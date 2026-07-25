«Динамо» не смогло обыграть «Крылья» в первом матче после возвращения Шварца

«Динамо » сыграло вничью с «Крыльями Советов » в матче 1-го тура РПЛ (0:0).

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена ».

Бело-голубые нанесли 22 удара по воротам соперника (6 – в створ), но так и не смогли забить.

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