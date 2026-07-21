Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка. Вингер «Реала» посетил открытие фитнес-клуба Вирджинии Фонсеки – пара возобновила отношения

Винисиус прошел процедуру по гармонизации подбородка.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор прошел процедуру коррекции лица в Гоянии, сообщил журналист Лео Диас.

Отмечается, что бразилец решил сделать гармонизацию подбородка.

Врач-дерматолог Алессандро Аларкао сначала опубликовал в сторис фотографию с вингером, но затем ее удалил.

Футболист также посетил открытии фитнес-клуба инфлюенсера Вирджинии Фонсеки, которая опубликовала фотографию с игроком.

Сообщается , что пара возобновила отношения. Об их расставании говорилось в мае.

Фото: instagram.com/virginia