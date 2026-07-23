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  4. «Ривер Плейт» и «Спартак» обсуждают трансфер Барко. Хавбек хочет уйти из московского клуба по личным причинам (Герман Гарсия Грова)

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«Ривер Плейт» и «Спартак» обсуждают трансфер Барко. Хавбек хочет уйти из московского клуба по личным причинам (Герман Гарсия Грова)
«Ривер Плейт» хочет купить Барко у «Спартака».

Эсекиэль Барко может вернуться в «Ривер Плейт».

Аргентинский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Источники, знакомые с ходом переговоров, считают, что осуществить сделку будет непросто.

Утверждается, что сам футболист хочет покинуть «Спартак» по личным причинам.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро в 2024 году. В минувшем сезоне РПЛ он провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы
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Комментарии

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там еще один топовый аргентинский инсайдер написал, что Барко близок к уходу. Либо последний прогрев дабы додавить Спартак на счет нового контракта, либо реально в ближайшее время уйдет
ОтветThree Days Grace
там еще один топовый аргентинский инсайдер написал, что Барко близок к уходу. Либо последний прогрев дабы додавить Спартак на счет нового контракта, либо реально в ближайшее время уйдет
Одно из двух
ОтветThree Days Grace
там еще один топовый аргентинский инсайдер написал, что Барко близок к уходу. Либо последний прогрев дабы додавить Спартак на счет нового контракта, либо реально в ближайшее время уйдет
Прогрев, они хотя что бы все бонусы и агентские сразу выплатили, клуб понятно не хочет, потому что если выпалит, через год Барко опять заноет что хочет домой.
Обождите,там Глебчик,Савин и Сергеев его лучшим игроком чемпионата назначили,так быстро прогнозы даже у них не прогорали
Ну и все тогда. Центр встанет. Атака встанет. Никто так мяч не разгоняет в ФКСМ.
ОтветNikita Nikita_1116567106
Ну и все тогда. Центр встанет. Атака встанет. Никто так мяч не разгоняет в ФКСМ.
Барко не так часто играет в касание, он любит повозиться с мячом, так что я бы не стал говорить, что он разгоняет атаки Спартака.
Если он уйдёт, то игру будут перестраивать. Жедсон перестанет играть крайнего защитника, Умярова, возможно, выше поднимут. Купят в конце концов кого-нибудь.
ОтветNikita Nikita_1116567106
Ну и все тогда. Центр встанет. Атака встанет. Никто так мяч не разгоняет в ФКСМ.
Что он разгоняет?
Поучает мяч и бесконечно его таскает.
Удары неточные, стандарты - катастрофа.
Не хочет в переигровке учавствовать )
ты куда собрался, Барко? Глебчик уже Спартаку титул предрёк, а тебе приз лучшему игроку, от такого не уходят)
ОтветВинни-Грет
ты куда собрался, Барко? Глебчик уже Спартаку титул предрёк, а тебе приз лучшему игроку, от такого не уходят)
Из нашего казино, так просто, нэ уходят!
Жедсон его заменит, ничего страшного,пусть уходит.
Косяк спортивного директора. По хорошему публично это признать и выгнать ссаными тряпками, за то, что просрал продление Барко.
И еще кучу игроков ушли бесплатно, Рябчук, Бонгонда, Шамар всех их брали за деньги а ушли бесплатно
Тут больше вопросов к тому, кто купил Барко за 15+ млн и подписал с ним контракт всего на 3 года?
Почему сразу на 5 лет не догадались дать контракт?
Эта утка никогда не перелетит через Атлантический океан
Жедсон на его позиции будет интересней и Пруцеву пора 100% матчей отыгрывать
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