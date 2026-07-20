Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)

ЦСКА может подписать Даку.

В ЦСКА обсуждают возможное подписание нападающего «Рубина » Мирлинда Даку .

По информации «Чемпионата», главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов одобрил трансфер Даку. Клуб готов выплатить отступные форварда в размере 10 миллионов евро, но еще не обсуждал его зарплату. Кроме того, в руководстве ЦСКА продолжаются обсуждения на предмет необходимости подписания.

В прошлом сезоне РПЛ Даку забил 10 голов в 24 матчах. Статистику футболиста сборной Албании можно найти здесь .