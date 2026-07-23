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  4. Мостовой об отказе в переигровке матча за Суперкубок: «Спартак» правильно сделал, что попытался. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, во что превратится футбол?»

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Мостовой об отказе в переигровке матча за Суперкубок: «Спартак» правильно сделал, что попытался. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, во что превратится футбол?»
Мостовой: «Спартак» правильно сделал, что попытался добиться переигровки.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС по матчу за Суперкубок России между петербургским и московским клубами (1:1, пен. 4:2).

Ранее москвичи подали протест с требованием переигровки в связи «с нарушением правил игры». Красно-белые были недовольны отменой жребия перед серией пенальти.

КДК РФС отклонил жалобу «Спартака».

«Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. «Спартак» правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: «Зенит» выиграл Суперкубок – и все. Бесполезно было что-либо делать.

Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать», – сказал Мостовой. 

***

Заявление КДК РФС по протесту «Спартака»

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54500 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
КДК РФС
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РИА Новости

Комментарии

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Если будут назначаться такие пенальти, это будет значить что судья не слепой
ОтветАлексей Филиппов
Если будут назначаться такие пенальти, это будет значить что судья не слепой
Комментарий скрыт
ОтветАлексей
Комментарий скрыт
А, дельфин виноват???
Ну пон. А че дельфин нарушил, какой пункт?)
А пенальти то тут при чем?
ОтветАнтонио Мартынов
А пенальти то тут при чем?
Футбольный человек лучше знает.
ОтветАнтонио Мартынов
А пенальти то тут при чем?
У пенальти походка нефутбольная
А что не так с пенкой ?)
Ответ6rpvsqvwtj
А что не так с пенкой ?)
Она всего одна вместо трех, которые должны были быть. Но тогда бы такого громкого плача на неделю не случилось бы :)
Ответ6rpvsqvwtj
А что не так с пенкой ?)
Комментарий удален модератором
Поджиг Мостового как приятный бонус. И как же тарасята опять игнорят ошибки в свою пользу. Каждый раз одно и то же.
ОтветZarvuR2020
Поджиг Мостового как приятный бонус. И как же тарасята опять игнорят ошибки в свою пользу. Каждый раз одно и то же.
Комментарий скрыт
ОтветDirect free kick
Комментарий скрыт
Скромнее? Это по твоему хвастовство было что-ли?
>>Если каждый раз будут такие пенальти назначать, во что превратится футбол?

в игру, в которую нельзя играть руками?
Мостовой мотивирует это тем , что Джику не видел мяч , и боролся с нападающим , а значит рукой сыграл не специально . То, что все подчиняются правилам , которые ФИФА постоянно дополняет , относительно игр руками , Мостового не интересует , важнее что такое в ворота Спартака ставить нельзя. То , что Джику просто выбил мяч рукой из штрафной, его тоже не интересует, ведь как ему кажется , а как иначе , Джику сделал это не специально 🙈🙈🙈…… Окончательно превратился из уважаемого футболиста прошлого , во фрика …
ОтветDmitry_Teplov
Мостовой мотивирует это тем , что Джику не видел мяч , и боролся с нападающим , а значит рукой сыграл не специально . То, что все подчиняются правилам , которые ФИФА постоянно дополняет , относительно игр руками , Мостового не интересует , важнее что такое в ворота Спартака ставить нельзя. То , что Джику просто выбил мяч рукой из штрафной, его тоже не интересует, ведь как ему кажется , а как иначе , Джику сделал это не специально 🙈🙈🙈…… Окончательно превратился из уважаемого футболиста прошлого , во фрика …
Комментарий скрыт
Во что превратится футбол? В гандбол
Странно, что игру рукой Умярова все "просмотрели".
А что он говорил когда за руку Барриоса с КБ назначили такой же пенальти?
Интересна реакция если такой пенальти не поставили бы в пользу Спартака
Если каждый раз Мостового спрашивать, во что превратится спорстру?
ОтветСтудент
Если каждый раз Мостового спрашивать, во что превратится спорстру?
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