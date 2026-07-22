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  4. Мелкадзе предложили «Локо», «Спартаку» и ЦСКА. Железнодорожники отказались платить 6 млн евро за форварда «Ахмата» («Мутко против»)

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Мелкадзе предложили «Локо», «Спартаку» и ЦСКА. Железнодорожники отказались платить 6 млн евро за форварда «Ахмата» («Мутко против»)
Георгия Мелкадзе предложили трем московским клубам РПЛ.

Форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе предложили подписать нескольким клубам РПЛ.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Мелкадзе был предложен как минимум трем командам – «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА.

Железнодорожники сразу отказались от нападающего, поскольку не готовы платить за него заявленные агентами 6 миллионов евро. Два других клуба пока не дали окончательного ответа.

В минувшем сезоне Мелкадзе забил 7 голов за «Ахмат» в 28 матчах чемпионата России. Подробная статистика 29-летнего футболиста – здесь.

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Мутко против»
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Комментарии

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Мало просят за нападающего, совершившего 38 голевых действий по системе гол+пас за 12 лет карьеры на высшем уровне.
Ответленнорыч-абрамович
Мало просят за нападающего, совершившего 38 голевых действий по системе гол+пас за 12 лет карьеры на высшем уровне.
Начнем с того, что Месси на чемпионатах мира за 20 лет меньше голевых действий совершил.
Ответленнорыч-абрамович
Мало просят за нападающего, совершившего 38 голевых действий по системе гол+пас за 12 лет карьеры на высшем уровне.
Не в обиду, но вспомнилось, как Челси хотел 50 лямов за, прости госпаде, суперголеадора Армандо Брою)))
Откуда Ахмат такие расценки берет ? В прошлом году тоже писали про десятку за Садуллаева
ОтветPucheslav
Откуда Ахмат такие расценки берет ? В прошлом году тоже писали про десятку за Садуллаева
Рамзану на избирательную компанию собирают.
ОтветPucheslav
Откуда Ахмат такие расценки берет ? В прошлом году тоже писали про десятку за Садуллаева
согласен! как-то даже мелковато для Мелкадзе
Два других клуба пока не дали окончательного ответа - они просто пока не могут перестать ржать
ОтветЕбздрогыч
Два других клуба пока не дали окончательного ответа - они просто пока не могут перестать ржать
Как кони
Обычно за игроком клубы сами приходят, если им он интересен. А тут прям сватанье)
А приданное какое?)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Обычно за игроком клубы сами приходят, если им он интересен. А тут прям сватанье) А приданное какое?)
Там только калым(выкуп) будет.
Ответzanuda59
Там только калым(выкуп) будет.
Надо понимать, игрок сборной как никак, гроза Брунеев)
6 млн за это полено ? Вот , что лимит животворящий делает . За эти бабки можно взять перспективного латиноса или зрелого восточноевропейца с неплохой карьерой в какой нибудь бельгийской лиге . Вы че там курите? Лимит зло
Вы че угараете?! какие 6 мультов за Мелкадзе?! да даже с учетом лимита, да даже если бы был специальный лимит на то, чтобы в каждой команде был футболист с фамилией Мелкадзе, даже в этом случае он не стоит 6 мультов евро
ОтветHawkeye77
Вы че угараете?! какие 6 мультов за Мелкадзе?! да даже с учетом лимита, да даже если бы был специальный лимит на то, чтобы в каждой команде был футболист с фамилией Мелкадзе, даже в этом случае он не стоит 6 мультов евро
Агаларов 2.0
6 млн за Мелкадзе. Спасибо товарищ Дегтярёв, ваша работа уже даёт плоды.
ОтветRoman Vleskov
6 млн за Мелкадзе. Спасибо товарищ Дегтярёв, ваша работа уже даёт плоды.
Так там и воробьев не за 3 копейки ушёл
ОтветРоман Князефф
Так там и воробьев не за 3 копейки ушёл
Но Воробьев - это все же нападающий, а Мелкадзе в целом и на футболиста-то не тянет.
Аллах Рамзану перестал что ли деньги давать, раз аукцион устроили.
Тут хотя бы понятно, почему Мутко против.
Мало за такого напа, 20 нужно
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