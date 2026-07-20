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  4. Де ла Фуэнте о победе Испании на ЧМ: «Подходим к матчам с ощущением, что не можем проиграть. Мы лучшая в мире команда – с большой буквы»

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Де ла Фуэнте о победе Испании на ЧМ: «Подходим к матчам с ощущением, что не можем проиграть. Мы лучшая в мире команда – с большой буквы»
Де ла Фуэнте: Испания подходила к матчам с ощущением, что не может проиграть.

Главный тренер сборной Испании Луис да ла Фуэнте заявил, что команда была уверена в себе во время чемпионата мира.

Испания стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время). Сегодня в Мадриде проходит чемпионский парад по случаю второй победы испанской сборной на чемпионате мира.

«Мы прожили это с большой гордостью. У нас были потрясающие болельщики, вся Испания поддерживала нас, и это придавало нам много сил. Мы очень счастливы, но все становится проще, когда у вас есть замечательные и образцовые футболисты, которые делают все намного проще для вас.

Мы лучшая в мире команда – с большой буквы. Это делает [победу] еще более значимой. У нас есть ощущение, что мы не можем проиграть, и с этой уверенностью мы подходим к матчам», – сказал де ла Фуэнте на параде.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41627 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте

Комментарии

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никогда не видел настолько мощную сборную на чемпионате мира
даже Бразилия-2002 не была такой устрашающей, там полузащита как раз прихрамывала при звёздной атаке и защите
Испания-2010 тоже не производила такого впечатления и вообще, если бы не бешеный сейв Касильяса, когда Роббен вылетел один на один, не быть ей чемпионом
а тут даже при ничейном счёте в матчах испанцев не покидало ощущение, что у них всё под полным контролем и скоро будет гол
великая сборная
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
никогда не видел настолько мощную сборную на чемпионате мира даже Бразилия-2002 не была такой устрашающей, там полузащита как раз прихрамывала при звёздной атаке и защите Испания-2010 тоже не производила такого впечатления и вообще, если бы не бешеный сейв Касильяса, когда Роббен вылетел один на один, не быть ей чемпионом а тут даже при ничейном счёте в матчах испанцев не покидало ощущение, что у них всё под полным контролем и скоро будет гол великая сборная
главного фаворита турнира Францию, убрали легко и надёжно. Без шансов.
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
никогда не видел настолько мощную сборную на чемпионате мира даже Бразилия-2002 не была такой устрашающей, там полузащита как раз прихрамывала при звёздной атаке и защите Испания-2010 тоже не производила такого впечатления и вообще, если бы не бешеный сейв Касильяса, когда Роббен вылетел один на один, не быть ей чемпионом а тут даже при ничейном счёте в матчах испанцев не покидало ощущение, что у них всё под полным контролем и скоро будет гол великая сборная
Согласен, но с отступлением. Такое ощущение по этому ЧМ, что у многих топ команд были наборы индивидуальностей , чем сама команда, настоящая феерия голеодоров за один чемпионат, все восхищались Мбаппе, Месси , Кейном, Олисе , Холландом . Но как будто есть шлейф победы чисто тренерской , Дешам и Тухель просто заруинили свои полуфиналы , не игроки, а именно тренеры .Интересно кто будет лучшим тренером по итогу сезона , Фуэнте выключивший наглухо Олисе и компанию , или Энрике , выключивший наглухо Олисе и компанию.
Представляете сколько бы кубков ЧМ было у Месси и Испании если бы он выбрал Испанию в качестве своей сборной?!!
Ответgrauda
Представляете сколько бы кубков ЧМ было у Месси и Испании если бы он выбрал Испанию в качестве своей сборной?!!
Я думаю он ни о чем не жалеет
Ответgrauda
Представляете сколько бы кубков ЧМ было у Месси и Испании если бы он выбрал Испанию в качестве своей сборной?!!
Можно вспомнить и про итальянские корни Месси. С ним Скуадра Адзурра могла бы проходить отбор на ЧМ, а то в последние разы не шибко-то получалось)
Португалия , Бельгия , Франция , Аргентина … такой сетки не вспомню
И всех на таком классе , команда без слабых мест , так еще все молодые , евро 2028 и ЧМ 2030 главные фавориты
Неоспоримо!
Могут смело гордиться тем, как начисто задушили Францию и Аргентину!
После Бельгии стало понятно, что Испания будет в финале. У хваленых французов не было сопоставимых соперников, было понятно, что с равным соперником да без полузащиты забеги четверки на пространстве невозможны, потому что не будет этого пространства. Ну а в финале - всегда 50/50.
ОтветГлавный агроном Ноу Камп
После Бельгии стало понятно, что Испания будет в финале. У хваленых французов не было сопоставимых соперников, было понятно, что с равным соперником да без полузащиты забеги четверки на пространстве невозможны, потому что не будет этого пространства. Ну а в финале - всегда 50/50.
Бельгия заслуживает самых хороших слов и за тот матч и за турнир. Казалось что золотое поколение уйдёт и всё, но команда борется.
ОтветChell
Бельгия заслуживает самых хороших слов и за тот матч и за турнир. Казалось что золотое поколение уйдёт и всё, но команда борется.
Да, вообще из всех соперников сборной Испании мне больше понравилась именно Бельгия. Да и с США они очень эффектно разобрались.
в следующем матче в лиге наций сразу с англичанами будет заруба.
Вы бесспорно лучшая команда на ЧМ.Хоть я сам являюсь болельщиком Аргентины,но давайте признаться что с таким составом как у Аргентины у них мизерные шансы выиграть ЧМ.Но Аргентина попала в финал и это огромное достижение.Поздравляю Испанию с чемпионом мира!
Я так и не понял,в чем был план Аргентины на этот матч
ОтветDiego 95
Я так и не понял,в чем был план Аргентины на этот матч
Дотянуть до серии пенальти.
Ответ&_Bishep_&
Дотянуть до серии пенальти.
Плюс надеяться на перехваты и быстрые передачи в атаку. Первое у Аргентины, кстати, было, но бездарные передачи и талантливый отбор Испании душили эти ситуации.
Этой команде быстрого высококлассного форварда бы и она смогла бы атаковать и побеждать еще более уверенно.
Ответ&_Bishep_&
Этой команде быстрого высококлассного форварда бы и она смогла бы атаковать и побеждать еще более уверенно.
Праймового Альваро Морату, хотя бы
ОтветJuninho P.
Праймового Альваро Морату, хотя бы
Вполне. А что? Может где то и зарешал бы. Ну а если праймового Фернандо Торреса, то конечно добивали бы соперника контрольными еще до 90-ой минуты.
Я бы не забегал вперед, называя их доминаторами на долгие годы, вон Испания Дель Боске тоже такой казалась, а ее в итоге жестко вынесли вверх ногами, при этом даже нельзя было сказать что команда постарела, все были как раз на пике формы
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