Жена Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки. Горжусь, что иду по жизни рядом с тобой»

Антонелла Рокуццо, жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, опубликовала пост со словами поддержки супругу после поражения в финале чемпионата мира.
Сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира, уступив Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время).
«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова – вот что делает тебя особенным.
Спасибо, что каждый день учишь нас, что настоящий успех достигается трудом, самопожертвованием, упорством и верностью себе. Ты лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и безмерно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю», – написала Антонелла Рокуццо в инстаграме.
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Месси не смог сдержать слез после поражения в финале ЧМ
Комментарии
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Хорошо, когда спорт и соперничество позже уходят на второй план, а человеческие отношения, уважение к друг другу и добрые слова остаются и превалируют в жизни)
даже была новость, что он предлагал Лео с семьёй пожить у него дома, а не в отеле, где те расположились, но они вежливо отказались)
Чемпион Мира
21+12 - 33 результативных действия - рекорд
34 матча - рекорд
2 МВП турнира - рекорд
3 старта в финальном матче ЧМ - рекорд
Месси величайший игрок в истории футбола, даже в 39 лет конкурировал с лучшими из лучших!:)
Видимо, это было прощание со своей сборной... Что ж, уходит величайшим игроком как минимум своего поколения.
Ну и уходить нужно вовремя - когда, если не сейчас.
Не устраивать же гонки на костылях с Роналду.
Месси - лучший
Месси - гений.
🐐
Кстати, у меня у самого тоже))
Вот такая настоящая спутница, агада.