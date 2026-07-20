Роналду лайкнул видео с выступлением журналистки об Аргентине на ЧМ: «Они должны были вылететь на пять матчей раньше. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций»

Криштиану Роналду оставил реакцию на публикацию с обвинениями ФИФА в коррупции и фаворитизме по отношению к сборной Аргентины.
Форвард сборной Португалии поставил лайк посту в инстаграм-аккаунте испанского телешоу Espejo Publico с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией (2:1).
«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины – я боюсь Инфантино», – сказала Родригес в видео.
Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила Испании (0:1, доп. время). Португалия вылетела, проиграв испанской команде в 1/8 финала.
Скриншот: instagram.com/espejopublico
Комментарии
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Ну или когда ему отменили дисквалификацию за кк.
Как человек,который добился столько всего,может иметь такие комплексы?
Через маркетинговые агентства предлагали платить бабло за определение нарративы.
Это буквально факт.
Имя не называли, но всем было понятно.
А федерации футбола Аргентины и лично Месси нужно подать несколько исков на пару миллионов долларов на журналистов за клевету.
Пусть хоть одна эта тварь докажет факт коррупции, а не просто устраивает травлю великого игрока и его команды.
Такие футболисты, как Роналду и Месси - это огромные бренды, которые приносят огромную прибыль на рекламе и тд.
Можно было бы прихватить пару журналистов в суде за клевету, это было бы очень легко.