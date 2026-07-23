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  4. «Реал» готов предложить Родри контракт на 4 года и ведет переговоры с его агентами. Хавбек «Ман Сити» готов перейти в «Мадрид» (Sky Sport)

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«Реал» готов предложить Родри контракт на 4 года и ведет переговоры с его агентами. Хавбек «Ман Сити» готов перейти в «Мадрид» (Sky Sport)
«Реал» ведет переговоры с агентами Родри.

«Реал» работает над подписанием Родри.

Как сообщает Sky Sport, во вторник представители мадридского клуба провели встречу с агентами полузащитника «Манчестер Сити» в ресторане неподалеку от столицы Испании. 

Руководство «сливочных» сделало испанского футболиста одной из своих приоритетных трансферных целей. Ему могут предложить контракт до 2030 года. Сейчас «Реал» работает над тем, чтобы достигнуть договоренности с представителями хавбека. 

Сам Родри готов вернуться в Испанию. Его контракт с «горожанами» действует до 2027 года, клуб сделал ему предложение о продлении соглашения еще несколько недель назад – пока что стороны не договорились. 

Отмечается, что прямых переговоров между «Реалом» и «Манчестер Сити» еще не было. 

В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его статистику можно найти здесь.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54456 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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агенты

Комментарии

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Вот Родри точно Моуровский игрок, умеющий блестяще отбирать и включаться в атаку. Хорошая банда у Жозе собирается. Мбаппе Винни Беллингем Вальверде Гюлер Тчуамени Трент, теперь Бернарду Силва и скорее всего Родри, он сам тоже открыто заявил о желании перейти, игроки на любой вкус, по-любому Перес ещё обещанный громкий трансфер оформит. И дай Бог чтобы у Жозе второй заход был не менее успешным чем первый, до сих пор не побит рекорд Моуриньо в лалиге в 2010-х по набранным очкам и забитым голам за сезон. Желаю успехов Моуру ✊Я не болельщик Реала, я болельщик Жозе Моуриньо 😄✊
ОтветВладимир Владимирович
Вот Родри точно Моуровский игрок, умеющий блестяще отбирать и включаться в атаку. Хорошая банда у Жозе собирается. Мбаппе Винни Беллингем Вальверде Гюлер Тчуамени Трент, теперь Бернарду Силва и скорее всего Родри, он сам тоже открыто заявил о желании перейти, игроки на любой вкус, по-любому Перес ещё обещанный громкий трансфер оформит. И дай Бог чтобы у Жозе второй заход был не менее успешным чем первый, до сих пор не побит рекорд Моуриньо в лалиге в 2010-х по набранным очкам и забитым голам за сезон. Желаю успехов Моуру ✊Я не болельщик Реала, я болельщик Жозе Моуриньо 😄✊
Кукурелья ещё 😁
Ответshakhrookh
Кукурелья ещё 😁
Ферран и Олисе ) Но Вини всё равно заруинит весь тимворк)
С Родри и Кукарелья - это будет совсем другой Реал.
Ответ&_Bishep_&
С Родри и Кукарелья - это будет совсем другой Реал.
Комментарий скрыт
Ответ&_Bishep_&
С Родри и Кукарелья - это будет совсем другой Реал.
ну так и Родри и Кукурелья хороши только в сборной_например клубный сезон они не так хорошо провели.но опять же главная проблема Реала это Моуриньо.на данный момент Флик просто на голову сильнее как тренер
Без Пепа все побегут оттуда.кто сможет
Ответche kaif
Без Пепа все побегут оттуда.кто сможет
Холанд своих норвежцев подтянет
Ответche kaif
Без Пепа все побегут оттуда.кто сможет
C чего бы кому-то бежать? Сити топовый клуб, который и без Пепа будет претендовать на трофеи, там отличный состав и много денег, вопрос только в хорошем тренере
Как он бегункам Мадрида поможет, один будет в центре за всех, там вокруг вату не с кем покатать
ОтветБабло Муани
Как он бегункам Мадрида поможет, один будет в центре за всех, там вокруг вату не с кем покатать
Вот именно, тут все пищат, как будто ему Руиса с Ольмо и Педри в комплекте тащат. А на деле там его ждут две деревянные палочки твикс (Тчуамени/Камавинга), сливающий всех вокруг уругвайский бегунок и турецкий снайпер Айда Мимолер🙃
И контракт на 4 года с крестами👍
ОтветХавиГави_Паратрупер
Вот именно, тут все пищат, как будто ему Руиса с Ольмо и Педри в комплекте тащат. А на деле там его ждут две деревянные палочки твикс (Тчуамени/Камавинга), сливающий всех вокруг уругвайский бегунок и турецкий снайпер Айда Мимолер🙃 И контракт на 4 года с крестами👍
Жёстко, но похоже всё в точку
Родри и Тчуамени связка. Как Алонсо и Хедира тогда. Работало отлично. Надо подписывать конечно.
а смысл?
я не верю, что Сити его отпустит в этом году.
Мне почему то кажется, что МС скорее бесплатно отпустит его в 27г, чем останется без Силы и Родри в один год. Имхо
ОтветАлександр Григорьев_1116135035
а смысл? я не верю, что Сити его отпустит в этом году. Мне почему то кажется, что МС скорее бесплатно отпустит его в 27г, чем останется без Силы и Родри в один год. Имхо
так они могут 100 лямов поиметь за 30 летнего игрока после крестов. это фантастика, они наверное поверить не могут в свою удачу.
Реал может хоть кого покупать, но я не верю в Моуриньо, его время ушло...
Вообще похоже на торги между Сити и Родри, тупо игры агентов, сейчас поднимут предложение Сити и всё
Ответsvaz
Вообще похоже на торги между Сити и Родри, тупо игры агентов, сейчас поднимут предложение Сити и всё
Ему уже 30. Интенсивность АПЛ тяжело тянуть при его объеме. В Ла Лиге будет проще и вероятность травм меньше
Ответfc_a.m.
Ему уже 30. Интенсивность АПЛ тяжело тянуть при его объеме. В Ла Лиге будет проще и вероятность травм меньше
А с чего вы взяли, что вероятность травм меньше? ЛЛ в последние годы довольно жёсткая лига, хорошо у англичан матч дей есть, а у испанцев суперкубок посреди сезона с двумя топовыми матчами. Количество игр по сути одно и тоже у англичан 1 матч в кубке лиги и Англии, у испанцев до финала по два матча в кубке.
Видать пошла жара. Везде уже трубят что процесс пошел - значит дожмут Сити. Факторов море - год контракта, желание игрока, новый тренер соответсвенно есть шанс начать выстраивать команду вокруг другого игрока.
Главное чтобы Мадрид не лоханулся с переплатой, как с Азаром.
Сколько нынче стоят игроки 30+ с травмой крестов ? Вроде Модрич в 30 стоил 45-50 млн. Это без крестов и в противовес без ЗМ на тот момент
ОтветСан Икер
Видать пошла жара. Везде уже трубят что процесс пошел - значит дожмут Сити. Факторов море - год контракта, желание игрока, новый тренер соответсвенно есть шанс начать выстраивать команду вокруг другого игрока. Главное чтобы Мадрид не лоханулся с переплатой, как с Азаром. Сколько нынче стоят игроки 30+ с травмой крестов ? Вроде Модрич в 30 стоил 45-50 млн. Это без крестов и в противовес без ЗМ на тот момент
Нынче такой игрок стоит столько, сколько скажет Сити.
Они ничего не потеряют даже если он уйдет свободным агентом в следующем сезоне.
ОтветСан Икер
Видать пошла жара. Везде уже трубят что процесс пошел - значит дожмут Сити. Факторов море - год контракта, желание игрока, новый тренер соответсвенно есть шанс начать выстраивать команду вокруг другого игрока. Главное чтобы Мадрид не лоханулся с переплатой, как с Азаром. Сколько нынче стоят игроки 30+ с травмой крестов ? Вроде Модрич в 30 стоил 45-50 млн. Это без крестов и в противовес без ЗМ на тот момент
Сколько Сити захочет, столько и стоит. Или ждите еще год.
типичный Реал))пока Родри не выиграл ЧМ,он клубу был не нужен.Реал тупо берет все что блестит,даже если игрок им особо и не нужен.куда девать Вальверде,Камавингу и Тчуамени?
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