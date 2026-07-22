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  4. Валерий Овчинников: «Против возвращения России будут Англия, Франция, Германия, еще прибалты, скандинавы – им не нужны конкуренты. Почему бы Трампу не вернуть нас звонком в ФИФА?»

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Валерий Овчинников: «Против возвращения России будут Англия, Франция, Германия, еще прибалты, скандинавы – им не нужны конкуренты. Почему бы Трампу не вернуть нас звонком в ФИФА?»
Валерий Овчинников: почему бы Трампу по звонку не вернуть Россию.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников считает, что повлиять на возвращение России в международный футбол способен лишь президент США Дональд Трамп.

«Россию никто не ждет. Там сразу будут против Англия, Франция и Германия, а это ведущие страны. Они задают тон и голос ФИФА и УЕФА, да и везде. А против встанут еще прибалты, скандинавы. Им не нужны конкуренты в лице России, у которой великолепные стадионы, в отличие от их.

По тому, как все происходит, маловероятно, что Россия скоро вернется в мировой футбол. Единственное, на что все надеются – американцы дадут добро, и нас примут. Но Дональд Трамп пока не дает такую команду. Хотя он может одним звонком даже красную карточку отменить. Он всем показал, где у него ФИФА находится. Почему бы ему таким звонком не распорядиться вернуть Россию?» – сказал Овчинников.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49634 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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logoДональд Трамп
logoСоветский спорт
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Але, Трамп? Это Валерка
Ответparatruper17
Але, Трамп? Это Валерка
ака Борман...так солиднее
Ответparatruper17
Але, Трамп? Это Валерка
Hi, so what’s next?
Знаменитые английские и немецкие руины вместо стадионов.
А вообще как так получилось, что у нас друзей в УЕФА не осталось - все против?
ОтветMarcus-light
Знаменитые английские и немецкие руины вместо стадионов. А вообще как так получилось, что у нас друзей в УЕФА не осталось - все против?
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ОтветAntagonist
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О том и речь. Какой-то не "наш" подход к дружбе, вам не кажется? Отсюда и кивки в сторону того, кто так дружит всегда
Трампа только и волнует вопрос, как бы поскорее вернуть Россию на международную футбольную арену)
Вот что бывает, когда смотришь политическую пропаганду на федеральном тв
ОтветJenqa123
Трампа только и волнует вопрос, как бы поскорее вернуть Россию на международную футбольную арену) Вот что бывает, когда смотришь политическую пропаганду на федеральном тв
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Ответegorov.bsp
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Если будет звонить, пусть заодно скажет, чтобы пожалуйста и зарплаты россиянам Трамп немного поднял. И немного бензина продал.
Великолепные, особенно в НН, чтобы вместо игры домашней команды проводить тусовку Росатома. И в Саранске, чтоб коровок пасти)
Конкуренты🤣🤣🤣
Любопытно, с чего Валерий решил, что Трамп на нашей стороне? Смех
ОтветChernoy
Любопытно, с чего Валерий решил, что Трамп на нашей стороне? Смех
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Ответdalglish
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Вратарем был Сергей. Это легендарный Борман
Конечно, Олисе представил, что с ним сделает Осипенко и тут же позвонил Макрону - такую конкуренцию им не осилить!
Суверенная держава ждёт, что её проблему решит звонком президент другой страны.🤐
ОтветКрасный Чум
Суверенная держава ждёт, что её проблему решит звонком президент другой страны.🤐
Многополярный мир он такой
ОтветКрасный Чум
Суверенная держава ждёт, что её проблему решит звонком президент другой страны.🤐
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Валера, голосуй за республиканцев осенью
Дональд Фредович, подними росгосфутбол с колен. А как мы докатились до такого? Нет вопросов?
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