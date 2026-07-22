Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»
Орлов о «Спартаке»: ну, возил и возил, а победу привез «Зенит».
Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за Olimpbet Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1, 2:4 по пенальти).
«Зенит» еще не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать.
Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привез все-таки победу домой «Зенит».
Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», – сказал Орлов.
Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49620 голосов
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Радио Зенит»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
это вдогонку, к твоим тупым аргументам
А то, что Спартак трижды нарушил правила в штрафной площади, получив лишь 1 пенальти, никак не зависит от судьи
Открываешь 0:56 на этом видео - https://vk.ru/video516612394_456239428 , и там отчетливо видно, что контакт руки с мячом явно происходит в штрафной. Там даже проекцию мяча на линии смотреть не надо, насколько с правой офсайдной камеры всё прекрасно видно.
Можно написать где я вру? То что нога Джики была на линии? То что не было метрового нахождения в штрафной при игре рукой? что из написанного мною ты назвал враньем?