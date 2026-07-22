Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»

Роналдо: Родри – главный претендент на «Золотой мяч».

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает Родри фаворитом на получение «Золотого мяча».

30-летний полузащитник выиграл чемпионат мира со сборной Испании, став лучшим игроком турнира. Футболист «Манчестер Сити » уже получал «Золотой мяч » в 2024 году.

«Он главный претендент на «Золотой мяч». На этом чемпионате мира он был лучшим игроком сборной Испании, а это имеет огромное значение в борьбе за «Золотой мяч». Он вполне может выиграть его снова», – сказал Роналдо.

Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»