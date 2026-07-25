Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока мадридцы договорятся с «Ман Сити» (Маттео Моретто)

Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока клуб договорится с «Ман Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри согласовал с «Реалом » условия контракта.

По данным инсайдера Маттео Моретто, чемпион мира ждет, пока мадридский клуб договорятся с «Ман Сити » о трансфере.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Сити» рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.