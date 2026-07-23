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  4. Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел

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Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел
Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ.

В сети появилось видео с экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом и капитаном Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2026.

После победы Испании со счетом 1:0 Рамос вынес Кубок мира на сцену для церемонии награждения, а затем подошел к ожидавшему серебряные медали Месси. Испанец обнял бывшего партнера по «ПСЖ» и сказал ему несколько слов в поддержку.

На опубликованных кадрах также видно, что после разговора с Месси Рамос не стал подходить к другим игрокам сборной Аргентины.

Рамос и Месси долгое время играли друг против друга в матчах «Реала» и «Барселоны», однако в сезонах-2021/22 и 2022/23 выступали вместе за «ПСЖ».

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54580 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: TN
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Комментарии

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Рамос, кстати, в нынешней сборной аргов не затерялся бы))
ОтветКобефан
Рамос, кстати, в нынешней сборной аргов не затерялся бы))
100%! Потрясающий был защитник, но грязной игры - хоть отбавляй!
Ответproject dealer
100%! Потрясающий был защитник, но грязной игры - хоть отбавляй!
Нуачо, идеально подходит. Жёсткий, часто грубый, косячный, но в меру, умеет собраться и тащить в концовках) Все как про сборную Аргентины.
оперативная новость
ОтветСергей Окроян
оперативная новость
Комментарий удален пользователем
ОтветФутбольный человек
Комментарий удален пользователем
в словаре на букву С есть слово Сарказм
Уж Месси он успел попинать больше всех на свете
Ответyulay
Уж Месси он успел попинать больше всех на свете
Я о том же.
Зачем ему к ним подходить? Он их не знает, с ними не играл, а с и против Месси несколько сезонов играл.
ОтветЕгор Веко
Зачем ему к ним подходить? Он их не знает, с ними не играл, а с и против Месси несколько сезонов играл.
Он с ним играл. Поэтому, думаю, и подошел.
ОтветЕгор Веко
Зачем ему к ним подходить? Он их не знает, с ними не играл, а с и против Месси несколько сезонов играл.
Я бы сказал десятилетий
Респект Рамосу, как бы там не было, один из лучших защитников в истории футбола.
Очень своевременная новость ! Оперативная журналистика , всего несколько дней прошло
ОтветSgi
Очень своевременная новость ! Оперативная журналистика , всего несколько дней прошло
Следующая новость: "Появилось видео, на котором видно, как Барко прыгает и размахивает кулаками перед лицом Беллингема, за что впоследствии получает подзатыльник".
У Рамоса с Месси хорошие отношения с ПСЖ, там они ладили, так что не удивительно, что он подошел его поддержать
Видео, как он обнял Месси, уже в понедельник утром, было в многих соц сетях.
ОтветBarCa
Видео, как он обнял Месси, уже в понедельник утром, было в многих соц сетях.
В понедельник какого года?
Актуальные новости как всегда, молодцы.
Уважение это главное 🙏 Футбол это больше чем игра.
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