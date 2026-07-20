«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра» за 6 млн евро с правом выкупа за 30 млн
«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра».
«Бенфика» объявила о подписании экс-форварда «Зенита» Джона Дурана.
22-летний колумбиец будет выступать за португальский клуб до конца сезона-2026/27 на правах аренды из «Аль-Насра» с правом выкупа.
«Бенфика» потратила 6,1 млн евро на эту сделку, сумма выкупа – 30 млн евро.
Вторую часть прошедшего сезона Дуран провел в аренде в «Зените». За команду из Санкт-Петербурга он провел 9 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России и забил два гола. Подробную статистику Джона можно изучить здесь.
Фото: slbenfica.pt
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Бенфики»
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