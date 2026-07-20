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ФИФА начала расследование событий после финала ЧМ между Испанией и Аргентиной. Паредес, Молина и Айяла били и толкали испанцев
ФИФА начала расследование поведения аргентинцев после поражения в финале ЧМ.

ФИФА опубликовала заявление об инцидентах, случившихся после финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0, дополнительное время).

«После анализа отчетов о матче финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной, в соответствии со статьей 36 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА начала расследовании потенциальных нарушений во время инцидентов после матча.

Более подробная информация будет предоставлена ​​Дисциплинарным комитетом ФИФА после завершения подготовки отчета»,  – говорится в сообщении ФИФА.

Сразу после финального матча между командами на поле вспыхнула массовая потасовка.

Защитник сборной Аргентины и «Атлетико» Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.

Паредес сначала агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. За партнера вступился Гави, однако хавбек «Бока Хуниорс» повалил испанского полузащитника на газон.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Дани Ольмо, а затем ударил его по лицу. Эрик Гарсия после этого рукой слегка толкнул аргентинца в грудь.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41626 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Мартина Циглера в X
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logoпремьер-лига Англия
logoЛеандро Паредес
logoРодри
logoДани Ольмо
logoМанчестер Сити
logoРоберто Айяла
logoЭрик Гарсия
logoБарселона
logoБока Хуниорс

Комментарии

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ФИФА примет самые суровые меры. Заблочат этим аргентинцам скидочную карту в Пятёрочке и удалит их канал на ВК Видео.
Не, ну они конечно могут и подписку на Кион аннулировать, но не думаю, что будут так жестить.
ОтветAmalfitano
ФИФА примет самые суровые меры. Заблочат этим аргентинцам скидочную карту в Пятёрочке и удалит их канал на ВК Видео. Не, ну они конечно могут и подписку на Кион аннулировать, но не думаю, что будут так жестить.
Они скорее испанцев накажут 🤣
ОтветAmalfitano
ФИФА примет самые суровые меры. Заблочат этим аргентинцам скидочную карту в Пятёрочке и удалит их канал на ВК Видео. Не, ну они конечно могут и подписку на Кион аннулировать, но не думаю, что будут так жестить.
Вообще очень жаль, что пиренейцы яйца поджали и не забили последователей ублюдков третьего рейха. Это было бы достойно.
Главное в результате расследования не выйти на самих себя. Попустительство рождает чувство вседозволенности
А испанцы довели до слёз Лео !
С этим кто-то думает разбирается ?
ОтветOldRedWhite
А испанцы довели до слёз Лео ! С этим кто-то думает разбирается ?
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ОтветАртём Горбенко
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Аргов надо было жестко наказывать ещё по итогам ЧМ 22, где они вели себя отвратно. Но их простили, многие их защищали. Ну и вот. Что дальше, с ножами им разрешат играть? Быдло понимает только язык силы, репрессий, наказания. Всё остальное оно принимает за слабость. Надо им влепить дискву на пару лет, чтобы они следующий международный турнир пропустили. Не понимают по хорошему - надо учить по плохому.
ОтветБиомеханоид
Аргов надо было жестко наказывать ещё по итогам ЧМ 22, где они вели себя отвратно. Но их простили, многие их защищали. Ну и вот. Что дальше, с ножами им разрешат играть? Быдло понимает только язык силы, репрессий, наказания. Всё остальное оно принимает за слабость. Надо им влепить дискву на пару лет, чтобы они следующий международный турнир пропустили. Не понимают по хорошему - надо учить по плохому.
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Надеюсь, с пяток матчей дисквалификации слегка вправят им мозги.
ОтветKonservator
Надеюсь, с пяток матчей дисквалификации слегка вправят им мозги.
Да, самое время после окончания турнира наказания раздавать.
ОтветKonservator
Надеюсь, с пяток матчей дисквалификации слегка вправят им мозги.
Паредесу уже по боку это, к сожалению
Не думаю, что он на ещё какой-то турнир доедет
проект аргентина закрыт, начинается зачистка свидетелей)
то есть во время матча можно, а после матча низзя )))
ОтветAzerty8
то есть во время матча можно, а после матча низзя )))
почему Айяла никто не приложил натгазон?
Снять этот сброд со следующего чемпионата мира, самая мерзкая команда провокаторов и костоломов, которую я видел за последние лет 30!
ОтветПрофессор Слоновод
Снять этот сброд со следующего чемпионата мира, самая мерзкая команда провокаторов и костоломов, которую я видел за последние лет 30!
Корейцы в 2002 были еще хуже
ОтветПрофессор Слоновод
Снять этот сброд со следующего чемпионата мира, самая мерзкая команда провокаторов и костоломов, которую я видел за последние лет 30!
Что за громкие и пустые слова ?

Парагвай не видел на этом ЧМ против Франции ??
Было похожее в 54м году. После игры Венгрия Бразилия. Инициаторами были проигравшие бразильцы.Но там была реальная драка стенка на стенку. Здесь же была какая-то охота на испанцев. Такого поведения прощать нельзя. Аргентинцы крепко нагадили себе в карман. Такое не забудется.
ОтветKit244098
Было похожее в 54м году. После игры Венгрия Бразилия. Инициаторами были проигравшие бразильцы.Но там была реальная драка стенка на стенку. Здесь же была какая-то охота на испанцев. Такого поведения прощать нельзя. Аргентинцы крепко нагадили себе в карман. Такое не забудется.
Как-то не по христиански рассуждаете. Слишком радикально. Не забудем, не простим.
А кто-то удивлён? Аргентина и на прошлом ЧМ также себя вела
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ФИФА расследует поведение аргентинцев Паредеса, Молины и Айялы после финала ЧМ-2026
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