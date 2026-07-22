Мелкадзе предложили «Локо», «Спартаку» и ЦСКА. Железнодорожники отказались платить 6 млн евро за форварда «Ахмата» («Мутко против»)

Георгия Мелкадзе предложили трем московским клубам РПЛ.

Форварда «Ахмата » Георгия Мелкадзе предложили подписать нескольким клубам РПЛ .

По информации телеграм-канала «Мутко против», Мелкадзе был предложен как минимум трем командам – «Локомотиву», «Спартаку » и ЦСКА .

Железнодорожники сразу отказались от нападающего, поскольку не готовы платить за него заявленные агентами 6 миллионов евро. Два других клуба пока не дали окончательного ответа.

В минувшем сезоне Мелкадзе забил 7 голов за «Ахмат» в 28 матчах чемпионата России. Подробная статистика 29-летнего футболиста – здесь .