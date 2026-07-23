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  4. Карим Адейеми: «Месси – лучший игрок из всех, кого я видел»

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Карим Адейеми: «Месси – лучший игрок из всех, кого я видел»

Карим Адейеми высоко оценил навыки Лионеля Месси после перехода в «Барселону».

«Лучший игрок из всех, кого я видел, – это Месси. Для меня это всегда был Месси.

Но здорово было наблюдать и за Роналдиньо. Также были и другие великие игроки, защищавшие цвета этого клуба.

Я не знаком с Ямалем лично, но на поле он говорит сам за себя. Он невероятный футболист, обладающий всем необходимым для игры в футбол, и я думаю, что между нами может сформироваться очень хорошая связь, потому что он отличный бомбардир и дриблер.

В то же время он создает моменты для других, а именно это мне и нужно. Я тот, кто вырывается вперед из глубины, чтобы получить передачу, и в этом качестве я могу играть очень важную роль», – отметил форвард.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54664 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoКарим Адейеми
logoРоналдиньо
logoЛамин Ямаль
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoБарселона

Комментарии

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А че Роналдуфаны так порвались с базы? Пацан с детства фанат Месси и перешел в Барселону, он должен был сказать, что Месси бездарный футболист или что, я не понимаю. Логика у клубничных отсутствует напрочь, мозги тоже судя по всему
Ответtequilagwap
А че Роналдуфаны так порвались с базы? Пацан с детства фанат Месси и перешел в Барселону, он должен был сказать, что Месси бездарный футболист или что, я не понимаю. Логика у клубничных отсутствует напрочь, мозги тоже судя по всему
Комментарий удален модератором
ОтветSam_1117077051
Комментарий удален модератором
одно не понимаю, почему спортс таких как "вы" не банит? вы же конкретный националист, вы же буквально оскорбили сейчас своим комментарием целую страну, каждый раз я в полном ахере с этого сайта
Первый пункт контракта ✅
ОтветГаби Жезус
Первый пункт контракта ✅
Еще бы смысл тут найти. Месси уже давно не в Барсе.
ОтветГаби Жезус
Первый пункт контракта ✅
«С самого детства я люблю Лео Месси, поэтому моя любимая команда — "Барселона"».(ориг. “Since my childhood, I have loved Leo Messi, so my favorite team is Barcelona”)

2019 год в интервью трансфермаркту

Обтекай
Месси в 39 лет на ЧМ показал уровень игры в разы превосходящий большинство топовых звёзд мира, считай в одиночку дотащил Аргентину до финала ЧМ, тут вообще ни у кого уже вопросов не осталось о величии:))
Ответrigobersong
Месси в 39 лет на ЧМ показал уровень игры в разы превосходящий большинство топовых звёзд мира, считай в одиночку дотащил Аргентину до финала ЧМ, тут вообще ни у кого уже вопросов не осталось о величии:))
Комментарий скрыт
Ответвойд
Комментарий скрыт
Педри чемпион мира:) Лицо к осмотру:)
так из 2026 года после ЧМ интересно наблюдать за глорами клубники))) реально бегают по всем веткам в тегах с Месси и ищут крупицы инфы к которым можно было бы привязаться. и естественно садятся в лужу)))
Человек сказал правду, а тут многих от этого корежит
Абдукарим дело говорит.
Как сказали, первый Месси, второй травмированный Месси и потом все остальные.
Человек лучший нападающий (у него без учёта пенальти первое место), лучший ассистент (первый по голевым передачам). Вскорее всего девятикратный обладатель ЗМ. Только вздумайтесь. Он похож больше на пришельца. По каким-то статистикам не помню могу ошибиться, он конкурировал целыми топ клубами. А в чем-то обгонял даже Реал. Будучи игроком Барселоны. Извините какой Пеле. Он доказал что первый. Видите ли проиграл Испании. Где проиграл в группе, в 1/16, или 1/8 , нет же в финале. Где все Португалии, Бразилии, Италия, Германия,Франции. Они вышли в финал. Нет. 2004 году Греция стала чемпионом Европы. Кто нибудь вспомнил про них, Никто. И Испании была в чем то похожая была стратегия в той команды Отто Рехагеля. Только Испании повезло с Ямалем. Но это уже другая история.
ОтветКолхозчи Пахтакор 76
Человек лучший нападающий (у него без учёта пенальти первое место), лучший ассистент (первый по голевым передачам). Вскорее всего девятикратный обладатель ЗМ. Только вздумайтесь. Он похож больше на пришельца. По каким-то статистикам не помню могу ошибиться, он конкурировал целыми топ клубами. А в чем-то обгонял даже Реал. Будучи игроком Барселоны. Извините какой Пеле. Он доказал что первый. Видите ли проиграл Испании. Где проиграл в группе, в 1/16, или 1/8 , нет же в финале. Где все Португалии, Бразилии, Италия, Германия,Франции. Они вышли в финал. Нет. 2004 году Греция стала чемпионом Европы. Кто нибудь вспомнил про них, Никто. И Испании была в чем то похожая была стратегия в той команды Отто Рехагеля. Только Испании повезло с Ямалем. Но это уже другая история.
Да успокойся уже) ЧМ закончился)
ОтветArtem MU
Да успокойся уже) ЧМ закончился)
Забыл у Вас спрашивать закончился или нет, следующий раз зайду к Вам спрашивать разрешение. Извините. Заодно рецепт от успокоительное подпишете.
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