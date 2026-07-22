Морган о словах Роджерса, что «Челси» – крупнейший клуб Лондона»: «Он не лучший даже в Западном Лондоне. «Брентфорд» финишировал выше в АПЛ»

Морган о словах Роджерса про «Челси»: он не лучший даже в Западном Лондоне.

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган отреагировал на слова Моргана Роджерса , назвавшего «Челси» крупнейшим клубом Лондона . Хавбек перешел в «Челси » из «Астон Виллы» за рекордные для англичан 117 млн фунтов. «Арсенал» тоже интересовался футболистом. «🤣🤣🤣 Это не самый большой клуб даже в Западном Лондоне… «Брентфорд» финишировал выше в прошлом сезоне АПЛ », – написал Морган.