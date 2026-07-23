«Ривер Плейт» и «Спартак» обсуждают трансфер Барко. Хавбек хочет уйти из московского клуба по личным причинам (Герман Гарсия Грова)

«Ривер Плейт» хочет купить Барко у «Спартака».

Эсекиэль Барко может вернуться в «Ривер Плейт».

Аргентинский клуб ведет переговоры со «Спартаком » о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Источники, знакомые с ходом переговоров, считают, что осуществить сделку будет непросто.

Утверждается, что сам футболист хочет покинуть «Спартак» по личным причинам.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт » за 14 миллионов евро в 2024 году. В минувшем сезоне РПЛ он провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .