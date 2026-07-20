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  4. Ди Мария – Месси: «Величайший в истории. Спасибо за то, что ты аргентинец, что поднял наш флаг на вершину мира. Ты вечен»

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Ди Мария – Месси: «Величайший в истории. Спасибо за то, что ты аргентинец, что поднял наш флаг на вершину мира. Ты вечен»
Ди Мария – Месси: спасибо, что ты аргентинец.

Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к Лионелю Месси после поражения аргентинской команжы в финале ЧМ-2026.

Сборная Аргентины уступила Испании в финальном матче чемпионата мира (0:1, доп. время).

«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», – написал Ди Мария в сторис инстаграма, репостнув публикацию Месси.

Слезы Месси после поражения в финале ЧМ. Эпохальные кадры

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41300 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии
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Комментарии

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ДиМа много сильно помог Лео стать величайшим. Гол на Олимпиаде, заработал пеналь в финале Катара и еще много что. Спасибо тебе Анхель
ОтветМихо
ДиМа много сильно помог Лео стать величайшим. Гол на Олимпиаде, заработал пеналь в финале Катара и еще много что. Спасибо тебе Анхель
Гол в финале копа
ОтветМихо
ДиМа много сильно помог Лео стать величайшим. Гол на Олимпиаде, заработал пеналь в финале Катара и еще много что. Спасибо тебе Анхель
Комментарий скрыт
ДиМа сильный был в сборной, сейчас такого игрока нет в подмогу Месси
ОтветRoman
ДиМа сильный был в сборной, сейчас такого игрока нет в подмогу Месси
100%
ОтветRoman
ДиМа сильный был в сборной, сейчас такого игрока нет в подмогу Месси
Правда часто ломался и весь плей-офф пропускал как в Катаре или наоборот финал 14 года.
Конечно такого игрока как Ди Мария не хватило в финале. Он и решить может и пихать испанским полузащитникам мяч в центр поля не стал бы. Также такого игрока не хватило и в 2014 году.

Вообще давно уже пора понять что один игрок не выигрывает матчи и всегда требуются такие помощники чтобы выигрывать большие турниры. И чем больше таких помощников тем лучше.
ОтветDivanGeneral
Конечно такого игрока как Ди Мария не хватило в финале. Он и решить может и пихать испанским полузащитникам мяч в центр поля не стал бы. Также такого игрока не хватило и в 2014 году. Вообще давно уже пора понять что один игрок не выигрывает матчи и всегда требуются такие помощники чтобы выигрывать большие турниры. И чем больше таких помощников тем лучше.
Это факт. Гонсалес конечно не ди Мария и близко. Монтиэль и тальяфико тоже слабые звенья, а когда лисандро и Ромеро сломались вообще стало понятно, что все.
Ди Мария младше Месси. Сомневаюсь, что кто-то сможет так отыграть на ЧМ в 39 лет.
Ди Мария, как и Лео, всегда был не только великим футболистом, но и хорошим человеком.
Ответbel01
Ди Мария, как и Лео, всегда был не только великим футболистом, но и хорошим человеком.
Ахахааххахахах
ОтветRomanian_Daddy
Ахахааххахахах
Для вас хороший человек это ведь тот, кто завидует своим партнёрам когда те забивают, пытается отобрать их голы и каждый раз меняет свое слово?)
По хвалебным одам в составе Аргентины был Месси , фишки и вратарь
ОтветHelena Kireeva
По хвалебным одам в составе Аргентины был Месси , фишки и вратарь
Месси и манекены
Как же тебя не хватало на фланге
Да, наследие недосягаемое, на долгие годы вперед, фантастическая карьера, и вся у нас на глазах, огромное счастье! 💔
Ди Мария дальтоник. Путает красно-желтое с голубовато-белым
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