«Реал» готов предложить Родри контракт на 4 года и ведет переговоры с его агентами. Хавбек «Ман Сити» готов перейти в «Мадрид» (Sky Sport)

«Реал» ведет переговоры с агентами Родри.

«Реал » работает над подписанием Родри.

Как сообщает Sky Sport, во вторник представители мадридского клуба провели встречу с агентами полузащитника «Манчестер Сити » в ресторане неподалеку от столицы Испании.

Руководство «сливочных» сделало испанского футболиста одной из своих приоритетных трансферных целей. Ему могут предложить контракт до 2030 года. Сейчас «Реал» работает над тем, чтобы достигнуть договоренности с представителями хавбека.

Сам Родри готов вернуться в Испанию. Его контракт с «горожанами» действует до 2027 года, клуб сделал ему предложение о продлении соглашения еще несколько недель назад – пока что стороны не договорились.

Отмечается, что прямых переговоров между «Реалом» и «Манчестер Сити» еще не было.

В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его статистику можно найти здесь .