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«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра» за 6 млн евро с правом выкупа за 30 млн
«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра».

«Бенфика» объявила о подписании экс-форварда «Зенита» Джона Дурана.

22-летний колумбиец будет выступать за португальский клуб до конца сезона-2026/27 на правах аренды из «Аль-Насра» с правом выкупа.

«Бенфика» потратила 6,1 млн евро на эту сделку, сумма выкупа – 30 млн евро.

Вторую часть прошедшего сезона Дуран провел в аренде в «Зените». За команду из Санкт-Петербурга он провел 9 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России и забил два гола. Подробную статистику Джона можно изучить здесь.

Фото: slbenfica.pt

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41509 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Бенфики»
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Комментарии

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Дуран - легенда российского футбола!
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Дуран - легенда российского футбола!
Комментарий удален модератором
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Дуран - легенда российского футбола!
Это конечно нужно умудриться проиграть конкуренцию дельфину
Как ему это удаётся?)
ОтветArtem Vuatkin
Как ему это удаётся?)
сначала работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя
ОтветГильденстерн
сначала работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя
Без хорошего агента эту зачетку можно смело выкидывать
Значит зарекомендовал себя в Зените! Разглядели перспективу. Теперь на повышение! 💪
Чемпион России - это вам не хер собачий!
ОтветТрактоПоктер
Чемпион России - это вам не хер собачий!
не соболев
ОтветГекдениз Кардениз
не соболев
Так Соболев же чемпион России оО
Самое забавное в нем то,что это его седьмой клуб.....и это в 22 годика...
Мельчает селекция Бенфики, Руй Кошта рискует своей карьерой
Всем бы такого агента 😂😂😂
Выкупят. И продадут в Спартак.
На багаже Семака двадцатку забьет
Удивительно. Бенфика обычно зарабатывает на игроках. А тут совсем не очевидно. Будем посмотреть.
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