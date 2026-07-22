Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»

Орлов о «Спартаке»: ну, возил и возил, а победу привез «Зенит».

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за Olimpbet Суперкубок России между «Спартаком » и «Зенитом » (1:1, 2:4 по пенальти).

«Зенит» еще не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать.

Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привез все-таки победу домой «Зенит».

Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», – сказал Орлов.