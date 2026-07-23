Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать...»
Семак о графике: начинаем с трех выездных матчей – это не очень хорошо.
Сергей Семак недоволен графиком «Зенита» в первые недели сезона.
25 июля петербуржцы сыграют в гостях у «Акрона», 2 августа – у «Оренбурга».
– Сергей Богданович, вы всегда говорите, что работаете в тех условиях, которые у вас есть. И тем не менее – как бы вы оценили тот факт, что «Зенит» начинает чемпионат двумя выездными матчами и только потом возвращается домой?
– Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата.
По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать... Ничего не сделаешь, – сказал главный тренер «Зенита».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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