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  4. Де Йонг пропустит 5-6 месяцев. Хавбек «Барсы» и Нидерландов получил травму колена на ЧМ (As)

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Де Йонг пропустит 5-6 месяцев. Хавбек «Барсы» и Нидерландов получил травму колена на ЧМ (As)
Де Йонг выбыл до конца года из-за травмы.

Френки де Йонг выбыл на длительный срок.

Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026. «Барселона» сообщила, что футболисту диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена.

По информации As, восстановление игрока займет 5-6 месяцев. Таким образом, он вернется на поле не раньше января 2027 года. 

В прошлом сезоне Ла Лиги де Йонг провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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logoФренки де Йонг

Комментарии

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Де Йонг и Де Лигт должны были стать двумя топами. В итоге стали главными травматами.
Ну хотя бы Аякс деньжат поднял, порадуемся за них
ОтветОлег Лисицын
Де Йонг и Де Лигт должны были стать двумя топами. В итоге стали главными травматами. Ну хотя бы Аякс деньжат поднял, порадуемся за них
Сильно ли им это помогло в долгосрочной перспективе, учитывая что из себя сейчас представляет Аякс
ОтветЛоуренсАравийский
Сильно ли им это помогло в долгосрочной перспективе, учитывая что из себя сейчас представляет Аякс
Увы, нет. Но прогрессировать дальше в Аяксе они бы точно не стали, а продать по хорошей цене успели вовремя. Так что в моменте сделали все чётко. А как они умудрились все это по×ерить за такой короткий промежуток, вопрос.
Всю карьеру Френки в Барселоне можно описать одним словосочетанием: ожидания не оправдались
ОтветTDB
Всю карьеру Френки в Барселоне можно описать одним словосочетанием: ожидания не оправдались
С чего это? Уйму пользы принес и непосредственно поучаствовал в завоевании многих трофеев
ОтветСлавный_малый
С чего это? Уйму пользы принес и непосредственно поучаствовал в завоевании многих трофеев
Бабки которые за него заплатили+ личка определённо того не стоило
пусть Куман платит ему из своего кармана.
ОтветStreetbor
пусть Куман платит ему из своего кармана.
ФИФА будет платить зарплату, если действительно во время матча сборной получил травму
Когда в ответной игре против Атлетико в ЛЧ, Флик говорит ему разминаться чтоб выйти на поле, тот отвечает что "не готов и не хочет рисковать" , хотя мед штаб даёт зелёный свет.

А сыграть на ЧМ с травмой, о которой знают все, от медштаба сборной до Кумана, так "пожалуйста"

Неплохо так устроиля он в Барсе, куда приходит подлечиться после сборной.
Денюжки то капают...

Пишут что с Фликом отношения окончательно испортились у него после этого и что впредь он не будет рассматривается как игрок основы.
Но уверен, этот голландский жук, который так и не вышел на уровень, которого от него ждали в Барсе, и не подумает уходить от теплого местечка
ОтветSigma_88
Когда в ответной игре против Атлетико в ЛЧ, Флик говорит ему разминаться чтоб выйти на поле, тот отвечает что "не готов и не хочет рисковать" , хотя мед штаб даёт зелёный свет. А сыграть на ЧМ с травмой, о которой знают все, от медштаба сборной до Кумана, так "пожалуйста" Неплохо так устроиля он в Барсе, куда приходит подлечиться после сборной. Денюжки то капают... Пишут что с Фликом отношения окончательно испортились у него после этого и что впредь он не будет рассматривается как игрок основы. Но уверен, этот голландский жук, который так и не вышел на уровень, которого от него ждали в Барсе, и не подумает уходить от теплого местечка
Тут только руководству Барсы огромный привет передать. За такой жирный контракт и за слишком долгое удержание его в команде.
ОтветРотор-Волгоград
Тут только руководству Барсы огромный привет передать. За такой жирный контракт и за слишком долгое удержание его в команде.
Оптимально было продать его в МЮ, когда за ним приходили Вудворд и Тен Хаг. И денег за него давали прилично, и самому Френки у знакомого тренера было бы попроще. Но всё упёрлось в канитель с невыплаченной зарплатой. Итог - Тен Хаг так и не получил разыгрывающего полузащитника, Френки совсем закис в Барсе, а сама Барса потратила на голландца кучу денег (трансфер+ зарплата).
Спасибо,Куман!Скрыли травму(
ОтветXavi6Iniesta8
Спасибо,Куман!Скрыли травму(
Френки не молодой, уже довольно опытный, знал с чем имеет дело! у голландцев не было ни 1% шанса вять ЧМ, прекрасно понимая это рисковать здоровьем.. что есть то есть, он и Барсе не особо нужен, есть Гави,Берналь,Педри,Касадо а там смогут там сыграть и Эрик и Эспарт, в дубле есть ТОмми и Жиль. справятся!
ОтветTAGAY
Френки не молодой, уже довольно опытный, знал с чем имеет дело! у голландцев не было ни 1% шанса вять ЧМ, прекрасно понимая это рисковать здоровьем.. что есть то есть, он и Барсе не особо нужен, есть Гави,Берналь,Педри,Касадо а там смогут там сыграть и Эрик и Эспарт, в дубле есть ТОмми и Жиль. справятся!
Но Флик не ставит тех, кто ему не нравится и не вывозит. Значит полгода играть будут только Педри, Берналь Гави и Эрик
ну его заменить можно.будет Берналь и Гави ,вряд ли Барса заметит отсутствие Фрэнки
ОтветPredator87
ну его заменить можно.будет Берналь и Гави ,вряд ли Барса заметит отсутствие Фрэнки
Всяко будут думать над этим, возможно о покупке кого нибудь
ОтветPredator87
ну его заменить можно.будет Берналь и Гави ,вряд ли Барса заметит отсутствие Фрэнки
Берналя игру толком не видел, но Гави максимум игрок скамейки для топ клубов.
Де Йонг в матчах с Реалом и в ЛЧ всегда показывал топовую точность передач и чтение игры.
Походу закончился Френки
ОтветBaskerville
Походу закончился Френки
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только что была новость, где говорилось про "несколько недель"
может быть зря продлевали Фрэнки, сейчас бы уже истёк контракт)
ОтветВинни-Грет
только что была новость, где говорилось про "несколько недель" может быть зря продлевали Фрэнки, сейчас бы уже истёк контракт)
Внешние медицинские специалисты, опрошенные La Vanguardia, объясняют, что при подобных травмах, как у де Йонга — первым шагом станет попытка избежать операции с помощью биологического лечения, направленного на заживление внутренней боковой связки колена — одного из главных стабилизаторов сустава.

Наиболее распространённый метод — инъекции плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP). Она изготавливается из собственной крови игрока: после центрифугирования из неё выделяют концентрат факторов роста, который обычно вводится в трёх процедурах с интервалом в одну неделю.

В некоторых случаях также применяются стволовые клетки, полученные из жировой ткани пациента. Они обладают более высоким регенеративным потенциалом. Такое лечение обычно занимает от шести до восьми недель.

Если в течение 20–30 дней положительной динамики не будет, врачи вновь рассмотрят вариант хирургического вмешательства.
Я понимаю, что это вопрос здоровья. И Френки не виноват, но... как же он достал, если честно.
ОтветNartApsua
Я понимаю, что это вопрос здоровья. И Френки не виноват, но... как же он достал, если честно.
Насчет не виноват - спорный вопрос. Он же знал, что у него травма - зачем выходить играть?
Жаль, из-за его отказа (или его бабы, которой не хотелось уезжать из солнечной Барселоны) не удалось его тогда сбагрить Тен Хагу в МЮ, а сейчас этот травмат даже даром никому не нужен...
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