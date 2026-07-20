Де ла Фуэнте о победе Испании на ЧМ: «Подходим к матчам с ощущением, что не можем проиграть. Мы лучшая в мире команда – с большой буквы»

Де ла Фуэнте: Испания подходила к матчам с ощущением, что не может проиграть.

Главный тренер сборной Испании Луис да ла Фуэнте заявил, что команда была уверена в себе во время чемпионата мира.

Испания стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время). Сегодня в Мадриде проходит чемпионский парад по случаю второй победы испанской сборной на чемпионате мира.

«Мы прожили это с большой гордостью. У нас были потрясающие болельщики, вся Испания поддерживала нас, и это придавало нам много сил. Мы очень счастливы, но все становится проще, когда у вас есть замечательные и образцовые футболисты, которые делают все намного проще для вас.

Мы лучшая в мире команда – с большой буквы. Это делает [победу] еще более значимой. У нас есть ощущение, что мы не можем проиграть, и с этой уверенностью мы подходим к матчам», – сказал де ла Фуэнте на параде.