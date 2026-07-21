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  4. Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка. Вингер «Реала» посетил открытие фитнес-клуба Вирджинии Фонсеки – пара возобновила отношения

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Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка. Вингер «Реала» посетил открытие фитнес-клуба Вирджинии Фонсеки – пара возобновила отношения
Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прошел процедуру коррекции лица в Гоянии, сообщил журналист Лео Диас.

Отмечается, что бразилец решил сделать гармонизацию подбородка.

Врач-дерматолог Алессандро Аларкао сначала опубликовал в сторис фотографию с вингером, но затем ее удалил.

Футболист также посетил открытии фитнес-клуба инфлюенсера Вирджинии Фонсеки, которая опубликовала фотографию с игроком.

Сообщается, что пара возобновила отношения. Об их расставании говорилось в мае.

Фото: instagram.com/virginia

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Portal LeoDias
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Комментарии

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Нужна статья объясняющая что такое гармонизация подбородка
ОтветDmitri Marine
Нужна статья объясняющая что такое гармонизация подбородка
В нашей юности гармонизировали подбородок саечкой
ОтветDmitri Marine
Нужна статья объясняющая что такое гармонизация подбородка
Придумают же всякую дичь😂
Я почему раньше злой был то? У меня подбородка гармонизированного не было, а теперь я сразу добреть стану )
ОтветMbest77
Я почему раньше злой был то? У меня подбородка гармонизированного не было, а теперь я сразу добреть стану )
У Вирджинии Фонсеки тоже гармонизированный подбородок...и подспинник еще.
ОтветСергей Круг
У Вирджинии Фонсеки тоже гармонизированный подбородок...и подспинник еще.
А как насчет поджопника?
Процедуру обеливания бублика проходил?
Ответdarell.pimenov
Процедуру обеливания бублика проходил?
Скорее Вирджиния Фонсека свой очернила...
ОтветВладимир Демин_1116610386
Скорее Вирджиния Фонсека свой очернила...
Блин, пОшло-то как... Плюсую.
У дамочки гармонизация подбородка и за себя и за Винисиуса🤣когда уже выйдут из моды эти лица-утюги🥴
ОтветNo Name
У дамочки гармонизация подбородка и за себя и за Винисиуса🤣когда уже выйдут из моды эти лица-утюги🥴
Когда "мужчинки" перестанут плодиться, которых так беспокоит внешний вид абсолютно далёких от них людей...
ОтветПетрович
Когда "мужчинки" перестанут плодиться, которых так беспокоит внешний вид абсолютно далёких от них людей...
Успокойся обиженка.
Вот это человек серьезно готовится к сезону
Ответусы_и_борода
Вот это человек серьезно готовится к сезону
Хороший никнейм, в тему)
А если кроме шуток - что есть "гармонизация подбородка"? Я каэш погуглю сейчас, но мало ли, вдруг тут у нас эксперты есть) Смотрю на фото и вижу какого-то совсем чужого мужика, это вообще не Винисиус, которого кучу лет видел за сотни матчей. И дело даже не в щетине, фиг с ней, она так сильно не меняет людей.
Были волевые подбородки, теперь гармонизированные.

Ах, да. Старики брюжжат.
Лучшая гармонизация подбородка называется апперкот. Винисиусу подошло бы))
Татухи девушки напомнили это:
"Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я."
Винисиус отбелил анус
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