«Ривер Плейт» и «Спартак» обсуждают трансфер Барко. Хавбек хочет уйти из московского клуба по личным причинам (Герман Гарсия Грова)
«Ривер Плейт» хочет купить Барко у «Спартака».
Эсекиэль Барко может вернуться в «Ривер Плейт».
Аргентинский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Источники, знакомые с ходом переговоров, считают, что осуществить сделку будет непросто.
Утверждается, что сам футболист хочет покинуть «Спартак» по личным причинам.
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро в 2024 году. В минувшем сезоне РПЛ он провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы
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