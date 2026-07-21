Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка. Вингер «Реала» посетил открытие фитнес-клуба Вирджинии Фонсеки – пара возобновила отношения
Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прошел процедуру коррекции лица в Гоянии, сообщил журналист Лео Диас.
Отмечается, что бразилец решил сделать гармонизацию подбородка.
Врач-дерматолог Алессандро Аларкао сначала опубликовал в сторис фотографию с вингером, но затем ее удалил.
Футболист также посетил открытии фитнес-клуба инфлюенсера Вирджинии Фонсеки, которая опубликовала фотографию с игроком.
Сообщается, что пара возобновила отношения. Об их расставании говорилось в мае.
Фото: instagram.com/virginia
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Portal LeoDias
Комментарии
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А если кроме шуток - что есть "гармонизация подбородка"? Я каэш погуглю сейчас, но мало ли, вдруг тут у нас эксперты есть) Смотрю на фото и вижу какого-то совсем чужого мужика, это вообще не Винисиус, которого кучу лет видел за сотни матчей. И дело даже не в щетине, фиг с ней, она так сильно не меняет людей.
Ах, да. Старики брюжжат.
"Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я."