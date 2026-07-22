Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»

Брейдо о споре со Стрелец: разу обвинить в сексизме удобно, но неуместно.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал конфликт с блогером Надеждой Стрелец после ее критики в адрес сборной Аргентины.

Спор случился в комментариях под коротким видео «Коммент.Шоу», где Александр Бубнов, обсуждая финал ЧМ-2026, критикует Лионеля Месси за жалобу на прикрывавшего рот защитника сборной Испании Марка Кукурелью.

Брейдо ответил на комментарий Стрелец с критикой сборной Аргентины: «Надежда, понятно, что вы решили хайпануть на теме ЧМ. Но будем признательны, если вы оставите нас всех и футбол в покое)». На это блогер заявила: «Для ФК ЦСК такое приемлемо? Не имеете права запрещать высказывать мнение» .

«Да простят и поймут меня болельщики ЦСКА, обсуждающие в преддверии старта РПЛ командные и клубные дела и слухи, но мой комментарий ниже будет по другой теме. Друзья, я вместе с вами, напряжение за пару дней до старта высокое, но каких-то официальных комментариев по трансферным вопросам на данный момент дать не имею возможности.

В текущем контексте промолчал бы и по публикации уважаемой Надежды Стрелец, но намек на сексизм оставить нетронутым не готов. Тем более, что имя ПФК ЦСКА (так правильно, ФК и ЦСК – неправильно) также используется Надеждой для продвижения обсуждения.

Надежда своей публикацией сделала ровно то, что происходило и во время чемпионата мира – хайп на ЧМ и искажение фактов. Сразу обвинить в сексизме – это удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я женщин бесконечно ценю, люблю только свою. И этот комментарий явно не ко мне.

Если как мужчина высказался некрасиво и таким образом, Надежда, задел вас, то прошу простить. Но если дело все же в хайпе вокруг ЧМ, то разберу чуть детальнее – как и ответил сразу в комментариях. Но там аудитория была меньше, поэтому, разумеется, диалог был перенесен в ТГ для большего охвата.

Надежда, я очень рад, когда футбол смотрят новые аудитории и вы в частности. Это и женщины, и дети, и мужчины, которые ранее не смотрели и не болели. И мужчины, которые ранее смотрели, и им надо вернуть интерес. Вы правы, и в этом в том числе моя работа. И мы в ЦСКА активно стараемся продвигать бренд клуба и нашего футбола, и открыв пару лет назад (тут не буду скромничать) мини-отдел по инфлюенс-маркетингу, мы успешно поработали уже со 150 известными представительницами прекрасного пола, а около 30 замечательных девушек являются нашими постоянными звездными болельщицами. И у нас отличный прирост женской аудитории. Уверен, что сериал «Мама, мы – ЦСКА!» вам также очень понравится. А уже 20 сентября будет большая премьера второго сезона, приходите с семьей!

Но я не приходил к вам (мы встретились случайно в комментариях у наших друзей из программы КШ) и не обращался к вам как к женщине, полюбившей футбол. Я написал вам, что пояснил и далее в нашей переписке, как к самостоятельному медиа, поставившему себе задачу осветить ЧМ и нарастить аудиторию за счет этого. Но сделать это с нарочитым смещением акцентов и искажением фактов, переписыванием футбольных правил, личностей и, если позволите, футбольной истории и правды. Таких примеров за время ЧМ предостаточно.

Возможно, не вы лично, а ваш автор. Так ярче, так больше комментариев и реакций – вы говорите, что дело в том, что «контент откликается у зрителей». А я считаю, что вы таким образом неуважительно отнеслись к самому футболу и да, многим футбольным болельщикам. И в данном случае неважно какого пола я, а какого вы, Надежда. И неважно, кто из нас сейчас где работает или не работает. Я не запрещал вам высказывать свое футбольное мнение, боже упаси. Это снова искажение фактов.

Но я также могу высказать и свое футбольное мнение. Я считаю, что многие ваши публикации содержат обман. И ваша лояльная аудитория знакомилась с футболом в уникальную редкую возможность чемпионата мира через, к сожалению, искаженную информацию. А я, как специалист по коммуникациям, не люблю, когда информация искажается, я за чистоплотность в этих вопросах. И как футбольный болельщик тоже.

Впрочем, я вижу по вашим комментариям, что вам удалось многих заинтересовать футболом, и это замечательно. Это ваша аудитория и ваш контент, тут вы правы.

Любите футбол, любите женщин и, разумеется, женщин в футболе», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Надежда Стрелец: «Первый гол сборной Аргентины был забит из офсайда. Что ж, победителей не судят»