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  4. Месси – партнерам перед матчем с Испанией: «Самое главное – сохранять спокойствие. Давайте забудем обо всем. Просто сосредоточимся на игре»

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Месси – партнерам перед матчем с Испанией: «Самое главное – сохранять спокойствие. Давайте забудем обо всем. Просто сосредоточимся на игре»
Стало известно, что Месси говорил перед матчем с Испанией в подтрибунке.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обращался к партнерам по команде с мотивационными фразами перед началом финала ЧМ-2026.

Южноамериканская команда уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

Появилось видео, как в подтрибунном помещении Месси говорит партнерам: «Парни, успокойтесь. Самое главное – сохранять спокойствие».

Также форвард сказал: «Давайте забудем обо всем. Давайте просто играть. Давайте просто сосредоточимся на игре, парни».

Почему Месси потерялся в финале

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41160 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Сказал им забыть обо всём, а они забыли как играть в футбол
ОтветHasan Kochinov
Сказал им забыть обо всём, а они забыли как играть в футбол
Что правда, то правда. Испания вышла играть, а Аргентина – мешать им играть
ОтветLionel Andres Messi 10
Что правда, то правда. Испания вышла играть, а Аргентина – мешать им играть
Есть мнение, что против этой Испании для нынешней Аргентины это был максимум от возможного
Энцо и Паредес очень внимательно слушали речь Лео
Месси молодец, ребята очень спокойные были все 120 мин. Не дали волю эмоциям, как говорится
ОтветHasan Kochinov
Месси молодец, ребята очень спокойные были все 120 мин. Не дали волю эмоциям, как говорится
Кто знает, может без этих слов Паредес бы зарезал кого-нибудь))
Так это они ещё были спокойные...
ОтветХулио из Гондураса
Так это они ещё были спокойные...
Ну да. А могли ведь и ножечком пырнуть
Тому же Энцо следовало послушать капитана конечно...
Забыли обо всем и о правилах в том числе
... и вспомните , где стоял Месси , когда баннер с Мальдивами игроки выставили . Аккуратненько, в уголочеке , в сторонке . Политкорректненько так , чтобы " имиджу" не повредить . Капитан , тьфу ... Серая мышь , которая хорошо играет в футбол - вот и все капитанство .
ОтветИгорь Ерин
... и вспомните , где стоял Месси , когда баннер с Мальдивами игроки выставили . Аккуратненько, в уголочеке , в сторонке . Политкорректненько так , чтобы " имиджу" не повредить . Капитан , тьфу ... Серая мышь , которая хорошо играет в футбол - вот и все капитанство .
Должен был маршировать под баннером в первых рядах, подведя команду под риск собственной дисквалификации
ОтветИгорь Ерин
... и вспомните , где стоял Месси , когда баннер с Мальдивами игроки выставили . Аккуратненько, в уголочеке , в сторонке . Политкорректненько так , чтобы " имиджу" не повредить . Капитан , тьфу ... Серая мышь , которая хорошо играет в футбол - вот и все капитанство .
А что он должен был делать? Полагаю, для чувака, который больше жил в Испании, чем в Аргентине, - этот клочок земли с 0 практической пользы не свербит так уж сильно, поэтому не участвовал. Но и как-то пресекать это было бы глупо с его стороны, когда там вся страна молится на эти Мальвины (пропаганда в действии)
А потом спокойно и сосредоточенно на игре попытался выпросить красную для Кукурельи :)
у Месси нет никакого влияния на команду в целом, он не капитан и не лидер , а просто гениальный футболист. его наигранное сми и партнерами лидерство сходит больше на карикатуру с наряженный ослом. чел всю жизнь был серой мышью в раздевалке и на поле, просто вспомните Аргентину 2006-2010, а которой были личности и ветераны, или Барселону , или даже ПСЖ, во всех этих командах Месси вообще нигде на поле как организатор замечен не был, всегда тупо с опущенной головой ходил и молчал. сейчас все эти неизвестные широкой публике мотивирующие и капитанские речи великого Лионеля выглядят просто смехотворно)) я думаю лидерство Месси в миниатюре показано в ситуации с Кукорельей.
ОтветМаксим Нурминский_1117277218
у Месси нет никакого влияния на команду в целом, он не капитан и не лидер , а просто гениальный футболист. его наигранное сми и партнерами лидерство сходит больше на карикатуру с наряженный ослом. чел всю жизнь был серой мышью в раздевалке и на поле, просто вспомните Аргентину 2006-2010, а которой были личности и ветераны, или Барселону , или даже ПСЖ, во всех этих командах Месси вообще нигде на поле как организатор замечен не был, всегда тупо с опущенной головой ходил и молчал. сейчас все эти неизвестные широкой публике мотивирующие и капитанские речи великого Лионеля выглядят просто смехотворно)) я думаю лидерство Месси в миниатюре показано в ситуации с Кукорельей.
Посмотри когда Паредес посрался с Гави. Месси сзади идет смотрит на все это и ничего не делает, вот он капитан, хаха
ОтветМаксим Нурминский_1117277218
у Месси нет никакого влияния на команду в целом, он не капитан и не лидер , а просто гениальный футболист. его наигранное сми и партнерами лидерство сходит больше на карикатуру с наряженный ослом. чел всю жизнь был серой мышью в раздевалке и на поле, просто вспомните Аргентину 2006-2010, а которой были личности и ветераны, или Барселону , или даже ПСЖ, во всех этих командах Месси вообще нигде на поле как организатор замечен не был, всегда тупо с опущенной головой ходил и молчал. сейчас все эти неизвестные широкой публике мотивирующие и капитанские речи великого Лионеля выглядят просто смехотворно)) я думаю лидерство Месси в миниатюре показано в ситуации с Кукорельей.
Не в бровь, а в глаз ! Надоело Месси в конце турнира строить из себя небожителя, решил стать обычным аргентинцем - подленьким, мстительным, не умеющим достойно проигрывать !
Лео:пацаны, сохраняйте спокойствие
Тем временем пацаны:
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