«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра» за 6 млн евро с правом выкупа за 30 млн

«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра».

«Бенфика» объявила о подписании экс-форварда «Зенита» Джона Дурана.

22-летний колумбиец будет выступать за португальский клуб до конца сезона-2026/27 на правах аренды из «Аль-Насра» с правом выкупа.

«Бенфика» потратила 6,1 млн евро на эту сделку, сумма выкупа – 30 млн евро.

Вторую часть прошедшего сезона Дуран провел в аренде в «Зените». За команду из Санкт-Петербурга он провел 9 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России и забил два гола. Подробную статистику Джона можно изучить здесь .

Фото: slbenfica.pt