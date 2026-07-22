Морган о словах Роджерса, что «Челси» – крупнейший клуб Лондона»: «Он не лучший даже в Западном Лондоне. «Брентфорд» финишировал выше в АПЛ»
Морган о словах Роджерса про «Челси»: он не лучший даже в Западном Лондоне.
Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на слова Моргана Роджерса, назвавшего «Челси» крупнейшим клубом Лондона.
Хавбек перешел в «Челси» из «Астон Виллы» за рекордные для англичан 117 млн фунтов. «Арсенал» тоже интересовался футболистом.
«🤣🤣🤣 Это не самый большой клуб даже в Западном Лондоне… «Брентфорд» финишировал выше в прошлом сезоне АПЛ», – написал Морган.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
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