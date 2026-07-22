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  4. Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»

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Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»
Орлов о «Спартаке»: ну, возил и возил, а победу привез «Зенит».

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за Olimpbet Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1, 2:4 по пенальти). 

«Зенит» еще не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать.

Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привез все-таки победу домой «Зенит».

Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», – сказал Орлов. 

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Радио Зенит»
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Комментарии

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Дядя Гена, где ты там мастерство разглядел? Ни одного опасного момента у ворот Спартака за весь матч не было! Вот это уровень!
ОтветВотинцев Сергей
Дядя Гена, где ты там мастерство разглядел? Ни одного опасного момента у ворот Спартака за весь матч не было! Вот это уровень!
Комментарий скрыт
Ответwestport70
Комментарий скрыт
Максименко бил от ворот, могли забивать. Зобнин кидал аут могли забивать. Карседо попил воды, могли забивать. Бабич расчесал волосы, могли забивать.

это вдогонку, к твоим тупым аргументам
Повезло, что в конце матча спартаковский защитник решил сыграть в волейбол и судья назначл пенальти. В остальном игра Зенита в последние 3.5 года полнейшая безнадёга.
ОтветДоминатоp
Повезло, что в конце матча спартаковский защитник решил сыграть в волейбол и судья назначл пенальти. В остальном игра Зенита в последние 3.5 года полнейшая безнадёга.
Безнадега с 5 трофеями за 3 года
Ответbm9z9dpnwx
Безнадега с 5 трофеями за 3 года
Ну так я и не спорю с этим. Вообще это удивительно. Где-то везет, где-то соперники сами себе стреляют в ногу. Но тенденция нисходящая, Краснодар год назад уже один раз лигу забрал. Вечно везти не может, ситуацию нужно исправлять.
Реально привёз 😂 Писали тут не давно, что Зенит не плохо бы смотрелся в ЛЧ, сомнительно))
Геннадий, ну упиваются болельщики Спартака, вам то, что? Вы главное сами не упейтесь, вам наверняка позволяет уровень мастерства не делать этого.
мастерство ВАРпром)
ОтветSEREZH1K
мастерство ВАРпром)
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ОтветVedved
Комментарий скрыт
"посмотрим посмотрим" да?)
Истинные любители футбола из Северной столицы всегда поддерживают Спартак! Красно-белые, вперёд! зпрф
Уровень судейства. Газпром - мечты сбываются!
ОтветВасилий Сидоренко
Уровень судейства. Газпром - мечты сбываются!
Лукойл- никаких переспектив.
Чей уровень мастерства? Явно же не игроков. Их же "возили два тайма".
Победу привёз судья, а не Зенит )) алё )) Заметьте, я не болелщик Спартака, мягко говоря, но старческий маразм Орлова уже достал )))
ОтветA-7
Победу привёз судья, а не Зенит )) алё )) Заметьте, я не болелщик Спартака, мягко говоря, но старческий маразм Орлова уже достал )))
Победу Зениту принесла серия пенальти, где вратарь вытащил 2 удара.
А то, что Спартак трижды нарушил правила в штрафной площади, получив лишь 1 пенальти, никак не зависит от судьи
ОтветКамбоджа Иванов
Победу Зениту принесла серия пенальти, где вратарь вытащил 2 удара. А то, что Спартак трижды нарушил правила в штрафной площади, получив лишь 1 пенальти, никак не зависит от судьи
Это другое!
кстати, сегодня пересмотрел обзор, чтобы еще раз убедиться. Посмотрите момент с пенальти, нога Джику находится на линии. Вспомните кадр из трансляции ,когда они чуть ли не на метр в штрафной и комментатор выпуливает ни один момент не будет упущен( не дословно). Если нога на линии, то выставленная рука будет за ногой, это азы. Очень много вопросов к такому пенальти и ещё больше к комментаторам матча и кадру из трансляции.
Ответфахитос
кстати, сегодня пересмотрел обзор, чтобы еще раз убедиться. Посмотрите момент с пенальти, нога Джику находится на линии. Вспомните кадр из трансляции ,когда они чуть ли не на метр в штрафной и комментатор выпуливает ни один момент не будет упущен( не дословно). Если нога на линии, то выставленная рука будет за ногой, это азы. Очень много вопросов к такому пенальти и ещё больше к комментаторам матча и кадру из трансляции.
Да нет, ты нагло врешь.

Открываешь 0:56 на этом видео - https://vk.ru/video516612394_456239428 , и там отчетливо видно, что контакт руки с мячом явно происходит в штрафной. Там даже проекцию мяча на линии смотреть не надо, насколько с правой офсайдной камеры всё прекрасно видно.
ОтветКамбоджа Иванов
Да нет, ты нагло врешь. Открываешь 0:56 на этом видео - https://vk.ru/video516612394_456239428 , и там отчетливо видно, что контакт руки с мячом явно происходит в штрафной. Там даже проекцию мяча на линии смотреть не надо, насколько с правой офсайдной камеры всё прекрасно видно.
ну хоть не балаболю как ты)))
Можно написать где я вру? То что нога Джики была на линии? То что не было метрового нахождения в штрафной при игре рукой? что из написанного мною ты назвал враньем?
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