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  4. Де Поль после ЧМ: «Многие надеялись на поражение Аргентины, распространяя необоснованные теории заговора. Их раздражают наши улыбки и манеры. Горд быть аргентинцем»

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Де Поль после ЧМ: «Многие надеялись на поражение Аргентины, распространяя необоснованные теории заговора. Их раздражают наши улыбки и манеры. Горд быть аргентинцем»
Де Поль после ЧМ: многие надеялись на поражение Аргентины.

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль опубликовал сообщение к болельщикам после завершения ЧМ-2026.

В финале Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Самая большая боль заключается в том, что мы не смогли вернуть Кубок мира в нашу страну, потому что если кто и заслуживал того, чтобы снова пережить это чувство, так это вы.

Но с течением времени становится понятно, что ваша связь с командой выходит далеко за рамки трофея. И это то, за что я хочу держаться, чтобы пережить этот момент.

Вижу, как много людей надеялись на наше поражение, распространяя необоснованные теории заговора, чтобы заглушить боль тех, кто не смог испытать то, что испытывали все аргентинцы, потому что их раздражали наши улыбки, их раздражали наши манеры…

Но это лишь подтвердило, что страсть и любовь к футболке сборной могут преодолеть все.

Болеть будет еще долго, но сегодня, как никогда, я горжусь тем, что я аргентинец», – написал Родриго Де Поль.

Мне жаль, что Аргентина не стала чемпионом мира

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41536 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Родриго Де Поля
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Комментарии

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"Улыбки и манеры" и это просто мясорубка на поле, нон стоп долбежка соперников сзади по ногам, и все только потому, что судьи не дают ЖК за 1-2 фола, у вас 1 желтая карточка на турнире в ПОЛУФИНАЛЕ была алло посмешище аргентинское
ОтветDzhansug Bukiya
"Улыбки и манеры" и это просто мясорубка на поле, нон стоп долбежка соперников сзади по ногам, и все только потому, что судьи не дают ЖК за 1-2 фола, у вас 1 желтая карточка на турнире в ПОЛУФИНАЛЕ была алло посмешище аргентинское
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ОтветDzhansug Bukiya
"Улыбки и манеры" и это просто мясорубка на поле, нон стоп долбежка соперников сзади по ногам, и все только потому, что судьи не дают ЖК за 1-2 фола, у вас 1 желтая карточка на турнире в ПОЛУФИНАЛЕ была алло посмешище аргентинское
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нас раздражают прикладывание приза к паху, скандирование про происхождение французов (причем своих же одноклубников), флаги про принадлежность островов и мегалояльное судейство к вашему хамству на протяжении многих матчей под эгидой фифа.
ОтветМарат Адилов
нас раздражают прикладывание приза к паху, скандирование про происхождение французов (причем своих же одноклубников), флаги про принадлежность островов и мегалояльное судейство к вашему хамству на протяжении многих матчей под эгидой фифа.
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ОтветМарат Адилов
нас раздражают прикладывание приза к паху, скандирование про происхождение французов (причем своих же одноклубников), флаги про принадлежность островов и мегалояльное судейство к вашему хамству на протяжении многих матчей под эгидой фифа.
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Нежные манеры были продемонстрированы, сразу после финального свистка и если бы матч судили менее лояльно, аргентинцы заканчивали в ввосьмером…
ОтветDima67
Нежные манеры были продемонстрированы, сразу после финального свистка и если бы матч судили менее лояльно, аргентинцы заканчивали в ввосьмером…
Если бы их судили менее лояльно они от Кабо Верде отлетели ну или случись чудо и пройди то от Египта.
ОтветDima67
Нежные манеры были продемонстрированы, сразу после финального свистка и если бы матч судили менее лояльно, аргентинцы заканчивали в ввосьмером…
если бы судили адекватно, то они до финала и близко не дошли бы вообще...
Многих раздражает ваш грязный стиль игры, агрессия, тычки, празднования в стиле диких бабуинов, набросы. Аргентинцам повезло, что там есть Месси и его очень любят во всём мире. А так бы их вообще ненавидели всем футбольным миром. Да взять финал и поведение паредаса и других, какие нафиг там улыбки? Только оскал
Ответzer
Многих раздражает ваш грязный стиль игры, агрессия, тычки, празднования в стиле диких бабуинов, набросы. Аргентинцам повезло, что там есть Месси и его очень любят во всём мире. А так бы их вообще ненавидели всем футбольным миром. Да взять финал и поведение паредаса и других, какие нафиг там улыбки? Только оскал
После того как Месси побежал жаловаться судье и выпрашивать желтую карточку Кукурелье, любителей Месси стало гораздо меньше.
ОтветМаксим Седов
После того как Месси побежал жаловаться судье и выпрашивать желтую карточку Кукурелье, любителей Месси стало гораздо меньше.
Это было очень низко, такой великий футболист так опозорился. Интересно что если бы игрока удалили.
Де Поль типичная деревяшка, умеющая бить по ногам и толкаться на поле, но не умеющая играть на поле в футбол.
ОтветМаксим Седов
Де Поль типичная деревяшка, умеющая бить по ногам и толкаться на поле, но не умеющая играть на поле в футбол.
аргентинский Зобнин
ОтветМаксим Седов
Де Поль типичная деревяшка, умеющая бить по ногам и толкаться на поле, но не умеющая играть на поле в футбол.
Эта толкающаяся деревяшка в финале ЧМ 2022 года 80 минут физически не давала сборной Франции перейти центр поля, перфоманс был уровня нынешнего Родри. Но чего не напишешь ради плюсиков, да?
Наконец то это закончилось, я думаю после этого чемпионата мира сборная костоломов и грязи, очень много лет не сыграет в финалах, это будет справедливо. Омерзительнее сборной Аргентины я никогда не видел, как тянули откровенно за уши весь этот турнир, противно было смотреть. Благо Испания выиграла и победила зло🔥👍
ОтветВова Петюр
Наконец то это закончилось, я думаю после этого чемпионата мира сборная костоломов и грязи, очень много лет не сыграет в финалах, это будет справедливо. Омерзительнее сборной Аргентины я никогда не видел, как тянули откровенно за уши весь этот турнир, противно было смотреть. Благо Испания выиграла и победила зло🔥👍
Комментарий скрыт
ОтветВова Петюр
Наконец то это закончилось, я думаю после этого чемпионата мира сборная костоломов и грязи, очень много лет не сыграет в финалах, это будет справедливо. Омерзительнее сборной Аргентины я никогда не видел, как тянули откровенно за уши весь этот турнир, противно было смотреть. Благо Испания выиграла и победила зло🔥👍
Пример тащерства будет?
прочитал много комментариев,интервью аргентинцев после игры и ни один не отметил что Испания была на голову сильнее ни игроки ни тренер не проявили уважения к сильному сопернику,оч горделивые не умеющие признавать поражения,только мы мы мы,недостойно
Ответгаиска
прочитал много комментариев,интервью аргентинцев после игры и ни один не отметил что Испания была на голову сильнее ни игроки ни тренер не проявили уважения к сильному сопернику,оч горделивые не умеющие признавать поражения,только мы мы мы,недостойно
Подчеркивают при этом свою исключительную принадлежность каждый раз
Там след заметный оставили переселенцы, так сказать)
Ответten Hag
Подчеркивают при этом свою исключительную принадлежность каждый раз Там след заметный оставили переселенцы, так сказать)
Демограф, там немцев после войны приехало доли процентов от населения
Приятно почитать нытье костоломов.
Жду крокодильи слезы паредеса
Манеры - это когда Мартинес изображает мастурбацию кубком? Вы серьёзно???? Куча быдланов! Паредес выходит на замену, у первое, что делает на поле - бьёт локтем в спину противника. Это манеры??? Нормальным людям после такого стыдно было бы аргентинцем.
ОтветДоктор Но
Манеры - это когда Мартинес изображает мастурбацию кубком? Вы серьёзно???? Куча быдланов! Паредес выходит на замену, у первое, что делает на поле - бьёт локтем в спину противника. Это манеры??? Нормальным людям после такого стыдно было бы аргентинцем.
Мастурбация кубком не запрещена. Главное, не разбили его, как Спартак. Локтем бить можно, кастетом нельзя. Может, Вы смените вид спорта?
Ответлев вершинин жж
Мастурбация кубком не запрещена. Главное, не разбили его, как Спартак. Локтем бить можно, кастетом нельзя. Может, Вы смените вид спорта?
Врачи рекомедуют в вашем случае чай с ромашкой.
Ваши манеры все видели после финального свистка. Улыбки были у испанцев которые всю игру не реагировали на жалкие провокации
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