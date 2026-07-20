Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций»

Роналду лайкнул видео с обвинениями ФИФА в коррупции.

Криштиану Роналду оставил реакцию на публикацию с обвинениями ФИФА в коррупции и фаворитизме по отношению к сборной Аргентины.

Форвард сборной Португалии поставил лайк посту в инстаграм-аккаунте испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией (2:1).

«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА . ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины – я боюсь Инфантино», – сказала Родригес в видео.

Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании (0:1, доп. время). Португалия вылетела, проиграв испанской команде в 1/8 финала.

Скриншот: instagram.com/espejopublico