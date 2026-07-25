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  4. Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока мадридцы договорятся с «Ман Сити» (Маттео Моретто)

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Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока мадридцы договорятся с «Ман Сити» (Маттео Моретто)
Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока клуб договорится с «Ман Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри согласовал с «Реалом» условия контракта.

По данным инсайдера Маттео Моретто, чемпион мира ждет, пока мадридский клуб договорятся с «Ман Сити» о трансфере.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Сити» рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Маттео Моретто в X
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Комментарии

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у Винни подбородок отвиснет от шока
ОтветЛюбезный Коссутий
у Винни подбородок отвиснет от шока
Снова переделает
ОтветЕгор_1116798610
Снова переделает
ямочку на подбородке?)
А Родри самому не стремно переходить к типам, которые саботировали его ЗМ? Такое себе
ОтветNothingToSay_
А Родри самому не стремно переходить к типам, которые саботировали его ЗМ? Такое себе
Так он сам и хочет в Реал
ОтветNothingToSay_
А Родри самому не стремно переходить к типам, которые саботировали его ЗМ? Такое себе
Он родился в Мадриде, там ему будет очень комфортно жить и играть, на тех кто саботировал зм ему как-то всё равно
Перес конечно очень решительный в это трансферное окно. Новый тренер, новые игроки. Посмотрим как этот новый механизм будет работать
ОтветChistian Jadson
Перес конечно очень решительный в это трансферное окно. Новый тренер, новые игроки. Посмотрим как этот новый механизм будет работать
Комментарий скрыт
ОтветChistian Jadson
Перес конечно очень решительный в это трансферное окно. Новый тренер, новые игроки. Посмотрим как этот новый механизм будет работать
последний заход скорее всего, если не получится, то уйдет
С Мауром такого владения,как в Испании и Сити не будет,а где Сити играл не во владение,то Родри терялся мягко сказать
ОтветBaskerville
С Мауром такого владения,как в Испании и Сити не будет,а где Сити играл не во владение,то Родри терялся мягко сказать
до рождества проработает и свалит с неустойкой)
Интересно, как Моуриньо планирует играть, если Родри будет в составе.
Уже ведь взяли Бернарду Силву, и явно не на лавку. Тчуамени вроде как того типа игрок, который Жозе нравится. А ведь еще есть Феде Вальверде. Гюлер тогда точно на выход или в глубокий запас.
Беллингем теоретически может ближе к атаке с Винисиусом и Мбаппе. Но значит, что Эндрик, Браим и Родриго после восстановления 100% лавочники. А еще ведь хотят Диоманде купить.
Непонятно, но очень интересно.
ОтветБоевой Бурят Путина
Интересно, как Моуриньо планирует играть, если Родри будет в составе. Уже ведь взяли Бернарду Силву, и явно не на лавку. Тчуамени вроде как того типа игрок, который Жозе нравится. А ведь еще есть Феде Вальверде. Гюлер тогда точно на выход или в глубокий запас. Беллингем теоретически может ближе к атаке с Винисиусом и Мбаппе. Но значит, что Эндрик, Браим и Родриго после восстановления 100% лавочники. А еще ведь хотят Диоманде купить. Непонятно, но очень интересно.
да переизбыток у Реала в игроках)им продавать надо ,а они все покупают и покупают)
ОтветPredator87
да переизбыток у Реала в игроках)им продавать надо ,а они все покупают и покупают)
Да может и продавали бы, но игроки сами не уходят. Реал это Мадрид, высокая зарплата, зачем им АПЛ с дождем
Такого парня очень не хватает Мадриду в середине поля. Мог бы стать лучшим трансфером нынешнего лета для команды Моуриньо.
Как же приятно читать такие новости. Можете говорить что угодно про возраст и кресты, но Родри все равно лучше абсолютно всех ЦП Реала (Джуд игрок более атакующий)
ОтветСедесим Куиндесимов
Как же приятно читать такие новости. Можете говорить что угодно про возраст и кресты, но Родри все равно лучше абсолютно всех ЦП Реала (Джуд игрок более атакующий)
Родри один лучше, чем полсостава РМ сегодня.
От всех этих трансферных новостей Реала подгорает у фанов одного клуба, я правильно понимаю? Не могут выразить свое возмущение подходящими словами потому что слишком качественные и точечные трансферы намечаются:)
Родри больше барселонский профиль как кажется, как раз голландец надолго вылетел, Лапорте надо посдсуетиться)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Родри больше барселонский профиль как кажется, как раз голландец надолго вылетел, Лапорте надо посдсуетиться)
У Барсы на эту позицию, по сути 4 игрока. Если надо, и Ольмо там сыграет. Уже 5. Зачем им перебор игрокрв на одну позицию? ЦФ нет до сих пор.
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Родри больше барселонский профиль как кажется, как раз голландец надолго вылетел, Лапорте надо посдсуетиться)
У Барсы эту роль играет Педри, через него строится игра, Родри не нужен там. Был уже Гюндоган, который только мешал Педри.
Конец эпохи Ман Сити в АПЛ
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