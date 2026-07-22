Валерий Овчинников: «Против возвращения России будут Англия, Франция, Германия, еще прибалты, скандинавы – им не нужны конкуренты. Почему бы Трампу не вернуть нас звонком в ФИФА?»

Валерий Овчинников: почему бы Трампу по звонку не вернуть Россию.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников считает, что повлиять на возвращение России в международный футбол способен лишь президент США Дональд Трамп.

«Россию никто не ждет. Там сразу будут против Англия, Франция и Германия, а это ведущие страны. Они задают тон и голос ФИФА и УЕФА , да и везде. А против встанут еще прибалты, скандинавы. Им не нужны конкуренты в лице России, у которой великолепные стадионы, в отличие от их.

По тому, как все происходит, маловероятно, что Россия скоро вернется в мировой футбол. Единственное, на что все надеются – американцы дадут добро, и нас примут. Но Дональд Трамп пока не дает такую команду. Хотя он может одним звонком даже красную карточку отменить. Он всем показал, где у него ФИФА находится. Почему бы ему таким звонком не распорядиться вернуть Россию?» – сказал Овчинников.