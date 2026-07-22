«Зенит» ищет покупателей для Барриоса и Энрике. За колумбийца хотят до 5 млн евро, бразильца оценивают в 35-40 млн (Анар Ибрагимов)

«Зенит» ищет покупателей для Вильмара Барриоса и Луиса Энрике.

«Зенит » через посредников активно ищет новый клуб для полузащитника Вильмара Барриоса и вингера Луиса Энрике , сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Сине-бело-голубые рассматривают предложения до 5 млн евро за колумбийского хавбека. Бразилец оценивается в 35-40 млн евро при отступных в 60 млн.

Барриос с высокой долей вероятности не продлит контракт с «Зенитом», рассчитанный до 2027 года. Соглашение Энрике действует до 2028 года.