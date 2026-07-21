Месси – партнерам перед матчем с Испанией: «Самое главное – сохранять спокойствие. Давайте забудем обо всем. Просто сосредоточимся на игре»

Стало известно, что Месси говорил перед матчем с Испанией в подтрибунке.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обращался к партнерам по команде с мотивационными фразами перед началом финала ЧМ-2026 .

Южноамериканская команда уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

Появилось видео, как в подтрибунном помещении Месси говорит партнерам: «Парни, успокойтесь. Самое главное – сохранять спокойствие».

Также форвард сказал: «Давайте забудем обо всем. Давайте просто играть. Давайте просто сосредоточимся на игре, парни».

Почему Месси потерялся в финале