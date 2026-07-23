Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел

Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ.

В сети появилось видео с экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом и капитаном Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2026.

После победы Испании со счетом 1:0 Рамос вынес Кубок мира на сцену для церемонии награждения, а затем подошел к ожидавшему серебряные медали Месси. Испанец обнял бывшего партнера по «ПСЖ » и сказал ему несколько слов в поддержку.

На опубликованных кадрах также видно, что после разговора с Месси Рамос не стал подходить к другим игрокам сборной Аргентины.

Рамос и Месси долгое время играли друг против друга в матчах «Реала » и «Барселоны», однако в сезонах-2021/22 и 2022/23 выступали вместе за «ПСЖ».