Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал испанский стиль футбола лучшим в мире.
Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0.
«Это был исторический день как с точки зрения результата, так и с точки зрения игры, потому что Испания доминировала от начала и до конца, как я, впрочем, и ожидал. Испании не хватило только голов – она не выиграла с той разницей, которую я ожидал и которую заслуживала, но ее превосходство было абсолютным на протяжении всей встречи.
Это был разгром. Разница в классе между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже с Месси они не смогли сравняться с Испанией. Аргентина не проявила той самоотдачи, которая была ее главным козырем на протяжении всего турнира.
Талантливый игрок может выиграть один матч, но чтобы выиграть чемпионат мира, нужна сила команды – такая, как у Испании. Командная игра, где важен каждый».
О выступлении сборной Аргентины на ЧМ
«Они никогда не показывали хороший футбол – они брали свое только характером и самоотдачей, но красивой игры не было. У Испании же есть собственная ДНК, красивый футбол. Бразильская «Жога Бонита» уже позади, и сейчас именно стиль игры Испании является лучшим», – сказал Роналдо.
Комментарии
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Испанский ватокат, который задушил аргов
Ну и никакущие арги, абсолютно мертвые, может устали, может испанцы так сильны, может опять на отскок рассчитывали, хз
там Реал без красивой игры, и с автобусом против топ команд берет ЛЧ и все их болелы довольны,Челси так забрали свою первую ЛЧ,Интер.. Барса унылом образом забрала лалигу при Хави, и ничего, мы тоже были довольны.. в общем, зрители требуют эффективности и артисты стремятся к этому, и лишь редкие художники идут против течении и ставят свое видение забив на эффективность, и не все они успешны.
где этот автобус то? с Баварией в 2024? когда Реал больше владел мячом и имел 3 xG против 0.3 у Баварии? 19 ударов по воротам против 8 в ответной игре.. или в первой игре когда владение было равным и Реал опять создал больше по xG?
да, в 2022 например в первой игре с Сити да Сити создавал больше, но ты просто так три не забьёшь играя в автобус, а в ответке наоборот уже Реал создал больше
понятно были игры где не было преимущества, а было наоборот, но их не так много так-то
автобус это когда ты даже не пытаешься атаковать, игра на контр-атаках =/= автобус
можно конечно ещё вспомнить финал 2022, его часто вспоминают, как Ливерпуль доминировал бла-бла, хотя никто не вспоминает например не пойми за что отменённый чистый гол Бензема
собственно очень мало примеров, когда команда просто постоянно доминирует и побеждает.. ни сейчас, ни когда-либо ещё в истории
Да и на чм-94 бразильцы играли довольно-таки осторожно.
Как раз-таки из-за того, что Жого Бонито больше не давало результатов, бразильцы стали играть более осторожно и прагматично.
В 2002 играли в три центральных, но Эдмилсон при атаках поднимался выше и становился фактически опорником — или наоборот был опорником, который при потере садился третьим в защиту. Зато Карлос и Кафу бегали вперед, как заправские вингеры, всю бровку закрывали.