«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (0:0).

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».

Бело-голубые нанесли 22 удара по воротам соперника (6 – в створ), но так и не смогли забить.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
25 июля 11:00, ВТБ Арена
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
0 - 0
1.35xG1.2
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
88’
Олейников   Столбов
78’
Витюгов   Ороз
Артур   Сергеев
77’
Скопинцев   Диас
77’
64’
Рассказов   Макаров
64’
Баняц   Гальдамес
63’
Рахманович   Крамарич
Гладышев   Ан. Миранчук
63’
Фомин   Окишор
63’
2тайм
Перерыв
Динамо
Лунев, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Скопинцев, Артур, Лещук, Смелов, Фомин, Маричаль, Расулов, Гладышев, Майсторович, Фернандес, Кутицкий, Бабаев
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Дани Фернандес, Олейников, Кокарев, Игнатенко, Витюгов, Лепский, Баняц, Фролов, Джеффри, Шитов, Рассказов, Рахманович
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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1) Динамо медленное и тяжелое на фоне стоящих в обороне Крыльев.
2) В защите проходной двор, и это Крылья особо не стараются в атаке и осторожничают.
3) Лунев пока божит.
4) Гладышев – не футболист.
5) Наш улыбчивый 30-миллионник профакапил уже три 100% момента.
ОтветNeutral Сhaotic
1) Динамо медленное и тяжелое на фоне стоящих в обороне Крыльев. 2) В защите проходной двор, и это Крылья особо не стараются в атаке и осторожничают. 3) Лунев пока божит. 4) Гладышев – не футболист. 5) Наш улыбчивый 30-миллионник профакапил уже три 100% момента.
Во втором тайме «стоящие в обороне» подарили Динамо 1 очко)))
ОтветNeutral Сhaotic
1) Динамо медленное и тяжелое на фоне стоящих в обороне Крыльев. 2) В защите проходной двор, и это Крылья особо не стараются в атаке и осторожничают. 3) Лунев пока божит. 4) Гладышев – не футболист. 5) Наш улыбчивый 30-миллионник профакапил уже три 100% момента.
Крылья особо не стараются, но моментов насоздавали на 2 мяча, в отличие от Динамо
После ЧМ ,который к слову был не прям супер вау.Вот это убожество сложно назвать футболом ,а присутствующих на поле сложно назвать футболистами.Убожество.
ОтветПавел Виноградов
После ЧМ ,который к слову был не прям супер вау.Вот это убожество сложно назвать футболом ,а присутствующих на поле сложно назвать футболистами.Убожество.
А что для вас супер вау?
ОтветПавел Виноградов
После ЧМ ,который к слову был не прям супер вау.Вот это убожество сложно назвать футболом ,а присутствующих на поле сложно назвать футболистами.Убожество.
Зато зарплаты которым позавидует большинство участников ЧМ
какой убогий матч
ОтветNba today games
какой убогий матч
Это КС не смогли обыграть Динамо!
ОтветNba today games
какой убогий матч
Скоро и за такое будем извиняться, осторожнее в комментах с личным мнением многих )
Пожарил картошку, сварил компот… Неплохой аккомпанемент матча!
ОтветКлементино
Пожарил картошку, сварил компот… Неплохой аккомпанемент матча!
У тебя день даже результативнее прошел, чем у 30 игроков + тренеров обеих команд)
Старая добрая рпл вернулась
Газзаев похорошел, но бить по мячу отказался)
ОтветFrank Underwood
Газзаев похорошел, но бить по мячу отказался)
Он вчера бил.
Гладышев просто никто!
С трудом вырванная ничья у Крыльев в 1-м туре... вот тебе бабушка и Зайдензаль.)))
ОтветИван Петров
С трудом вырванная ничья у Крыльев в 1-м туре... вот тебе бабушка и Зайдензаль.)))
Между прочим, Зай неплохо сыграл....
ОтветPilgui 1970
Между прочим, Зай неплохо сыграл....
На фоне остальных, возможно.
Почему Тюкавин из трёх моментов не забил ни одного, но улыбался и хлопал в ладоши партнёрам?
После этого матча цена на Тюкавина должна вырасти не меньше, чем до 50 миллионов евро! быгыгы
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