Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)
ЦСКА может подписать Даку.
В ЦСКА обсуждают возможное подписание нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
По информации «Чемпионата», главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов одобрил трансфер Даку. Клуб готов выплатить отступные форварда в размере 10 миллионов евро, но еще не обсуждал его зарплату. Кроме того, в руководстве ЦСКА продолжаются обсуждения на предмет необходимости подписания.
В прошлом сезоне РПЛ Даку забил 10 голов в 24 матчах. Статистику футболиста сборной Албании можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в 2025 году, составила 5 371 046 695,94 рублей (перерасчет выплат в иностранной валюте в российские рубли произведен каждым клубом самостоятельно), из которых:
1. АО «ПФК ЦСКА» – 26 000 000,00 рублей, 12 955 240 евро, 2 670 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 426 498 684,67 рубля);
2. АО «ФК «Спартак-Москва» – 33 829 008,82 рублей, 11 237 476,62 евро, 28 735,49 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 108 562 713,35 рублей);
3. АО «ФК «Зенит» – 37 503 597,00 рублей, 9 173 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 874 141 739,00 рублей);