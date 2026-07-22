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  4. «Зенит» ищет покупателей для Барриоса и Энрике. За колумбийца хотят до 5 млн евро, бразильца оценивают в 35-40 млн (Анар Ибрагимов)

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«Зенит» ищет покупателей для Барриоса и Энрике. За колумбийца хотят до 5 млн евро, бразильца оценивают в 35-40 млн (Анар Ибрагимов)
«Зенит» ищет покупателей для Вильмара Барриоса и Луиса Энрике.

«Зенит» через посредников активно ищет новый клуб для полузащитника Вильмара Барриоса и вингера Луиса Энрике, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Сине-бело-голубые рассматривают предложения до 5 млн евро за колумбийского хавбека. Бразилец оценивается в 35-40 млн евро при отступных в 60 млн.

Барриос с высокой долей вероятности не продлит контракт с «Зенитом», рассчитанный до 2027 года. Соглашение Энрике действует до 2028 года. 

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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Энрике - понятно, телега бестолковая,а вот смысла продавать Вильмара не вижу: 5 мультов для Зенита - это не мелочь,на которую всяких волковых покупают, а так можно красиво и с почестями проводить легенду в конце сезона
Ответkilo_gilo
Энрике - понятно, телега бестолковая,а вот смысла продавать Вильмара не вижу: 5 мультов для Зенита - это не мелочь,на которую всяких волковых покупают, а так можно красиво и с почестями проводить легенду в конце сезона
Комментарий скрыт
Ответkilo_gilo
Энрике - понятно, телега бестолковая,а вот смысла продавать Вильмара не вижу: 5 мультов для Зенита - это не мелочь,на которую всяких волковых покупают, а так можно красиво и с почестями проводить легенду в конце сезона
Видимо Барриос сам хочет уйти уже этим летом
Панарин может купить. Но это если онлайн.
Ответlightrip
Панарин может купить. Но это если онлайн.
у него уже есть недвижимость
ОтветА.Д.
у него уже есть недвижимость
Так это особо талантливая недвижимость, может возьмёт.
Надо ещё найти покупателя для Мостового: чел сейчас в какой-то прострации и абсолютно не вытягивает уровень Зенита. Завалил весенний период и сейчас в матче на СК был инородным телом.
ОтветВиталик Украинский
Надо ещё найти покупателя для Мостового: чел сейчас в какой-то прострации и абсолютно не вытягивает уровень Зенита. Завалил весенний период и сейчас в матче на СК был инородным телом.
красиво пишешь... только забыл видимо про ужесточение лимита и собственных воспитанников, среди которых сложно найти игрока лучше Мостового
ОтветВиталик Украинский
Надо ещё найти покупателя для Мостового: чел сейчас в какой-то прострации и абсолютно не вытягивает уровень Зенита. Завалил весенний период и сейчас в матче на СК был инородным телом.
да в СК полкоманды были инородными телами, тот же Глушенков, подготовку к сезону не форсировали похоже
А помните, как перед ЧМ в комментах на полном серьезе писали, что Энрике будет в основным на ЧМ и Зенит его продаст за 40-50 миллионов? Но оказалось, что даже после травмы Рафиньи справа выходил Райан, а Энрике сыграл 28 минут - все в первом матче группы. Все эти цены взяты из головы, при 24 миллионов на Transfermarkt в 25 лет 30 миллионов уже большая удача. Там Антони в Бетис за 22 уходил, что Энрике гарантированно может дать клубу за вуказанный ценник? Обострение через обводку нестабильно, а других топ-скиллов у него нет и возраст для вингера поджимает. Он в Бразилию обратно уедет через годик-другой.
ОтветCearvm
А помните, как перед ЧМ в комментах на полном серьезе писали, что Энрике будет в основным на ЧМ и Зенит его продаст за 40-50 миллионов? Но оказалось, что даже после травмы Рафиньи справа выходил Райан, а Энрике сыграл 28 минут - все в первом матче группы. Все эти цены взяты из головы, при 24 миллионов на Transfermarkt в 25 лет 30 миллионов уже большая удача. Там Антони в Бетис за 22 уходил, что Энрике гарантированно может дать клубу за вуказанный ценник? Обострение через обводку нестабильно, а других топ-скиллов у него нет и возраст для вингера поджимает. Он в Бразилию обратно уедет через годик-другой.
Ну, в отборе и товарняках он выходил прилично. А тут против сильной сборной Марокко потерялся, и Анчелотти больше шансов не дал. Райан там хорошо играл.
ОтветCearvm
А помните, как перед ЧМ в комментах на полном серьезе писали, что Энрике будет в основным на ЧМ и Зенит его продаст за 40-50 миллионов? Но оказалось, что даже после травмы Рафиньи справа выходил Райан, а Энрике сыграл 28 минут - все в первом матче группы. Все эти цены взяты из головы, при 24 миллионов на Transfermarkt в 25 лет 30 миллионов уже большая удача. Там Антони в Бетис за 22 уходил, что Энрике гарантированно может дать клубу за вуказанный ценник? Обострение через обводку нестабильно, а других топ-скиллов у него нет и возраст для вингера поджимает. Он в Бразилию обратно уедет через годик-другой.
Про основного никто не писал
"Карпов?! А чем я хуже!" - подумал Ибрагим Ананов и давай строчить инсайды!
Что-то я не припомню ни одного точного попадания от этого инсайдера из легалбет, хотя каждое трансферное окно он сбрасывает тоннами свою лапшу на уши болельщикам.
ОтветDjango Joker
Что-то я не припомню ни одного точного попадания от этого инсайдера из легалбет, хотя каждое трансферное окно он сбрасывает тоннами свою лапшу на уши болельщикам.
Он только пару трасферных окон как появился, этот чудо-инсайдер, да и пару ли
ОтветVastich
Он только пару трасферных окон как появился, этот чудо-инсайдер, да и пару ли
Посмотрел на другом сайте. 22.05.2025 он первый раз появился. Получается что три трансферных окна он народ баламутит.
Барриоса за 5 ? Это глупость. Игрок классный, к Зениту прикипел сердцем.Такие парни должны уходить только по собственному желанию и с почётом.
Похоже на очередной бред
вот поэтому Данило и нужен, т.к. Барриос не хочет продлевать контракт, да и возраст
Ответwestport70
вот поэтому Данило и нужен, т.к. Барриос не хочет продлевать контракт, да и возраст
Барриос надеется на продление контракта с «Зенитом»

— Что насчет твоего контракта? Твой агент говорит, что никаких переговоров нет.

— Я очень счастлив в «Зените», моя семья тоже очень рада быть здесь. Я бы хотел остаться еще на много лет. Надеюсь, все сложится хорошо, и я буду в «Зените» долгие годы.
Ответwestport70
вот поэтому Данило и нужен, т.к. Барриос не хочет продлевать контракт, да и возраст
Кто тебе такую чушь сказал, что Барриос не хочет? Ты прочитай сперва что сам игрок сказал буквально пару дней назад
Конечно, не знаем всей внутренней кухни, но если Барриос сам хочет остаться, то это полное свинство пытаться продать его. Учитывая, что за всяких бразилов, которые ещё неизвестно выстрелят или нет, предлагают 30 лямов
ОтветVanglar
Конечно, не знаем всей внутренней кухни, но если Барриос сам хочет остаться, то это полное свинство пытаться продать его. Учитывая, что за всяких бразилов, которые ещё неизвестно выстрелят или нет, предлагают 30 лямов
не хочет он остаться, домой захотел
Ответpelevin78
не хочет он остаться, домой захотел
Кто тебе такую чушь сказал? Сам придумал? Барриос только вчера сказал что счастлив в зените и хочет остаться на много лет
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