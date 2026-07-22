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  4. Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера

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Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера
Неймар сыграл на турнире по покеру в Бразилии.

Неймар пропустил матч «Сантоса» и сыграл на турнире по покеру.

В ночь на 22 июля «Сантос» обыграл венесуэльский УСВ на выезде в матче Кубка Судамерикана (4:1). Неймар, вернувшийся в расположение бразильского клуба из отпуска после чемпионата мира, не поехал на игру с командой по решению тренерского штаба, поскольку тренируется по индивидуальной программе.

Как сообщает Goal со ссылкой на ESPN Brazil, в день матча «Сантоса» Неймар принял участие в турнире Бразильской серии покера (BSOP) в Сан-Паулу.

Отмечается, что в прошлом году бразильский нападающий заработал на этом же турнире 53 500 реалов (9 239 евро).

Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ, вступительный взнос – 10 тысяч долларов. Форвард должен вернуться в «Сантос» 17 июля

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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Комментарии

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Сейчас включил на Окко фоном матч Насьональ - Тигре в Копа Судамерикана, оказывается, у них тоже есть свой hydration break, какой был на ЧМ-2026.
Только пауза двухминутная, и чтобы вы понимали, сейчас там зима и во время матча температура воздуха была +10. Забавно))
ОтветMustOilHelsinki
Сейчас включил на Окко фоном матч Насьональ - Тигре в Копа Судамерикана, оказывается, у них тоже есть свой hydration break, какой был на ЧМ-2026. Только пауза двухминутная, и чтобы вы понимали, сейчас там зима и во время матча температура воздуха была +10. Забавно))
У них зимы оказывается бывают надо же)))
Респект таким профессионалам как Неймар, не стал размениваться по футбольным пустякам и сыграл там, где он действительно важен.
Пенальти норвежцам забил любитель, бгг
ОтветInspectorate
Пенальти норвежцам забил любитель, бгг
Ага.. Ещё с такой перепалкой с вратарем по-тарантиновски 🤣🤣
Цирк еб***й
Не травмировался хоть?
А вообще конечно обидно, что после ухода из Барселоны разменял свою карьеру на тусовки и покер. Один из самых зрелищных футболистов по мне, был :(
Неймар кайфует, к футболу он уже мало причастен, а возможно уже и не интересен)
ОтветКот_Вопрос
Неймар кайфует, к футболу он уже мало причастен, а возможно уже и не интересен)
Закончит должником микрофинансовым организациям.
У нас матч
А нам покер
А вот Бэйла почему-то не отпускали из Мадрида на турниры по гольфу...
Один подбородок меняет,другой в карты режется...
А Бразилия уже четверть века без победы на ЧМ...
Зачем куда-то там ездить, когда ЧМ завершился?
Как и говорил после объявления состава: бразил провалится, ней наноет слезу на чм (забитого мяча только от него не ожидал), а потом вернется и за старое.
Стабильность признак класса. Так держать "кудесник".
Как профессиональный футболист давно закончился.

Кому гольф милее, а кому - покер.
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