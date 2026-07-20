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  4. Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций»

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Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций»
Роналду лайкнул видео с обвинениями ФИФА в коррупции.

Криштиану Роналду оставил реакцию на публикацию с обвинениями ФИФА в коррупции и фаворитизме по отношению к сборной Аргентины.

Форвард сборной Португалии поставил лайк посту в инстаграм-аккаунте испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией (2:1).

«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины – я боюсь Инфантино», – сказала Родригес в видео.

Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании (0:1, доп. время). Португалия вылетела, проиграв испанской команде в 1/8 финала.

Скриншот: instagram.com/espejopublico

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41492 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bolavip
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Комментарии

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а потом местные роналдуботы будут писать под каждой веткой: "зачем вы в комментариях обижаете нашу Роналду?! они с Месси всегда очень уважительно относятся друг к другу и только хорошее говорят!"
)))
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
а потом местные роналдуботы будут писать под каждой веткой: "зачем вы в комментариях обижаете нашу Роналду?! они с Месси всегда очень уважительно относятся друг к другу и только хорошее говорят!" )))
Да уж, тут недавно один кадр выписывал, что никогда не видел какого-то неуважения от Рончика к Месси, но после любых достижений Месси инстасамка стабильно позорится, что в соц сетях, что на поле. Хотя его скорее всего просто зависть душит
Ответneoline099
Да уж, тут недавно один кадр выписывал, что никогда не видел какого-то неуважения от Рончика к Месси, но после любых достижений Месси инстасамка стабильно позорится, что в соц сетях, что на поле. Хотя его скорее всего просто зависть душит
если он начал свой комментарий со слов "не фанат Роналду, но...", то я его знаю, это местный хабибофан-ботовод)
Уверен, когда Реал из офсайдов забивал, Роналду тоже лайкал теории про "всё куплено".
Ну или когда ему отменили дисквалификацию за кк.
ОтветHaematemesis
Уверен, когда Реал из офсайдов забивал, Роналду тоже лайкал теории про "всё куплено". Ну или когда ему отменили дисквалификацию за кк.
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ОтветHaematemesis
Уверен, когда Реал из офсайдов забивал, Роналду тоже лайкал теории про "всё куплено". Ну или когда ему отменили дисквалификацию за кк.
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Футболист эпохи Месси.
ОтветGepard_GRIN
Футболист эпохи Месси.
Лучше и не скажешь.. Браво!.. 👍
ОтветGepard_GRIN
Футболист эпохи Месси.
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Старина Криш все никак не успокоится. Не дает покоя мысль о том, что Португалия вплоть до финала могла бы играть только с Узбекистаном
Ответ5mygp6ctr6
Старина Криш все никак не успокоится. Не дает покоя мысль о том, что Португалия вплоть до финала могла бы играть только с Узбекистаном
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ОтветПавел Пеньков
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Бельгийцы: "Ну да, ну да..."
Лайкать он может чо угодно. Ему до Месси, как до луны. И его сборной тоже.
ОтветМаксим Новиков
Лайкать он может чо угодно. Ему до Месси, как до луны. И его сборной тоже.
Так он и сам подсознательно это понимает, и его это осознание сжирает изнутри, отсюда и вечная зависть, отчаянные попытки оставаться в сборной в надежде зацепить еще один большой трофей, его лайки на постах про ЗМ, а теперь и про сборную Аргентины, постоянные переобувания как в случае с ЧМ, который резко перестал быть мечтой после победы Месси
ОтветМаксим Новиков
Лайкать он может чо угодно. Ему до Месси, как до луны. И его сборной тоже.
круто сказал и правду но ронботам не понять
Господи,какой же он жалкий
Как человек,который добился столько всего,может иметь такие комплексы?
ОтветДийкстра
Господи,какой же он жалкий Как человек,который добился столько всего,может иметь такие комплексы?
Комментарий удален модератором
ОтветТимур Тулетаев
Комментарий удален модератором
Ну так тело 20-летнего, мозг 10-летнего. Бенжамин Аппетиттон😎
теперь у меня не осталось сомнений, что он платил аккаунтам разным в соцсетях за продвижения анти-аргентинских постов
ОтветMSGGT
теперь у меня не осталось сомнений, что он платил аккаунтам разным в соцсетях за продвижения анти-аргентинских постов
Так несколько крупных каналов в Х сливали инфу, что им предлагали деньги за травлю Аргентины еще до старта ЧМ.
Через маркетинговые агентства предлагали платить бабло за определение нарративы.
Это буквально факт.
ОтветMSGGT
теперь у меня не осталось сомнений, что он платил аккаунтам разным в соцсетях за продвижения анти-аргентинских постов
Об этом сразу говорилось. Большие аккаунты писали что им предлагали деньги за клевету на Месси и Аргентину и исходило это от пиаркоманды одного известного игрока.
Имя не называли, но всем было понятно.
Вся карьера Роналду построена вокруг коррупции. Он наверное один из тех кто говорит: коррупция это плохое когда я в нем отсутствую.
ОтветBunyod Turgunov
Вся карьера Роналду построена вокруг коррупции. Он наверное один из тех кто говорит: коррупция это плохое когда я в нем отсутствую.
Так он сто процентов уверен, что он точно в коррупции не участвовал и скорее всего он и правда не знает, что руководство его клубов за дверьми решали какие то вопросики
ОтветBunyod Turgunov
Вся карьера Роналду построена вокруг коррупции. Он наверное один из тех кто говорит: коррупция это плохое когда я в нем отсутствую.
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Большой футболист, но очень маленький человек. Тут ничего нового.

А федерации футбола Аргентины и лично Месси нужно подать несколько исков на пару миллионов долларов на журналистов за клевету.
Пусть хоть одна эта тварь докажет факт коррупции, а не просто устраивает травлю великого игрока и его команды.
ОтветProper Chels
Большой футболист, но очень маленький человек. Тут ничего нового. А федерации футбола Аргентины и лично Месси нужно подать несколько исков на пару миллионов долларов на журналистов за клевету. Пусть хоть одна эта тварь докажет факт коррупции, а не просто устраивает травлю великого игрока и его команды.
Месси все равно, он всего достиг. Он на это даже не смотрит, скорее всего.
ОтветМатвей MT
Месси все равно, он всего достиг. Он на это даже не смотрит, скорее всего.
Месси не смотрит, а его команда должна смотреть.
Такие футболисты, как Роналду и Месси - это огромные бренды, которые приносят огромную прибыль на рекламе и тд.
Можно было бы прихватить пару журналистов в суде за клевету, это было бы очень легко.
Если бы Лео выиграл бы и этот ЧМ, дед точно сделал бы с собой что-то. Не представляю, как можно так себя позорить в его возрасте
Ответrej1sta
Если бы Лео выиграл бы и этот ЧМ, дед точно сделал бы с собой что-то. Не представляю, как можно так себя позорить в его возрасте
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ОтветФутбольный человек
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Если бы знал, то не лайкал бы подобное
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