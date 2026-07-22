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  4. Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»

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Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Роналдо: Родри – главный претендент на «Золотой мяч».

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает Родри фаворитом на получение «Золотого мяча». 

30-летний полузащитник выиграл чемпионат мира со сборной Испании, став лучшим игроком турнира. Футболист «Манчестер Сити» уже получал «Золотой мяч» в 2024 году. 

«Он главный претендент на «Золотой мяч». На этом чемпионате мира он был лучшим игроком сборной Испании, а это имеет огромное значение в борьбе за «Золотой мяч». Он вполне может выиграть его снова», – сказал Роналдо. 

Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49634 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
logoЗолотой мяч
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logoРоналдо
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoМанчестер Сити
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Комментарии

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Какой ещё претендент..
Человек не играл сезон, попылил на ЧМ и претендент на ЗМ?)))
Такой же воздух, как и Ямаль на этом ЧМ.
ОтветSOSLAN GABACHIEV
Какой ещё претендент.. Человек не играл сезон, попылил на ЧМ и претендент на ЗМ?))) Такой же воздух, как и Ямаль на этом ЧМ.
Ямалю никто ЗМ и не обещает, хотя он был явно не худшим в Испании
ОтветSOSLAN GABACHIEV
Какой ещё претендент.. Человек не играл сезон, попылил на ЧМ и претендент на ЗМ?))) Такой же воздух, как и Ямаль на этом ЧМ.
Согласен а чего Родри не поехал свой уровень в лиге чемпионов и в чемпе с Сити? В финале его заменили при 0-0 во втором тайме, чел вообще без голевых действий и слишком переоценён. Ямаль ещё щенок
Да по совокупности сезона Кейну надо вручать, если не дадут - будет прикол сравнимый с невыдачей Левандовскому.
ЧМ провёл отлично, но ЗМ то вручают за сезон. Вспоминается как Роналдо дали ЗМ и Каннаваро, оба провели замечательные ЧМ, тут без вопросов, но первый за сезон хорошо если 10 матчей провёл в сумме с играми сборной, а второй ничем в Юве за год особенным и не отметился тогда.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Да по совокупности сезона Кейну надо вручать, если не дадут - будет прикол сравнимый с невыдачей Левандовскому. ЧМ провёл отлично, но ЗМ то вручают за сезон. Вспоминается как Роналдо дали ЗМ и Каннаваро, оба провели замечательные ЧМ, тут без вопросов, но первый за сезон хорошо если 10 матчей провёл в сумме с играми сборной, а второй ничем в Юве за год особенным и не отметился тогда.
По какой совокупности? В ЛЧ лучший бомбардир Мбаппе, в ЛЧ лучший бомбардир Мбаппе. А вот лучший ассистент и на ЧМ, и в ЛЧ, и в Бундеслиге - один человек. Не вижу преимущества Кейна, не показал он на ЧМ своего класса.
ОтветMarcus-light
По какой совокупности? В ЛЧ лучший бомбардир Мбаппе, в ЛЧ лучший бомбардир Мбаппе. А вот лучший ассистент и на ЧМ, и в ЛЧ, и в Бундеслиге - один человек. Не вижу преимущества Кейна, не показал он на ЧМ своего класса.
Настрелял голов рекордно много, не считая супер сезона Месси, которому как и Рону вручали золотые мячи даже в сезонах без титулов. И это учитывая что не стоит у ворот как прима, а пашет по всему полю... Да куда ему, игрок одного сезона набивающий статку в Бундеслиге, видать)
в этот раз вообще хз, кто должен брать ЗМ
по факту лучшая команда Европы - ПСЖ, но тяжело выделить там кого-то одного
лучшая сборная - Испания но тоже яркого очевидного лидера не было, к тому же у которого был бы еще и клубный сезон успешный.
давать Золотой мяч за турнир длиной всего в 8 матчей это абсурд
клубный сезон должен быть выше
ОтветVadim Vadim_1116553755
в этот раз вообще хз, кто должен брать ЗМ по факту лучшая команда Европы - ПСЖ, но тяжело выделить там кого-то одного лучшая сборная - Испания но тоже яркого очевидного лидера не было, к тому же у которого был бы еще и клубный сезон успешный. давать Золотой мяч за турнир длиной всего в 8 матчей это абсурд клубный сезон должен быть выше
Клубный сезон разный бывает, конкурентные только чемпионаты Англии и Испании.
Ответзаблокированному пользователю
Клубный сезон разный бывает, конкурентные только чемпионаты Англии и Испании.
В России был конкурентный чемпионат.
Кто бы не получил будет спорно
В очередной раз дурею с ценителей Родри.
Окей, там стата прикольная на ЧМ что пасы нафармил и даже в треть соперника уадчных пасов. и прочее бла-бла-бла. Толку от этих пасов особо не было. Ни в атаке, ни в защите. Перевод с одного фланга на другой и может быть изредка закинул на ход забегающему. Тики-така - фармилка пасов, тем более через типа который номинально играет именно в центре полузащиты(хоть и опорник, но это же центр).
Да, как опорник топовый. За одними подчищает, другим помогает. Это не спорю. Действительно хорошие пасы были тоже, но так говорят про него будто бы у него 100% пасов это разрез через пятерых идеально в ноги!(нет)
Чел не играл больше половины сезона.
Если его заменить в сборной Испании, то Испания потеряет максимум процентов 15%, вот прям максимум.
К тому же на фоне остальных Испанцев даже в той же ПЗ он не супер ярко выделялся. Лидер ли он Испании? Номинально - да, а по-факту там +- все равны и действительно играют командой.
А вообще к примеру. Чем тот же Райс хуже Родри? А он так-то финалист ЛЧ и чемпион АПЛ. Отыграл весь сезон! Так еще и бронза ЧМ. Или у нас только золото ЧМ котируется, а все остальные - бездари?
При этом Райс по игре своей смотрелся ничуть не хуже весь сезон и стабильно его отыграл.

И за все это Родри ЗМ? Сорян, но даже липовейший ЗМ Месси в 23 году тоже «за ЧМ» выглядит и то более логичным чем если ЗМ получит Родри на данный момент. Ибо в 22 Месси действительно тащил свою сборную. Убери Месси в 22, вылетели бы в 1/4 или даже в 1/8. На этом ЧМ та же история. Без Месси то Египет не прошли уж точно.
Ответnoyneim
В очередной раз дурею с ценителей Родри. Окей, там стата прикольная на ЧМ что пасы нафармил и даже в треть соперника уадчных пасов. и прочее бла-бла-бла. Толку от этих пасов особо не было. Ни в атаке, ни в защите. Перевод с одного фланга на другой и может быть изредка закинул на ход забегающему. Тики-така - фармилка пасов, тем более через типа который номинально играет именно в центре полузащиты(хоть и опорник, но это же центр). Да, как опорник топовый. За одними подчищает, другим помогает. Это не спорю. Действительно хорошие пасы были тоже, но так говорят про него будто бы у него 100% пасов это разрез через пятерых идеально в ноги!(нет) Чел не играл больше половины сезона. Если его заменить в сборной Испании, то Испания потеряет максимум процентов 15%, вот прям максимум. К тому же на фоне остальных Испанцев даже в той же ПЗ он не супер ярко выделялся. Лидер ли он Испании? Номинально - да, а по-факту там +- все равны и действительно играют командой. А вообще к примеру. Чем тот же Райс хуже Родри? А он так-то финалист ЛЧ и чемпион АПЛ. Отыграл весь сезон! Так еще и бронза ЧМ. Или у нас только золото ЧМ котируется, а все остальные - бездари? При этом Райс по игре своей смотрелся ничуть не хуже весь сезон и стабильно его отыграл. И за все это Родри ЗМ? Сорян, но даже липовейший ЗМ Месси в 23 году тоже «за ЧМ» выглядит и то более логичным чем если ЗМ получит Родри на данный момент. Ибо в 22 Месси действительно тащил свою сборную. Убери Месси в 22, вылетели бы в 1/4 или даже в 1/8. На этом ЧМ та же история. Без Месси то Египет не прошли уж точно.
Крепкий опорник не более того. Наград он уже перебрал за этот чемпионат мира. Если ЗМ ещё дадут - это будет нечто.
И про сборную, там Ойрасабль дубли щёлкал, Ферран Торрес жёг и победный мяч забил - но есть только Родри. У него прям просто какая то космическая карма чтоли
ОтветPetr Friendship
Крепкий опорник не более того. Наград он уже перебрал за этот чемпионат мира. Если ЗМ ещё дадут - это будет нечто. И про сборную, там Ойрасабль дубли щёлкал, Ферран Торрес жёг и победный мяч забил - но есть только Родри. У него прям просто какая то космическая карма чтоли
Такое ощущение что на поле был только Родри, и ещё тренеру успел дать насталение. И за Ямаля обводил два а то и трёх защитников. И вместо Кукурелья успевал и в защиту и в нападении. Хорошо что у Симона работ не было, а то бедняжка Родри встал бы на ворот вместо него. Абсурд.
ЧМ Родри безусловно провёл великолепно, но ЗМ дают по итогам выступления за весь сезон, который стартовал ещё в конце прошлого лета а вот здесь то испанцу особо и нечем отметится так как хорошо отыграл он только весеннюю часть чемпионата. С другой стороны Дембеле ведь дали ЗМ лишь за то что он отлично отыграл лишь вторую часть сезона. Но лично на мой взгляд есть претенденты которые более достойны. Кейн например(забил очень много, пусть и в Бундеслиге) или Райс, без которого Арсенал вряд ли бы стал чемпионом, да и сборная Англии не взяла бы медаль.
Может вратарю Кабо Верде дадим?
Заметьте, про Золотой мяч для Родри говорит форвард
Может не давать в некоторых сезонах? Ну, типа, нет лучшего из лучших пока, появится-дадим))
ОтветВиталий Цуприк
Может не давать в некоторых сезонах? Ну, типа, нет лучшего из лучших пока, появится-дадим))
А кто определил, что нет лучшего?.. 🤔
ОтветВасилий Ибрaгимбекович
А кто определил, что нет лучшего?.. 🤔
А кто определил, что есть?)
за ЧМ он получил. За сезон это другое, там у многих по 50+ матчей с голами и трофеями
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