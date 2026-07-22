Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»

Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал испанский стиль футбола лучшим в мире.

Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0.

«Это был исторический день как с точки зрения результата, так и с точки зрения игры, потому что Испания доминировала от начала и до конца, как я, впрочем, и ожидал. Испании не хватило только голов – она не выиграла с той разницей, которую я ожидал и которую заслуживала, но ее превосходство было абсолютным на протяжении всей встречи.

Это был разгром. Разница в классе между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже с Месси они не смогли сравняться с Испанией. Аргентина не проявила той самоотдачи, которая была ее главным козырем на протяжении всего турнира.

Талантливый игрок может выиграть один матч, но чтобы выиграть чемпионат мира, нужна сила команды – такая, как у Испании. Командная игра, где важен каждый».

О выступлении сборной Аргентины на ЧМ

«Они никогда не показывали хороший футбол – они брали свое только характером и самоотдачей, но красивой игры не было. У Испании же есть собственная ДНК, красивый футбол. Бразильская «Жога Бонита» уже позади, и сейчас именно стиль игры Испании является лучшим», – сказал Роналдо.