ФИФА начала расследование событий после финала ЧМ между Испанией и Аргентиной. Паредес, Молина и Айяла били и толкали испанцев

ФИФА начала расследование поведения аргентинцев после поражения в финале ЧМ.

ФИФА опубликовала заявление об инцидентах, случившихся после финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0, дополнительное время).

«После анализа отчетов о матче финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной, в соответствии со статьей 36 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА начала расследовании потенциальных нарушений во время инцидентов после матча.

Более подробная информация будет предоставлена ​​Дисциплинарным комитетом ФИФА после завершения подготовки отчета», – говорится в сообщении ФИФА.

Сразу после финального матча между командами на поле вспыхнула массовая потасовка.

Защитник сборной Аргентины и «Атлетико » Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри . Полузащитник «Манчестер Сити » остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес .

Паредес сначала агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. За партнера вступился Гави, однако хавбек «Бока Хуниорс » повалил испанского полузащитника на газон.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Дани Ольмо , а затем ударил его по лицу. Эрик Гарсия после этого рукой слегка толкнул аргентинца в грудь.