Карим Адейеми: «Месси – лучший игрок из всех, кого я видел»

Карим Адейеми высоко оценил навыки Лионеля Месси после перехода в «Барселону».

«Лучший игрок из всех, кого я видел, – это Месси. Для меня это всегда был Месси.

Но здорово было наблюдать и за Роналдиньо . Также были и другие великие игроки, защищавшие цвета этого клуба.

Я не знаком с Ямалем лично, но на поле он говорит сам за себя. Он невероятный футболист, обладающий всем необходимым для игры в футбол, и я думаю, что между нами может сформироваться очень хорошая связь, потому что он отличный бомбардир и дриблер.

В то же время он создает моменты для других, а именно это мне и нужно. Я тот, кто вырывается вперед из глубины, чтобы получить передачу, и в этом качестве я могу играть очень важную роль», – отметил форвард.