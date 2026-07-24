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  4. Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам»

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Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам»
Испанский министр высмеял петицию аргентинцев о переигровке финала ЧМ.

Аргентинские болельщики создали петицию о переигровке финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира сборная Аргентины уступила команде Испании со счетом 0:1. Главным арбитром встречи был Славко Винчич.

Фанаты южноамериканской команды создали на сайте Change.com петицию, в которой выразили недовольство судейством, которое, по их мнению, повлияло на ход игры. Они призвали ФИФА провести переигровку. Петицию подписали более 60 тысяч человек.

На это отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Оскара Пуэнте в X
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Комментарии

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красиво министр потролил аргентинское быдло
ОтветГаби Жезус
красиво министр потролил аргентинское быдло
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ОтветГаби Жезус
красиво министр потролил аргентинское быдло
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Министр не затерялся бы на спортсе
Ответsticky fingers
Министр не затерялся бы на спортсе
Так это и есть первопричина
Ответsticky fingers
Министр не затерялся бы на спортсе
Ригобер пишет прям из кабинета к нам🙏🙏🙏
Аргам самим вообще приятно смотреть на эти мразишные мувы Паредеса и компании. Даже Месси отметился в финале. Ну есть же футболисты сильные,зачем всё это. Та же Колумбия умирала на поле,но без грязи и провокаций.
ОтветGladiator91
Аргам самим вообще приятно смотреть на эти мразишные мувы Паредеса и компании. Даже Месси отметился в финале. Ну есть же футболисты сильные,зачем всё это. Та же Колумбия умирала на поле,но без грязи и провокаций.
весь народ такой в основной массе.
ОтветGladiator91
Аргам самим вообще приятно смотреть на эти мразишные мувы Паредеса и компании. Даже Месси отметился в финале. Ну есть же футболисты сильные,зачем всё это. Та же Колумбия умирала на поле,но без грязи и провокаций.
Так там все свято верят, что испанцы отскочили
Но ведь судейство реально повлияло... Паредеса должны были удалить ещё до 60-й минуты
ОтветPhantom of Opera
Но ведь судейство реально повлияло... Паредеса должны были удалить ещё до 60-й минуты
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ОтветOmagadscary
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Паредес после жёлтой карточки сфолил ещё минимум 6 раз.
А можно заодно переиграть матч Челси с Барселоной из 2009 года?
ОтветПокерный Футбол
А можно заодно переиграть матч Челси с Барселоной из 2009 года?
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ОтветПокерный Футбол
А можно заодно переиграть матч Челси с Барселоной из 2009 года?
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Смешная жалоба на судейство от команды которой 4 года назад кубок мира подарили. И главное все уже забыли, про какое-то величие, династию говорят. Во всех матчах плей-офф в Катаре их судили в одну сторону, в том числе в финале. Мало того, что они золотой мяч обесценили, забирая его у Снейдера, Ван Дейка и т.д., они ещё и кубок мира обесценить хотят, бред же
ОтветAlexZya
Смешная жалоба на судейство от команды которой 4 года назад кубок мира подарили. И главное все уже забыли, про какое-то величие, династию говорят. Во всех матчах плей-офф в Катаре их судили в одну сторону, в том числе в финале. Мало того, что они золотой мяч обесценили, забирая его у Снейдера, Ван Дейка и т.д., они ещё и кубок мира обесценить хотят, бред же
Комментарий скрыт
ОтветAlexZya
Смешная жалоба на судейство от команды которой 4 года назад кубок мира подарили. И главное все уже забыли, про какое-то величие, династию говорят. Во всех матчах плей-офф в Катаре их судили в одну сторону, в том числе в финале. Мало того, что они золотой мяч обесценили, забирая его у Снейдера, Ван Дейка и т.д., они ещё и кубок мира обесценить хотят, бред же
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Аргентина: 0 дней без кринжа.
ОтветRealAlex7
Аргентина: 0 дней без кринжа.
Очень точно и лаконично
заодно Спартак зенит надо бы переиграть
ОтветVatikan
заодно Спартак зенит надо бы переиграть
надо сделать матч аргентина - спартак, чтоб никому обидно не было
ОтветVatikan
заодно Спартак зенит надо бы переиграть
Зенит-Спартак лучше в виде суперсерии из 5 матчей провести.
Аргентина хватит плакать.
ОтветАнтон Орехов_1117222625
Аргентина хватит плакать.
Причем тут Аргентина? Какие-то отдельно взятые фанаты что-то там решили, че сразу страна виновата? Тем более сами футболисты и тренер согласны с результатом
ОтветАнтон Орехов_1117222625
Аргентина хватит плакать.
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Министр по делу приложил Аргентину. Испания была в этот день на голову сильнее.
ОтветMoffo
Министр по делу приложил Аргентину. Испания была в этот день на голову сильнее.
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