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  4. Муж сестры Роналду Кати может быть причастен к петушиным боям. На одном из его объектов в Бразилии полиция обнаружила 1500 птиц и оборудование для проведения состязаний

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Муж сестры Роналду Кати может быть причастен к петушиным боям. На одном из его объектов в Бразилии полиция обнаружила 1500 птиц и оборудование для проведения состязаний
Муж сестры Роналду может заниматься петушиными боями.

Алешандре Бертолуччи, муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру и отец ее маленькой дочери, стал фигурантом расследования в Бразилии.

Как передает Daily Mail, полиция по наводке провела обыски на трех объектах в городах Грамаду и Игрежинья на юге страны. Один из этих объектов принадлежит Бертолуччи.

По данным следствия, в указанных местах разводили и готовили к боям петухов породы мура. Всего было обнаружено около 1500 птиц, многие из которых содержались в крайне жестоких условиях: в тесных клетках, с признаками истощения, травм и увечий.

Следователи также нашли специальное оборудование для проведения боев, включая тренировочные ринги. На других объектах, не принадлежащих Бертолуччи, изъяли оружие и документы.

Супруг Кати Авейру полностью отрицает свою причастность к нелегальным петушиным боям. Его адвокат заявил, что объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара.

На данный момент никто не арестован, расследование продолжается. Криштиану Роналду и Катя Авейру на данный момент не связываются с какими-либо противоправными действиями.

Петушиные бои в Бразилии запрещены и в некоторых случаях могут быть связаны с организованной преступностью. Чаще всего группы лиц создают преступные объединения именно для организации боев, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах – как правило, в сельской местности. Многие организуются через группы в WhatsApp, чтобы избежать обнаружения полицией.

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Катя Авейру
животные и спорт
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпроисшествия

Комментарии

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Перспективная ветка🤣.
ОтветМатвей MT
Перспективная ветка🤣.
Человечество безусловно шагнуло вперёд !
Коррида , собачьи , петушиные и прочие бои представителей животного мира - запрещены законом.
Бои между людьми - признаны спортом и имеют многомиллионную армию поклонников !
ОтветOldRedWhite
Человечество безусловно шагнуло вперёд ! Коррида , собачьи , петушиные и прочие бои представителей животного мира - запрещены законом. Бои между людьми - признаны спортом и имеют многомиллионную армию поклонников !
Ну, люди это объясняют тем что они разумные существа, которые сами выбирают тот или иной вид состязания. Их никто не заставляет в отличии от животных, у которых это должно быть в виду естественного отбора и выживания.
Сам Криш тоже дрался там???
ОтветАнтон Фалафель
Сам Криш тоже дрался там???
Комментарий скрыт
ОтветАнтон Фалафель
Сам Криш тоже дрался там???
Криш участвует на верблюжих скачках
Ахахаха, админ наверное все стены забрызгал от радости когда такой заголовок писал.
Ждём петушиный бой в комментариях
ОтветStHappyOne
Ждём петушиный бой в комментариях
Комментарий скрыт
ОтветФутбольный человек
Комментарий скрыт
Но звание - все равно, достанется тебе😅
Ради таких новостей я захожу на Спортс)
ОтветАнтон Бурухин
Ради таких новостей я захожу на Спортс)
А как же мнение сына Плющенко🤣?
ОтветМатвей MT
А как же мнение сына Плющенко🤣?
Ему не интересно он после первого боя в баню пошел😁
Ахахахахз, Спортс будто ждал годами подобный заголовок
Зашел чисто почитать комментарии
Ответmurat.rayanov83@icloud.com
Зашел чисто почитать комментарии
Как то плохо стараются ((
Одна из самых спортивных новостей на сайте. Только Роналду и "петушиные бои", которые постоянно происходят на ветках Роналду и Месси - вся связь с данным сайтом
🤣🤣🤣 Новости которые заслужили
ОтветРоман
🤣🤣🤣 Новости которые заслужили
Катя Авейру пропустила финал ЧМ , потому что была ринг- гёрл в титульном бою в тяжёлом весе.
Ахахахахахах
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