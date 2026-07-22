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  4. Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»

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Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»
Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал испанский стиль футбола лучшим в мире. 

Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0. 

«Это был исторический день как с точки зрения результата, так и с точки зрения игры, потому что Испания доминировала от начала и до конца, как я, впрочем, и ожидал. Испании не хватило только голов – она не выиграла с той разницей, которую я ожидал и которую заслуживала, но ее превосходство было абсолютным на протяжении всей встречи.

Это был разгром. Разница в классе между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже с Месси они не смогли сравняться с Испанией. Аргентина не проявила той самоотдачи, которая была ее главным козырем на протяжении всего турнира.

Талантливый игрок может выиграть один матч, но чтобы выиграть чемпионат мира, нужна сила команды – такая, как у Испании. Командная игра, где важен каждый».

О выступлении сборной Аргентины на ЧМ

«Они никогда не показывали хороший футбол – они брали свое только характером и самоотдачей, но красивой игры не было. У Испании же есть собственная ДНК, красивый футбол. Бразильская «Жога Бонита» уже позади, и сейчас именно стиль игры Испании является лучшим», – сказал Роналдо.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49608 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
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Комментарии

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Доброе утро. Это ещё началось с приходом Пепа в Барселону. Испания 2008 последняя веселая сборная победившая на Евро, ЧМ или Копе. Испания 2010 сильно была похожа на нынешнюю. Германия 2014 перестала быть весёлой, как в 2010 году и спокойно играла в контроль если надо. Франция 2018 контролировала соперника и без мяча, Аргентина 2022 так же схожа с Францией 2018. Испания 2026 схожа с Испанией 2010. Никакого веселья чисто контроль игры за счёт мяча или без мяча. Минимум креатива, чисто жёсткая тактика и много беготни.
ОтветМикель Артета 65%
Доброе утро. Это ещё началось с приходом Пепа в Барселону. Испания 2008 последняя веселая сборная победившая на Евро, ЧМ или Копе. Испания 2010 сильно была похожа на нынешнюю. Германия 2014 перестала быть весёлой, как в 2010 году и спокойно играла в контроль если надо. Франция 2018 контролировала соперника и без мяча, Аргентина 2022 так же схожа с Францией 2018. Испания 2026 схожа с Испанией 2010. Никакого веселья чисто контроль игры за счёт мяча или без мяча. Минимум креатива, чисто жёсткая тактика и много беготни.
Испания-24 была вполне весёлой командой.
ОтветМикель Артета 65%
Доброе утро. Это ещё началось с приходом Пепа в Барселону. Испания 2008 последняя веселая сборная победившая на Евро, ЧМ или Копе. Испания 2010 сильно была похожа на нынешнюю. Германия 2014 перестала быть весёлой, как в 2010 году и спокойно играла в контроль если надо. Франция 2018 контролировала соперника и без мяча, Аргентина 2022 так же схожа с Францией 2018. Испания 2026 схожа с Испанией 2010. Никакого веселья чисто контроль игры за счёт мяча или без мяча. Минимум креатива, чисто жёсткая тактика и много беготни.
«Арсенал» Артеты зато самая доминирующая команда :)
Хоть кто-то грамотно описал произошедшее на этом ЧМ. Испания вобрала в себя и бразильский, и аргентинский стиль, а что-то и от немцев взяла.
Ответprus_3
Хоть кто-то грамотно описал произошедшее на этом ЧМ. Испания вобрала в себя и бразильский, и аргентинский стиль, а что-то и от немцев взяла.
Скорее, максимизировали свой стиль, превратив сборную в современный клуб, где на первый план выходят не персоналии и эмоции, а чёткая структура (прессинг/контрпрессинг, комбинации и тд)
Ответprus_3
Хоть кто-то грамотно описал произошедшее на этом ЧМ. Испания вобрала в себя и бразильский, и аргентинский стиль, а что-то и от немцев взяла.
Он как раз обратное сказал, что у них свой собственный ДНК))
По сути финал не особо смотрибельный
Испанский ватокат, который задушил аргов
Ну и никакущие арги, абсолютно мертвые, может устали, может испанцы так сильны, может опять на отскок рассчитывали, хз
ОтветMax M
По сути финал не особо смотрибельный Испанский ватокат, который задушил аргов Ну и никакущие арги, абсолютно мертвые, может устали, может испанцы так сильны, может опять на отскок рассчитывали, хз
Ватокат ? Эмилиано Мартинес сделал 11 сейвов в финальном матче против Испании. Таким образом, за одну встречу Мартинес отразил больше ударов, чем вратарь испанцев Унай Симон за весь турнир. На счету Симона 10 спасений в восьми матчах.
Ответвеликий Зе
Ватокат ? Эмилиано Мартинес сделал 11 сейвов в финальном матче против Испании. Таким образом, за одну встречу Мартинес отразил больше ударов, чем вратарь испанцев Унай Симон за весь турнир. На счету Симона 10 спасений в восьми матчах.
Все же основные моменты пошли после удаления - в основное время был самый что ни на есть ватокат. Испанцы по факту минимизировали риски контратак (крайне успешно) и пытались выжать воду из камня.
ну так и зритель требует эффективности и результата, а "жога бонито" без обводки уже не то что не интересны но и вовсе стал предметом для критики. там Шерки крутился без обводки и Пеп показывал кислое лицо, или тот же Антони крутился с мячом без обводки и на него обрушился волна критики, Неймара гнобили годами, хотя Ней единственный после Ронни который с жогабонитой обводил..
там Реал без красивой игры, и с автобусом против топ команд берет ЛЧ и все их болелы довольны,Челси так забрали свою первую ЛЧ,Интер.. Барса унылом образом забрала лалигу при Хави, и ничего, мы тоже были довольны.. в общем, зрители требуют эффективности и артисты стремятся к этому, и лишь редкие художники идут против течении и ставят свое видение забив на эффективность, и не все они успешны.
ОтветTAGAY
ну так и зритель требует эффективности и результата, а "жога бонито" без обводки уже не то что не интересны но и вовсе стал предметом для критики. там Шерки крутился без обводки и Пеп показывал кислое лицо, или тот же Антони крутился с мячом без обводки и на него обрушился волна критики, Неймара гнобили годами, хотя Ней единственный после Ронни который с жогабонитой обводил.. там Реал без красивой игры, и с автобусом против топ команд берет ЛЧ и все их болелы довольны,Челси так забрали свою первую ЛЧ,Интер.. Барса унылом образом забрала лалигу при Хави, и ничего, мы тоже были довольны.. в общем, зрители требуют эффективности и артисты стремятся к этому, и лишь редкие художники идут против течении и ставят свое видение забив на эффективность, и не все они успешны.
автобусы не забивают по 6 мячей за 2 игры, дружище

где этот автобус то? с Баварией в 2024? когда Реал больше владел мячом и имел 3 xG против 0.3 у Баварии? 19 ударов по воротам против 8 в ответной игре.. или в первой игре когда владение было равным и Реал опять создал больше по xG?

да, в 2022 например в первой игре с Сити да Сити создавал больше, но ты просто так три не забьёшь играя в автобус, а в ответке наоборот уже Реал создал больше

понятно были игры где не было преимущества, а было наоборот, но их не так много так-то

автобус это когда ты даже не пытаешься атаковать, игра на контр-атаках =/= автобус

можно конечно ещё вспомнить финал 2022, его часто вспоминают, как Ливерпуль доминировал бла-бла, хотя никто не вспоминает например не пойми за что отменённый чистый гол Бензема

собственно очень мало примеров, когда команда просто постоянно доминирует и побеждает.. ни сейчас, ни когда-либо ещё в истории
ОтветВиктор Никитин
автобусы не забивают по 6 мячей за 2 игры, дружище где этот автобус то? с Баварией в 2024? когда Реал больше владел мячом и имел 3 xG против 0.3 у Баварии? 19 ударов по воротам против 8 в ответной игре.. или в первой игре когда владение было равным и Реал опять создал больше по xG? да, в 2022 например в первой игре с Сити да Сити создавал больше, но ты просто так три не забьёшь играя в автобус, а в ответке наоборот уже Реал создал больше понятно были игры где не было преимущества, а было наоборот, но их не так много так-то автобус это когда ты даже не пытаешься атаковать, игра на контр-атаках =/= автобус можно конечно ещё вспомнить финал 2022, его часто вспоминают, как Ливерпуль доминировал бла-бла, хотя никто не вспоминает например не пойми за что отменённый чистый гол Бензема собственно очень мало примеров, когда команда просто постоянно доминирует и побеждает.. ни сейчас, ни когда-либо ещё в истории
Буквально ливерпуль 25 ударов, Реал 3, разница 22 удара, даже щас было 15:0, то есть меньше разница , хотя все рассказывают как Испания уничтожала Аргентину. А еще ПСЖ Реал первый матч во Франции 33 3 по ударам, 30! Ударов разница, ты хочешь сказать, что это не автобус?)
Испания - единственная сборная которая играла как КЛУБ. Четкая структура игры, сыгранность, каждый игрок знает, что должен делать и куда бежать.
Ответrembrandao
Испания - единственная сборная которая играла как КЛУБ. Четкая структура игры, сыгранность, каждый игрок знает, что должен делать и куда бежать.
Как больше, чем клуб
Жого Бонито - это скорее красивый миф, суператакующая Бразилия осталась в 80-х годах, уже на чм-02 бразильцы играли с тремя центральными защитниками и, несмотря на супертрио в атаке, забивали не так уж и много, если не считать разгомы китайцев и костариканцев.
Да и на чм-94 бразильцы играли довольно-таки осторожно.
Как раз-таки из-за того, что Жого Бонито больше не давало результатов, бразильцы стали играть более осторожно и прагматично.
ОтветWekil
Жого Бонито - это скорее красивый миф, суператакующая Бразилия осталась в 80-х годах, уже на чм-02 бразильцы играли с тремя центральными защитниками и, несмотря на супертрио в атаке, забивали не так уж и много, если не считать разгомы китайцев и костариканцев. Да и на чм-94 бразильцы играли довольно-таки осторожно. Как раз-таки из-за того, что Жого Бонито больше не давало результатов, бразильцы стали играть более осторожно и прагматично.
В 1994 Бразилия играла примерно в стиле нынешней Испании (хотя правильней сказать наоборот, ведь Бразилия так играла раньше) — много контроля мяча, контрпрессинг при потере, чтобы быстрее мяч себе вернуть. Некоторые счета обманчивы. В матчах с США и Швецией в плей-офф Бразилия возила соперников все 90 минут, могла забивать 5, но мяч не шел в ворота. С Нидерландами устроили перестрелку. Финал играли в полдень по 40-градусной жаре, не до жога бониты было :)

В 2002 играли в три центральных, но Эдмилсон при атаках поднимался выше и становился фактически опорником — или наоборот был опорником, который при потере садился третьим в защиту. Зато Карлос и Кафу бегали вперед, как заправские вингеры, всю бровку закрывали.
ОтветWekil
Жого Бонито - это скорее красивый миф, суператакующая Бразилия осталась в 80-х годах, уже на чм-02 бразильцы играли с тремя центральными защитниками и, несмотря на супертрио в атаке, забивали не так уж и много, если не считать разгомы китайцев и костариканцев. Да и на чм-94 бразильцы играли довольно-таки осторожно. Как раз-таки из-за того, что Жого Бонито больше не давало результатов, бразильцы стали играть более осторожно и прагматично.
Ну можно сказать, что в 90-е/нулевые бразильцы играли в модернизированную жога бониту. Прагматизма набрались все. Лихой скок сборной образца 80-х, которая летела в атаку даже когда нужно было подсушить, ушёл в прошлое после фейлов в 82-м и 86-м.
По сути, Роналдо последний по истине великий бразилец, на нем и закончилась Joga Bonita
Ответchiscuid
По сути, Роналдо последний по истине великий бразилец, на нем и закончилась Joga Bonita
Просто фигня полная. Роналдиньо в финтах прям намного превосходил Роналдо. Зубастик был быстрее и сильнее, но именно как креативный и игрок любящий финтить, то Роналдиньо был лучше. А Роналдиньо младше Роналдо и попал любителям футбола на глаза позже.
Ответchiscuid
По сути, Роналдо последний по истине великий бразилец, на нем и закончилась Joga Bonita
А Роналдиньо не считается? Да и Неймар в жогу бониту тоже умел очень даже. Просто случилось играть не в то время и не в той команде. Поэтому великим и не стал. В одного так играть трудновато.
Если заставить людей играть 90 матчей за сезон, и ЧМ проводить на финише в Сахаре - будет еще нуднее.
Понятно, что ничего не стоит на месте, все развивается появляются новые технологии и спорт высоких достижений не стоит на месте, тактика, фарма, экипировка, восстановление и как следствие все по итогам помнят только победы, а не как они достались. Но все же, когда футбол был магией, и мы могли с открытым ртом у телевизора видеть те чудеса на поле, которые не достижимы обычному человеку этим и влюблял футбол, сейчас мы видим долгие перепасовки, спринты, борьбу и много тактики. Дело вкуса конечно, тут точно нет одной правды, просто забавно как все меняется и даже футбол может из искусства превратиться в тот самый спорт где 22 человека гоняют один мяч по полю
я бы добавил, что Зенит очень много перенял от футбола у Зенита. Работа с судьями невероятная
ОтветAlex Mc
я бы добавил, что Зенит очень много перенял от футбола у Зенита. Работа с судьями невероятная
сори, Аргентина* переняла у Зенита) Тяжело их не спутать)
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