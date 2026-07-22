Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Роналдо: Родри – главный претендент на «Золотой мяч».
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает Родри фаворитом на получение «Золотого мяча».
30-летний полузащитник выиграл чемпионат мира со сборной Испании, став лучшим игроком турнира. Футболист «Манчестер Сити» уже получал «Золотой мяч» в 2024 году.
«Он главный претендент на «Золотой мяч». На этом чемпионате мира он был лучшим игроком сборной Испании, а это имеет огромное значение в борьбе за «Золотой мяч». Он вполне может выиграть его снова», – сказал Роналдо.
Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
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Человек не играл сезон, попылил на ЧМ и претендент на ЗМ?)))
Такой же воздух, как и Ямаль на этом ЧМ.
ЧМ провёл отлично, но ЗМ то вручают за сезон. Вспоминается как Роналдо дали ЗМ и Каннаваро, оба провели замечательные ЧМ, тут без вопросов, но первый за сезон хорошо если 10 матчей провёл в сумме с играми сборной, а второй ничем в Юве за год особенным и не отметился тогда.
по факту лучшая команда Европы - ПСЖ, но тяжело выделить там кого-то одного
лучшая сборная - Испания но тоже яркого очевидного лидера не было, к тому же у которого был бы еще и клубный сезон успешный.
давать Золотой мяч за турнир длиной всего в 8 матчей это абсурд
клубный сезон должен быть выше
Окей, там стата прикольная на ЧМ что пасы нафармил и даже в треть соперника уадчных пасов. и прочее бла-бла-бла. Толку от этих пасов особо не было. Ни в атаке, ни в защите. Перевод с одного фланга на другой и может быть изредка закинул на ход забегающему. Тики-така - фармилка пасов, тем более через типа который номинально играет именно в центре полузащиты(хоть и опорник, но это же центр).
Да, как опорник топовый. За одними подчищает, другим помогает. Это не спорю. Действительно хорошие пасы были тоже, но так говорят про него будто бы у него 100% пасов это разрез через пятерых идеально в ноги!(нет)
Чел не играл больше половины сезона.
Если его заменить в сборной Испании, то Испания потеряет максимум процентов 15%, вот прям максимум.
К тому же на фоне остальных Испанцев даже в той же ПЗ он не супер ярко выделялся. Лидер ли он Испании? Номинально - да, а по-факту там +- все равны и действительно играют командой.
А вообще к примеру. Чем тот же Райс хуже Родри? А он так-то финалист ЛЧ и чемпион АПЛ. Отыграл весь сезон! Так еще и бронза ЧМ. Или у нас только золото ЧМ котируется, а все остальные - бездари?
При этом Райс по игре своей смотрелся ничуть не хуже весь сезон и стабильно его отыграл.
И за все это Родри ЗМ? Сорян, но даже липовейший ЗМ Месси в 23 году тоже «за ЧМ» выглядит и то более логичным чем если ЗМ получит Родри на данный момент. Ибо в 22 Месси действительно тащил свою сборную. Убери Месси в 22, вылетели бы в 1/4 или даже в 1/8. На этом ЧМ та же история. Без Месси то Египет не прошли уж точно.
И про сборную, там Ойрасабль дубли щёлкал, Ферран Торрес жёг и победный мяч забил - но есть только Родри. У него прям просто какая то космическая карма чтоли