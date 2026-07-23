Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел
Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ.
В сети появилось видео с экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом и капитаном Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2026.
После победы Испании со счетом 1:0 Рамос вынес Кубок мира на сцену для церемонии награждения, а затем подошел к ожидавшему серебряные медали Месси. Испанец обнял бывшего партнера по «ПСЖ» и сказал ему несколько слов в поддержку.
На опубликованных кадрах также видно, что после разговора с Месси Рамос не стал подходить к другим игрокам сборной Аргентины.
Рамос и Месси долгое время играли друг против друга в матчах «Реала» и «Барселоны», однако в сезонах-2021/22 и 2022/23 выступали вместе за «ПСЖ».
Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54580 голосов
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: TN
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