Мостовой об отказе в переигровке матча за Суперкубок: «Спартак» правильно сделал, что попытался. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, во что превратится футбол?»

Мостовой: «Спартак» правильно сделал, что попытался добиться переигровки.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС по матчу за Суперкубок России между петербургским и московским клубами (1:1, пен. 4:2).

Ранее москвичи подали протест с требованием переигровки в связи «с нарушением правил игры». Красно-белые были недовольны отменой жребия перед серией пенальти.

КДК РФС отклонил жалобу «Спартака ».

«Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. «Спартак» правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: «Зенит » выиграл Суперкубок – и все. Бесполезно было что-либо делать.

Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать», – сказал Мостовой.

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Заявление КДК РФС по протесту «Спартака»