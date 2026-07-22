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  4. Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, чтобы я шел своим путем, что за нашим поколением будущее. Эти слова так же ценны, как и медаль на моей шее, Лео – лучший в истории»

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Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, чтобы я шел своим путем, что за нашим поколением будущее. Эти слова так же ценны, как и медаль на моей шее, Лео – лучший в истории»
Ламин Ямаль: Месси сказал мне, что будущее за нами.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о диалоге с Лионелем Месси после финального матча ЧМ-2026.

В финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

После финального свистка Ямаль подошел к Месси, пожал ему руку и тепло обнял.

«Если бы несколько лет назад мне сказали, что я выиграю чемпионат мира, сыграв против Лео Месси, я бы назвал вас сумасшедшими. 

Он лучший в истории, и я всегда восхищался им. После матча я выказал ему свое уважение.

Месси сказал мне, чтобы я шел своим путем, и что будущее за нашим поколением. Эти слова так же ценны, как и золотая медаль у меня на шее», – сказал Ямаль.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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Комментарии

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У Месси вышла потрясающая карьера, поиграл с Рональдиньо, искупал Ямаля, играл вместе с Мбаппе, все стали Чемпионами Мира, застал 3 футбольные эпохи и был лучшим в каждой из них:))
Ответrigobersong
У Месси вышла потрясающая карьера, поиграл с Рональдиньо, искупал Ямаля, играл вместе с Мбаппе, все стали Чемпионами Мира, застал 3 футбольные эпохи и был лучшим в каждой из них:))
У лучшего в истории не могло быть иначе. Венгер его так называл ещё лет 15 назад
ОтветАртём Горбенко
У лучшего в истории не могло быть иначе. Венгер его так называл ещё лет 15 назад
Как раз тогда (15 лет назад) все было понятно. Пришло время новой эры в ногомяче.
Месси сказал мне, чтобы я шел своим путем
===
завуалированный мат?))))
ОтветAmrarian
Месси сказал мне, чтобы я шел своим путем === завуалированный мат?))))
Месси бредет в раздевалку после проигранного финала. Вокруг него прыгает Ямаль с кубком:
- Мы чемпионы, Лео! Чемпионы! Что ты на это скажешь?!
- Иди на... Без тебя тошно...
- Что?? За нами будущее, ты чего такой душный?
- Ок, за вами будущее. А теперь иди своей дорогой. (отталкивает Ямаля и бредет дальше)
Нагое поколение - это сильно
ОтветWitcher777
Нагое поколение - это сильно
Как-то надо делать футбол интереснее для женщин
Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, что надо было кое кого утопить».
ОтветCCCP{{BOOM}}
Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, что надо было кое кого утопить».
🤣🤣............(((((((
ОтветCCCP{{BOOM}}
Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, что надо было кое кого утопить».
Чёрный юмор.
«¿Qué miras, bobo? Andá pa’ allá, bobo»
_____________________________________________________________
«Месси сказал мне, чтобы я шёл своим путём»
Ну, учитывая лютую банальность самих слов, понятно, что основная ценность разговора в том, что Месси вообще что-то сказал. А мог бы сразу позвать Паредеса и попросить пару подкатов для Ямаля.
ОтветS_Vladimirov
Ну, учитывая лютую банальность самих слов, понятно, что основная ценность разговора в том, что Месси вообще что-то сказал. А мог бы сразу позвать Паредеса и попросить пару подкатов для Ямаля.
)))
Такие слова от Месси действительно дорогого стоют!
ОтветЕбздрогыч
Такие слова от Месси действительно дорогого стоют!
Опять ты здесь!
Месси в мире комментов спортса
ОтветStonik 1703
Опять ты здесь! Месси в мире комментов спортса
Самый прикол его не было на ветке Месси, Роналду в годах 21-24.
25 может быть мельком.

Плюсы сами себя не на др...ат))
Очень правильные слова: "идти своим путем". У них разная будет футбольная жизнь, это должны понимать все ☝️
Вегорст: "Месси в 22 году сказал мне, чтобы я шел своим путём"
Лионель Месси: "Чего уставился, придурок? Иди своим путём, придурок! Вместе со своим поколением!"
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