Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока мадридцы договорятся с «Ман Сити» (Маттео Моретто)
Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждет, пока клуб договорится с «Ман Сити».
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри согласовал с «Реалом» условия контракта.
По данным инсайдера Маттео Моретто, чемпион мира ждет, пока мадридский клуб договорятся с «Ман Сити» о трансфере.
В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Сити» рассчитано до лета 2027 года.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Маттео Моретто в X
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