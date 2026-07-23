Де Йонг пропустит 5-6 месяцев. Хавбек «Барсы» и Нидерландов получил травму колена на ЧМ (As)

Де Йонг выбыл до конца года из-за травмы.

Френки де Йонг выбыл на длительный срок.

Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026. «Барселона » сообщила , что футболисту диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена.

По информации As, восстановление игрока займет 5-6 месяцев. Таким образом, он вернется на поле не раньше января 2027 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги де Йонг провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .