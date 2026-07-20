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  4. Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)

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Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)
ЦСКА может подписать Даку.

В ЦСКА обсуждают возможное подписание нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

По информации «Чемпионата», главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов одобрил трансфер Даку. Клуб готов выплатить отступные форварда в размере 10 миллионов евро, но еще не обсуждал его зарплату. Кроме того, в руководстве ЦСКА продолжаются обсуждения на предмет необходимости подписания.

В прошлом сезоне РПЛ Даку забил 10 голов в 24 матчах. Статистику футболиста сборной Албании можно найти здесь.

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Обмен Дивеева на Гонду величайший трансфер в истории РПЛ
Даку доедет до Песчанки так же, как Садулаев и Пиняев прошлым летом)
ОтветВлад Безруков
Обмен Дивеева на Гонду величайший трансфер в истории РПЛ Даку доедет до Песчанки так же, как Садулаев и Пиняев прошлым летом)
Комментарий скрыт
ОтветJason Kidd
Комментарий скрыт
А чего прикол? Если ноунейм сказал бы, что ему нужны скоростные молодые форварды, а не Даку, никто не купил бы ненужного тренеру игрока за большие деньги и большую зарплату на лавке.
Игдисамов одобрил.
Да кто его спрашивал.
ОтветВалентин056
Игдисамов одобрил. Да кто его спрашивал.
Реально глупая новость с заголовком . Игдисамов :нет , я не одобряю покупку Даку , мне нужен Холанд или Мбаппе , ну на крайняк хотя бы Ферран Торес , какой Даку?
ОтветВалентин056
Игдисамов одобрил. Да кто его спрашивал.
Может ему нужен юркий форвард, а не тяжелый Даку, и в итоге в основе будет наигрываться условный Глебов, а десятимиллионный Даку окажется на лавке. Назумеется с тренером согласовывают приглашать того или иного игрока, или нет.
Отличная новость! Буду очень рад, если подпишем Даку. Нравится мне, классный форвард! 15 голов за Рубин в прошлом сезоне говорят сами за себя!👍🏻
ОтветАрмейский Дух
Отличная новость! Буду очень рад, если подпишем Даку. Нравится мне, классный форвард! 15 голов за Рубин в прошлом сезоне говорят сами за себя!👍🏻
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ОтветВалерий Петров
Комментарий скрыт
На фоне регулярных матчей в Евроку...
Вообще-то сперва я одобрил, потом Игдисамов. В иерархии разбираться надо. Согласно ей любой болельщик ЦСКА пока выше Игдисамова стоит.
Ответ[ADO]
Вообще-то сперва я одобрил, потом Игдисамов. В иерархии разбираться надо. Согласно ей любой болельщик ЦСКА пока выше Игдисамова стоит.
Плюс большой !!!
Ответ[ADO]
Вообще-то сперва я одобрил, потом Игдисамов. В иерархии разбираться надо. Согласно ей любой болельщик ЦСКА пока выше Игдисамова стоит.
Никакой болельщик не согласует переход грязного албанца.
В ЦСКА бухгалтерия из отпуска вышла, как вижу. За день инфа про Бориско и про Даку сразу.
ОтветТанович
В ЦСКА бухгалтерия из отпуска вышла, как вижу. За день инфа про Бориско и про Даку сразу.
Самое главное и всё мимо 🤣
Ого вот это неожиданно честно говоря
ОтветIslam Gasanov
Ого вот это неожиданно честно говоря
Не помню чтобы ЦСКА так нагло пилил, если вдруг это случится
Предпенсионный, не паспортист, без возможности перепродажи
И это на фоне гигантских кадровых проблем
Карп уже написал что это непроверенный слух.
Расходимся.
Зачем два форварда высокого класса?))
Ответkin
Зачем два форварда высокого класса?))
А кто второй - Мусаев или Гонду?
ОтветСветлана Агейкина
А кто второй - Мусаев или Гонду?
Ну Фиров же, армейцы...
Смешная шутка
Ого! Откуда у ЦСКА 10 млн?
В прошлом сезоне не похоже было что у них есть деньги на селекцию.
ОтветRoman Vleskov
Ого! Откуда у ЦСКА 10 млн? В прошлом сезоне не похоже было что у них есть деньги на селекцию.
Гинер в зимней куртке нашёл.
ОтветRoman Vleskov
Ого! Откуда у ЦСКА 10 млн? В прошлом сезоне не похоже было что у них есть деньги на селекцию.
С чего это? Официально ЦСКА в прошлом году лидер по выплатам агентам футболистов, даже Спартак и Зенит удивлённо и нервно курили позади:

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в 2025 году, составила 5 371 046 695,94 рублей (перерасчет выплат в иностранной валюте в российские рубли произведен каждым клубом самостоятельно), из которых:

1. АО «ПФК ЦСКА» – 26 000 000,00 рублей, 12 955 240 евро, 2 670 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 426 498 684,67 рубля);

2. АО «ФК «Спартак-Москва» – 33 829 008,82 рублей, 11 237 476,62 евро, 28 735,49 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 108 562 713,35 рублей);

3. АО «ФК «Зенит» – 37 503 597,00 рублей, 9 173 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 874 141 739,00 рублей);
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