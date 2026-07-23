Де Йонг пропустит 5-6 месяцев. Хавбек «Барсы» и Нидерландов получил травму колена на ЧМ (As)
Де Йонг выбыл до конца года из-за травмы.
Френки де Йонг выбыл на длительный срок.
Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026. «Барселона» сообщила, что футболисту диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена.
По информации As, восстановление игрока займет 5-6 месяцев. Таким образом, он вернется на поле не раньше января 2027 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги де Йонг провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54675 голосов
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Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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Ну хотя бы Аякс деньжат поднял, порадуемся за них
А сыграть на ЧМ с травмой, о которой знают все, от медштаба сборной до Кумана, так "пожалуйста"
Неплохо так устроиля он в Барсе, куда приходит подлечиться после сборной.
Денюжки то капают...
Пишут что с Фликом отношения окончательно испортились у него после этого и что впредь он не будет рассматривается как игрок основы.
Но уверен, этот голландский жук, который так и не вышел на уровень, которого от него ждали в Барсе, и не подумает уходить от теплого местечка
Де Йонг в матчах с Реалом и в ЛЧ всегда показывал топовую точность передач и чтение игры.
может быть зря продлевали Фрэнки, сейчас бы уже истёк контракт)
Наиболее распространённый метод — инъекции плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP). Она изготавливается из собственной крови игрока: после центрифугирования из неё выделяют концентрат факторов роста, который обычно вводится в трёх процедурах с интервалом в одну неделю.
В некоторых случаях также применяются стволовые клетки, полученные из жировой ткани пациента. Они обладают более высоким регенеративным потенциалом. Такое лечение обычно занимает от шести до восьми недель.
Если в течение 20–30 дней положительной динамики не будет, врачи вновь рассмотрят вариант хирургического вмешательства.