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  4. Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать...»

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Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать...»
Семак о графике: начинаем с трех выездных матчей – это не очень хорошо.

Сергей Семак недоволен графиком «Зенита» в первые недели сезона.

25 июля петербуржцы сыграют в гостях у «Акрона», 2 августа – у «Оренбурга».

– Сергей Богданович, вы всегда говорите, что работаете в тех условиях, которые у вас есть. И тем не менее – как бы вы оценили тот факт, что «Зенит» начинает чемпионат двумя выездными матчами и только потом возвращается домой?

– Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата.

По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать... Ничего не сделаешь, – сказал главный тренер «Зенита».

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54669 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСергей Семак
logoОренбург
календарь
logoАкрон

Комментарии

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Чемпионат ещё не начался, а уже Питер скулит.
Ответsergio-75
Чемпионат ещё не начался, а уже Питер скулит.
Перед третьим туром скажет, что у Спартака уже 2 матча было домашних
Ответsergio-75
Чемпионат ещё не начался, а уже Питер скулит.
Стелим соломку! Чтобы потом после выиграша заявить, что Зенит смог, невзирая на обстоятельства.
Надо сослаться на опасность со стороны болельщиков других клубов при выездных матчах и постановить играть все туры в Питере
Ответparatruper17
Надо сослаться на опасность со стороны болельщиков других клубов при выездных матчах и постановить играть все туры в Питере
отличная идея
Ответparatruper17
Надо сослаться на опасность со стороны болельщиков других клубов при выездных матчах и постановить играть все туры в Питере
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Это ж надо таким трусом быть, чтобы с тремя составами за хулиард и своими судьями, но соломы себе горы стелить. Позорник
ОтветAfo_nya
Это ж надо таким трусом быть, чтобы с тремя составами за хулиард и своими судьями, но соломы себе горы стелить. Позорник
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ОтветSMART789
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Рейтинги кого? Спорт экспресса? Так там газовая проститутка бобров сидит и рисует дикие таблицы которые вы потом тычете всем как доказательство
Сложный календарь у чемпиона. В связи с этим предлагаю начинать выездные матчи не с розыгрыша мяча в центральном круге, а с пенальти в ворота соперника Зенита.
Три матча с трибун слушать правду о своем клубе.
Ответmot1v
Три матча с трибун слушать правду о своем клубе.
33
Как что? Назначить переигровку матча за Суперкубок. ...В Петербурге.
ОтветAndrey Kuritcyn
Как что? Назначить переигровку матча за Суперкубок. ...В Петербурге.
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Ну про это вообще смешно читать, Суперкубок для всех выездной был, а матчи на выезде против таких грандов как Акрон и Оренбург конечно могут любого надломить...
Против двух аутсайдеров выезд, один из которых - фарм-клуб, а они недовольны...
ОтветАлексей Полиенков
Против двух аутсайдеров выезд, один из которых - фарм-клуб, а они недовольны...
что-то я не вижу матча против Спартака там
ОтветБорис Энгельгардт
что-то я не вижу матча против Спартака там
Давно в себя поверили? Ещё отмываться и отмываться, а то воняет.
В связи с этим нужно будет выделить 50 мл евро на трансферы свежих бразильцев
Так не ездите. В чём проблема.
Тяжело, играйте домашние, гостевые пропускайте. Вряд ли кто то обидеться.
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