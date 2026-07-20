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  4. Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки. Горжусь, что иду по жизни рядом с тобой»

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Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки. Горжусь, что иду по жизни рядом с тобой»
Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: ты всегда будешь лучшим, Лео.

Антонелла Рокуццо, жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, опубликовала пост со словами поддержки супругу после поражения в финале чемпионата мира.

Сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира, уступив Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время).

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова – вот что делает тебя особенным.

Спасибо, что каждый день учишь нас, что настоящий успех достигается трудом, самопожертвованием, упорством и верностью себе. Ты лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и безмерно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю», – написала Антонелла Рокуццо в инстаграме.

***

Месси не смог сдержать слез после поражения в финале ЧМ

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41538 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Антонеллы Рокуццо
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Комментарии

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Кстати после игры, Месси встал и поприветствовал подошедшего к нему Ямаля и остальных игроков Испании проявив уважение к друг другу) И ещё понравился момент, когда Серхио Рамос его заклятый друг по Реалу, после награждения испанцев лично подошел и обнял Месси, а тот его и что-то хорошее сказал тому напоследок)
Хорошо, когда спорт и соперничество позже уходят на второй план, а человеческие отношения, уважение к друг другу и добрые слова остаются и превалируют в жизни)
ОтветAlex.K71
Кстати после игры, Месси встал и поприветствовал подошедшего к нему Ямаля и остальных игроков Испании проявив уважение к друг другу) И ещё понравился момент, когда Серхио Рамос его заклятый друг по Реалу, после награждения испанцев лично подошел и обнял Месси, а тот его и что-то хорошее сказал тому напоследок) Хорошо, когда спорт и соперничество позже уходят на второй план, а человеческие отношения, уважение к друг другу и добрые слова остаются и превалируют в жизни)
Так они с Рамосом в ПСЖ играли, где и подружились норм.
ОтветAlex.K71
Кстати после игры, Месси встал и поприветствовал подошедшего к нему Ямаля и остальных игроков Испании проявив уважение к друг другу) И ещё понравился момент, когда Серхио Рамос его заклятый друг по Реалу, после награждения испанцев лично подошел и обнял Месси, а тот его и что-то хорошее сказал тому напоследок) Хорошо, когда спорт и соперничество позже уходят на второй план, а человеческие отношения, уважение к друг другу и добрые слова остаются и превалируют в жизни)
ну, Месси с Рамосом тесно скентовались ещё в ПСЖ
даже была новость, что он предлагал Лео с семьёй пожить у него дома, а не в отеле, где те расположились, но они вежливо отказались)
3 финала ЧМ
Чемпион Мира
21+12 - 33 результативных действия - рекорд
34 матча - рекорд
2 МВП турнира - рекорд
3 старта в финальном матче ЧМ - рекорд

Месси величайший игрок в истории футбола, даже в 39 лет конкурировал с лучшими из лучших!:)
Ответrigobersong
3 финала ЧМ Чемпион Мира 21+12 - 33 результативных действия - рекорд 34 матча - рекорд 2 МВП турнира - рекорд 3 старта в финальном матче ЧМ - рекорд Месси величайший игрок в истории футбола, даже в 39 лет конкурировал с лучшими из лучших!:)
Не, ну Лео-то хорош был, но Испания играла, как команда, а Аргентина всё скинула на его плечи в созидании) тем и поплатилась)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Не, ну Лео-то хорош был, но Испания играла, как команда, а Аргентина всё скинула на его плечи в созидании) тем и поплатилась)
Эту Испанию в принципе сложно обыграть. Даже мощная Франция ничего не смогла сделать, а у аргов игроки классом пониже.
Взгляд Лионеля в адрес аргентинских болельщиков на трибуне был многозначным.
Видимо, это было прощание со своей сборной... Что ж, уходит величайшим игроком как минимум своего поколения.
ОтветStrateg 7
Взгляд Лионеля в адрес аргентинских болельщиков на трибуне был многозначным. Видимо, это было прощание со своей сборной... Что ж, уходит величайшим игроком как минимум своего поколения.
Да уж не одного поколения точно. Ну разве с Пеле сравнивать, и то.
Ну и уходить нужно вовремя - когда, если не сейчас.
Не устраивать же гонки на костылях с Роналду.
ОтветStrateg 7
Взгляд Лионеля в адрес аргентинских болельщиков на трибуне был многозначным. Видимо, это было прощание со своей сборной... Что ж, уходит величайшим игроком как минимум своего поколения.
конечно, хотя пару лет он мог бы поиграть. но мы не знаем чего ему стоила подготовка к этому ЧМ. он реально отдал все силы и я думаю он прекрасно понимает что сборной без него будет трудно. И он наверняка и переживает что больше ей уже не сможет помочь. очень хотелось чтобы он ушел красиво и свой последний матч на ЧМ выйграл. Я не столько за сборную болела, сколько за него. Хотя мне хотелось чтобы и вся страна так не просто живущая испытала это счастье.
роман, не важно что я думаю о Месси, важно что роналду худший игрок в истории ЧМ:) 0 обводок, 0 голов с игры в ПО, 0 голов после 1/8, 0 финалов, 0 мвп, мистер зеро:))
Ответrigobersong
роман, не важно что я думаю о Месси, важно что роналду худший игрок в истории ЧМ:) 0 обводок, 0 голов с игры в ПО, 0 голов после 1/8, 0 финалов, 0 мвп, мистер зеро:))
Быть не может других мнений
Месси - лучший
Месси - гений.
🐐
Ответrigobersong
роман, не важно что я думаю о Месси, важно что роналду худший игрок в истории ЧМ:) 0 обводок, 0 голов с игры в ПО, 0 голов после 1/8, 0 финалов, 0 мвп, мистер зеро:))
У Аршавина такая же статистка на ЧМ, только на 6 турниров меньше)
Кстати, у меня у самого тоже))
Месси был великолепен на этом чемпионате Мира. Тащил в важных матчах, забивал, раздавал голевые передачи. Лез из кожи вон ради своей сборной, но в финале ему противостояла действительно великая сборная, с мощнейшей тактикой и высококачественными игроками. Впервые в своей жизни, я болел против сборной Испании. До этого с 2010 года я всегда и везде болел за сборную Испании. Это действительно страшно, когда против команды за которую ты болеешь, играет Испания. Они буквально душат, не дают ничего создавать на поле.
ОтветUlanSky
Месси был великолепен на этом чемпионате Мира. Тащил в важных матчах, забивал, раздавал голевые передачи. Лез из кожи вон ради своей сборной, но в финале ему противостояла действительно великая сборная, с мощнейшей тактикой и высококачественными игроками. Впервые в своей жизни, я болел против сборной Испании. До этого с 2010 года я всегда и везде болел за сборную Испании. Это действительно страшно, когда против команды за которую ты болеешь, играет Испания. Они буквально душат, не дают ничего создавать на поле.
страшно представить что будет со сборной без него....надо новую команду набирать и ждать...что там выйдет
Антонелла молодчина, нашла верные слова в трудный момент. Думаю что Лео горевал не столько от поражения, он гений и безусловно знал истинную цену команды аргов. Он сделал всё что мог, честно отдал все силы. А горевал о том, что это последний для него чемпионат мира. И это, действительно грустно.
Насточщая спутница, а не Shaболды гламурные
ОтветSs_1102
Насточщая спутница, а не Shaболды гламурные
Точно, всегда придёт на выручку. Особенно если выручка нереально большая.🤣🤣🤣
ОтветSs_1102
Насточщая спутница, а не Shaболды гламурные
Она ушла от имевшегося парня к Месси, как только тот замаячил с дорогими подарками.
Вот такая настоящая спутница, агада.
Может слова и искренние, а всё равно ощущение какой-то показушности. Типа если сказать это на ухо приватно, то эффект не тот.
Ответneutralthoughts
Может слова и искренние, а всё равно ощущение какой-то показушности. Типа если сказать это на ухо приватно, то эффект не тот.
Судя по в ему, ты по себе судишь...
ОтветАлександр Иванов_1117300830
Судя по в ему, ты по себе судишь...
Сужу по миру селебов с чувствами напоказ и на продажу...
прекрасная антонелла!!!!
Тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть!
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