Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера

Неймар пропустил матч «Сантоса» и сыграл на турнире по покеру.
В ночь на 22 июля «Сантос» обыграл венесуэльский УСВ на выезде в матче Кубка Судамерикана (4:1). Неймар, вернувшийся в расположение бразильского клуба из отпуска после чемпионата мира, не поехал на игру с командой по решению тренерского штаба, поскольку тренируется по индивидуальной программе.
Как сообщает Goal со ссылкой на ESPN Brazil, в день матча «Сантоса» Неймар принял участие в турнире Бразильской серии покера (BSOP) в Сан-Паулу.
Отмечается, что в прошлом году бразильский нападающий заработал на этом же турнире 53 500 реалов (9 239 евро).
Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ, вступительный взнос – 10 тысяч долларов. Форвард должен вернуться в «Сантос» 17 июля
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Только пауза двухминутная, и чтобы вы понимали, сейчас там зима и во время матча температура воздуха была +10. Забавно))
Цирк еб***й
А вообще конечно обидно, что после ухода из Барселоны разменял свою карьеру на тусовки и покер. Один из самых зрелищных футболистов по мне, был :(
А нам покер
А Бразилия уже четверть века без победы на ЧМ...
Как и говорил после объявления состава: бразил провалится, ней наноет слезу на чм (забитого мяча только от него не ожидал), а потом вернется и за старое.
Стабильность признак класса. Так держать "кудесник".
Кому гольф милее, а кому - покер.