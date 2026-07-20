ФИФА начала расследование событий после финала ЧМ между Испанией и Аргентиной. Паредес, Молина и Айяла били и толкали испанцев

ФИФА опубликовала заявление об инцидентах, случившихся после финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0, дополнительное время).
«После анализа отчетов о матче финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной, в соответствии со статьей 36 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА начала расследовании потенциальных нарушений во время инцидентов после матча.
Более подробная информация будет предоставлена Дисциплинарным комитетом ФИФА после завершения подготовки отчета», – говорится в сообщении ФИФА.
Сразу после финального матча между командами на поле вспыхнула массовая потасовка.
Защитник сборной Аргентины и «Атлетико» Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.
Паредес сначала агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. За партнера вступился Гави, однако хавбек «Бока Хуниорс» повалил испанского полузащитника на газон.
Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Дани Ольмо, а затем ударил его по лицу. Эрик Гарсия после этого рукой слегка толкнул аргентинца в грудь.
Комментарии
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Не, ну они конечно могут и подписку на Кион аннулировать, но не думаю, что будут так жестить.
С этим кто-то думает разбирается ?
Не думаю, что он на ещё какой-то турнир доедет
Парагвай не видел на этом ЧМ против Франции ??