Мелкадзе предложили «Локо», «Спартаку» и ЦСКА. Железнодорожники отказались платить 6 млн евро за форварда «Ахмата» («Мутко против»)
Георгия Мелкадзе предложили трем московским клубам РПЛ.
Форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе предложили подписать нескольким клубам РПЛ.
По информации телеграм-канала «Мутко против», Мелкадзе был предложен как минимум трем командам – «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА.
Железнодорожники сразу отказались от нападающего, поскольку не готовы платить за него заявленные агентами 6 миллионов евро. Два других клуба пока не дали окончательного ответа.
В минувшем сезоне Мелкадзе забил 7 голов за «Ахмат» в 28 матчах чемпионата России. Подробная статистика 29-летнего футболиста – здесь.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Мутко против»
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