Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам»
Испанский министр высмеял петицию аргентинцев о переигровке финала ЧМ.
Аргентинские болельщики создали петицию о переигровке финала чемпионата мира-2026.
В решающем матче турнира сборная Аргентины уступила команде Испании со счетом 0:1. Главным арбитром встречи был Славко Винчич.
Фанаты южноамериканской команды создали на сайте Change.com петицию, в которой выразили недовольство судейством, которое, по их мнению, повлияло на ход игры. Они призвали ФИФА провести переигровку. Петицию подписали более 60 тысяч человек.
На это отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».
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Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Оскара Пуэнте в X
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