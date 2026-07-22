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  4. Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»

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Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»
Брейдо о споре со Стрелец: разу обвинить в сексизме удобно, но неуместно.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал конфликт с блогером Надеждой Стрелец после ее критики в адрес сборной Аргентины.

Спор случился в комментариях под коротким видео «Коммент.Шоу», где Александр Бубнов, обсуждая финал ЧМ-2026, критикует Лионеля Месси за жалобу на прикрывавшего рот защитника сборной Испании Марка Кукурелью.

Брейдо ответил на комментарий Стрелец с критикой сборной Аргентины: «Надежда, понятно, что вы решили хайпануть на теме ЧМ. Но будем признательны, если вы оставите нас всех и футбол в покое)». На это блогер заявила: «Для ФК ЦСК такое приемлемо? Не имеете права запрещать высказывать мнение».

«Да простят и поймут меня болельщики ЦСКА, обсуждающие в преддверии старта РПЛ командные и клубные дела и слухи, но мой комментарий ниже будет по другой теме. Друзья, я вместе с вами, напряжение за пару дней до старта высокое, но каких-то официальных комментариев по трансферным вопросам на данный момент дать не имею возможности.

В текущем контексте промолчал бы и по публикации уважаемой Надежды Стрелец, но намек на сексизм оставить нетронутым не готов. Тем более, что имя ПФК ЦСКА (так правильно, ФК и ЦСК – неправильно) также используется Надеждой для продвижения обсуждения.

Надежда своей публикацией сделала ровно то, что происходило и во время чемпионата мира – хайп на ЧМ и искажение фактов. Сразу обвинить в сексизме – это удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я женщин бесконечно ценю, люблю только свою. И этот комментарий явно не ко мне.

Если как мужчина высказался некрасиво и таким образом, Надежда, задел вас, то прошу простить. Но если дело все же в хайпе вокруг ЧМ, то разберу чуть детальнее – как и ответил сразу в комментариях. Но там аудитория была меньше, поэтому, разумеется, диалог был перенесен в ТГ для большего охвата.

Надежда, я очень рад, когда футбол смотрят новые аудитории и вы в частности. Это и женщины, и дети, и мужчины, которые ранее не смотрели и не болели. И мужчины, которые ранее смотрели, и им надо вернуть интерес. Вы правы, и в этом в том числе моя работа. И мы в ЦСКА активно стараемся продвигать бренд клуба и нашего футбола, и открыв пару лет назад (тут не буду скромничать) мини-отдел по инфлюенс-маркетингу, мы успешно поработали уже со 150 известными представительницами прекрасного пола, а около 30 замечательных девушек являются нашими постоянными звездными болельщицами. И у нас отличный прирост женской аудитории. Уверен, что сериал «Мама, мы – ЦСКА!» вам также очень понравится. А уже 20 сентября будет большая премьера второго сезона, приходите с семьей!

Но я не приходил к вам (мы встретились случайно в комментариях у наших друзей из программы КШ) и не обращался к вам как к женщине, полюбившей футбол. Я написал вам, что пояснил и далее в нашей переписке, как к самостоятельному медиа, поставившему себе задачу осветить ЧМ и нарастить аудиторию за счет этого. Но сделать это с нарочитым смещением акцентов и искажением фактов, переписыванием футбольных правил, личностей и, если позволите, футбольной истории и правды. Таких примеров за время ЧМ предостаточно.

Возможно, не вы лично, а ваш автор. Так ярче, так больше комментариев и реакций – вы говорите, что дело в том, что «контент откликается у зрителей». А я считаю, что вы таким образом неуважительно отнеслись к самому футболу и да, многим футбольным болельщикам. И в данном случае неважно какого пола я, а какого вы, Надежда. И неважно, кто из нас сейчас где работает или не работает. Я не запрещал вам высказывать свое футбольное мнение, боже упаси. Это снова искажение фактов.

Но я также могу высказать и свое футбольное мнение. Я считаю, что многие ваши публикации содержат обман. И ваша лояльная аудитория знакомилась с футболом в уникальную редкую возможность чемпионата мира через, к сожалению, искаженную информацию. А я, как специалист по коммуникациям, не люблю, когда информация искажается, я за чистоплотность в этих вопросах. И как футбольный болельщик тоже.

Впрочем, я вижу по вашим комментариям, что вам удалось многих заинтересовать футболом, и это замечательно. Это ваша аудитория и ваш контент, тут вы правы.

Любите футбол, любите женщин и, разумеется, женщин в футболе», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Надежда Стрелец: «Первый гол сборной Аргентины был забит из офсайда. Что ж, победителей не судят»

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49634 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Кирилл Брейдо
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Надежда Стрелец
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дискриминация
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Комментарии

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Что-то уж очень сильно распинается перед непонятной тёткой-инфо-цыганкой
ОтветБолельщикСоСтажем
Что-то уж очень сильно распинается перед непонятной тёткой-инфо-цыганкой
Внимание привлекает к ЦСКА и собственной персоне
ОтветБолельщикСоСтажем
Что-то уж очень сильно распинается перед непонятной тёткой-инфо-цыганкой
Это не для неё, а для возможного будущего суда по обвинению в сексизме.
Цитата : Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае.

Корнет, вы женщина!? (с)
ОтветСамый быстрый индиан
Цитата : Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Корнет, вы женщина!? (с)
Хорош)
ОтветСамый быстрый индиан
Цитата : Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Корнет, вы женщина!? (с)
Кутузов: - Корнет, вы женщина!
Корнет: - Врать не стану. Да, женщина! Но как вы догадались?
Кутузов: - Достаточно взглянуть вам на рейтузы: гладко все, ничто
не выступает, а эти пятна красные, быть может, шпагой сделаны
французской?))
Очень много букв 🙄
Ответalekss.alferov
Очень много букв 🙄
Что-то на рабинеровском
Ответalekss.alferov
Очень много букв 🙄
Пришлось в комменты идти. Но и тут непонятно, за что нам это.
Я попытался это прочитать, но сдался на третьем абзаце, каюсь.

Кто такой Кирилл Брейдо, я знаю, но не в восторге от того, что знаю. Кто такая Надежда Стрелец, не знаю и знать не хочу. Из-за чего они поссорились (и поссорились ли вообще, или просто так незатейливо пиарятся), мне тем более наплевать.

Хочу сказать о другом: дорогая редакция Спортса, а можно побольше писать собственно о спорте и поменьше о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Знали бы вы, до какой степени задолбали все эти «скандалы, интриги, расследования»...
Брейдо облажался, теперь пытаются вырулить в сторону. Если комментарии открытые, то любой имеет право высказать свое мнение.
Ответ_Greg Moore
Брейдо облажался, теперь пытаются вырулить в сторону. Если комментарии открытые, то любой имеет право высказать свое мнение.
Обыкновенный снобизм, свойственный людям по уши увлечённым какой-то темой. Ничего особенного и страшного. Опять же каждый имеет право на мнение, и снобы тоже)
Ответ_Greg Moore
Брейдо облажался, теперь пытаются вырулить в сторону. Если комментарии открытые, то любой имеет право высказать свое мнение.
Можно конечно, но когда в твой бред, тем более в теме где ты ничего не понимаешь, а там откровенный бред писала данный персонаж, тебя же ткнут, будь добр спокойно это воспринимать, а не истерить и ныть по поводу несуществующего ,,сексизма,, Это просто основные правила общения.
Нфига я это прочитал
Отлично! Всё по делу. Очередная ТП решила вистов набрать на нашем любимом футболе. Нет уж, выкуси!
Даже не знаю кто тут более отвратителен Стрелец или Брейдо
Стрелец, Телец, кругом пиз.. ц!
Видео отрывок ее интервью с Карпиным, испытал испанский стыд. Эта тетя явно не тем занимается
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