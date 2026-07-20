Ди Мария – Месси: «Величайший в истории. Спасибо за то, что ты аргентинец, что поднял наш флаг на вершину мира. Ты вечен»
Ди Мария – Месси: спасибо, что ты аргентинец.
Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команжы в финале ЧМ-2026.
Сборная Аргентины уступила Испании в финальном матче чемпионата мира (0:1, доп. время).
«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», – написал Ди Мария в сторис инстаграма, репостнув публикацию Месси.
Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41300 голосов
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии
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