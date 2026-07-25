Матч окончен
«Динамо» не смогло обыграть «Крылья» в первом матче после возвращения Шварца
«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (0:0).
Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».
Бело-голубые нанесли 22 удара по воротам соперника (6 – в створ), но так и не смогли забить.
Кто станет чемпионом России?19681 голос
Зенит
Спартак
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
2) В защите проходной двор, и это Крылья особо не стараются в атаке и осторожничают.
3) Лунев пока божит.
4) Гладышев – не футболист.
5) Наш улыбчивый 30-миллионник профакапил уже три 100% момента.