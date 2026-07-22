  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Морган о словах Роджерса, что «Челси» – крупнейший клуб Лондона»: «Он не лучший даже в Западном Лондоне. «Брентфорд» финишировал выше в АПЛ»

0
Морган о словах Роджерса, что «Челси» – крупнейший клуб Лондона»: «Он не лучший даже в Западном Лондоне. «Брентфорд» финишировал выше в АПЛ»
Морган о словах Роджерса про «Челси»: он не лучший даже в Западном Лондоне.

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на слова Моргана Роджерса, назвавшего «Челси» крупнейшим клубом Лондона

Хавбек перешел в «Челси» из «Астон Виллы» за рекордные для англичан 117 млн фунтов. «Арсенал» тоже интересовался футболистом.

«🤣🤣🤣 Это не самый большой клуб даже в Западном Лондоне… «Брентфорд» финишировал выше в прошлом сезоне АПЛ», – написал Морган.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49634 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoПирс Морган
logoАрсенал
logoБрентфорд
logoМорган Роджерс
соцсети

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну так-то Челси единственный лондонский клуб с победами в ЛЧ:)
Ответrigobersong
Ну так-то Челси единственный лондонский клуб с победами в ЛЧ:)
Более того, за последние 11 лет у них на одну выигранную ЛЧ больше чем у барсы (1 х 0)
ОтветYoursistersboyfriend
Более того, за последние 11 лет у них на одну выигранную ЛЧ больше чем у барсы (1 х 0)
Более того, за последние 20 лет у них на одну честную выигранную ЛЧ больше, чем у реала (1 к 0).
может он имел ввиду выигранные трофеи, а, Пирс
ОтветSantucco
может он имел ввиду выигранные трофеи, а, Пирс
так тогда тем более Арсенал выше
ОтветОзил, озю и буду озить
так тогда тем более Арсенал выше
Арсенал не из западного Лондона, а из Северного.
Пожар у Моргана радует глаза. А что же будет, если он узнает, что даже Вест Хэм и Тоттенхэм брали еврокубки, в отличие от его "главного клуба" Лондона? 😆
ОтветАкер
Пожар у Моргана радует глаза. А что же будет, если он узнает, что даже Вест Хэм и Тоттенхэм брали еврокубки, в отличие от его "главного клуба" Лондона? 😆
Арсенал брал Еврокубок. Кубок кубков в 1994 году
ОтветАкер
Пожар у Моргана радует глаза. А что же будет, если он узнает, что даже Вест Хэм и Тоттенхэм брали еврокубки, в отличие от его "главного клуба" Лондона? 😆
Кристал Пэлас брал вот только что)
Шел третий день без ЧМ, у sports.ru нечего писать. Ждем, что сегодня сделал Ispeedshow и Журова.
ОтветBarCa
Шел третий день без ЧМ, у sports.ru нечего писать. Ждем, что сегодня сделал Ispeedshow и Журова.
Так они и во время ЧМ это писали.
Никогда не понимал нафига принижать соперника? Приятнее побеждать сильных, чем слабых. А типа как тролинг, так выглядит убого. Чисто как попная боль звучит. Да Челси в последние сезоны слабые и то что Арсенал выше Синих это не прям сильно радует. Чемпионство радует конечно, но если Синие будут показывать крутой футбол и Арсенал все равно будет выше, то вот это уже будет круто.
Не люблю Челси, но Пирс просто ахинею сморозил
)) Главный забайтился быстро, как ожидаемо)
ОтветB@SS
)) Главный забайтился быстро, как ожидаемо)
Главный?
ОтветB@SS
)) Главный забайтился быстро, как ожидаемо)
Не, это морган байтит подписоту, растут охваты, копейка капает. Но все думают, что это он идиот, а не те кто комментит его перлы
Смысл слов крупнейший и большой клуб можно понимать по разному. А то что «Брентфорд» финишировал выше "Челси" в прошлом сезоне АПЛ, вовсе не делает его "крупнее" или "больше" "Челси". Кроме финишировал " финишировал выше "Челси" что он ещё выиграл за последние лет 20? "Лестер" например в одном сезоне выиграл АПЛ и где он сейчас?
битва двух морганов, на которую со смехом смотрят из Арсенала)
ОтветSopTecret
битва двух морганов, на которую со смехом смотрят из Арсенала)
Я бы не сказал, что Арсеналу сейчас смешно. Чувак в него не перешел, да и еще и принизил публично.
Наврали оба и глазом не морганули.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду
Видео
«Сомневаться в Родри – значит оскорблять футбольный интеллект. Он лучший в мире на своей позиции и лучше многих игроков, даже когда готов всего на 50%». Де ла Фуэнте о хавбеке
«МЮ» интересны Коне из «Ромы» и Балеба из «Брайтона». Манкунианцы – главные претенденты на француза
Юрий Газинский: «У «Зенита» безграничные возможности по сравнению с другими клубами РПЛ. На каждой позиции по два равнозначных игрока – у «Краснодара» такого нет»
Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам»
«Ташуев любит вспоминать, как задал стиль «Краснодара», как научил Игнашевича первому пасу – потом у Сергея стали лучшие проникающие передачи в РПЛ». Олейников о работе с тренером
Де ла Фуэнте о том, что Кукурелья хочет сделать тату с его лицом после победы на ЧМ: «Я сказал ему, что он сумасшедший, но обещания нужно выполнять. Марк – человек слова»
«Ньюкасл» не продаст Гимараэса «Арсеналу» за 70 млн фунтов (The Times)
Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать...»
«Реал» готов предложить Родри контракт на 4 года и ведет переговоры с его агентами. Хавбек «Ман Сити» готов перейти в «Мадрид» (Sky Sport)
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Когда вижу футболистов, становится все понятно. Месси в 17 вышел на замену – я сразу понял, что новая звезда. Мбаппе вышел с ЦСКА – через 5 минут я сказал, что он вырастет в звезду»
«Разве ты не должен был побриться налысо?» Испанская принцесса Леонор напомнила Феррану об обещании на случай победы на ЧМ
Медведев о требовании «Спартака» переиграть матч за Суперкубок: «Курам на смех»
«В Аргентине постоянно думают, что победить можно за счет яиц и характера. Нет – для этого нужно хорошо играть». Экс-баскетболист Джинобили о финале ЧМ
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Аякс» разгромил «Войводину», БАТЭ сыграл вничью со «Сьоном»
Моуринью хочет сохранить Гонсало Гарсию в «Реале». «Фулхэм» прекратил работу над трансфером
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Бенфика» уступила «Санкт-Галлену», ПАОК Чалова победил «Динамо» Киев, «Карабах» сыграл вничью с ЦСКА из Софии
«Милан» покупает защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро
Непомнящий о запросе переигровки матча за Суперкубок: «Просто «Спартаку» нужно, чтобы вокруг него что-то бурлило. Но только он реально может бороться с «Зенитом» за 1-ю строчку в РПЛ»
Пресс-секретарь Белого дома о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Не знаю, обсуждали ли они это. Президент с большим уважением относится к работе Джанни в ФИФА»