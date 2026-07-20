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  4. Дональд Трамп: «ЧМ-2026 стал грандиозным успехом! Самый безопасный и зрелищный чемпионат мира в истории. Спасибо фантастическому Инфантино!»

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Дональд Трамп: «ЧМ-2026 стал грандиозным успехом! Самый безопасный и зрелищный чемпионат мира в истории. Спасибо фантастическому Инфантино!»
Трамп подвел итоги проведения ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп высказался о проведении чемпионата мира-2026.

Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.

«Чемпионат мира по футболу стал грандиозным успехом! Я хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших великолепных сотрудников правоохранительных органов. Уважение, которое к ним испытывают все, а также их любовь к нашей стране сделали этот прекрасный чемпионат самым безопасным и зрелищным в истории! 

Спасибо всем причастным, особенно молодому и энергичному Эндрю Джулиани, работающему на правительство Соединенных Штатов Америки, а также фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за проделанную работу! Мало кто смог бы добиться того, что сделал он, подняв чемпионат мира по футболу на уровень, который, казалось, был недостижим. Поздравляю всех!» – написал Трамп.

***

Трамп остался на подиуме во время награждения Испании 😅

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41626 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: страница Дональда Трампа в Truth Social
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Комментарии

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Дони,тебе не доложили ещё что-ли?Тебя ФИФА с фотки чемпионов вырезала,ты не чемпион что-ли?Просто так это оставишь?
ОтветBaskerville
Дони,тебе не доложили ещё что-ли?Тебя ФИФА с фотки чемпионов вырезала,ты не чемпион что-ли?Просто так это оставишь?
Вроде не фифа, а сайт сборной Испании же)
ОтветBaskerville
Дони,тебе не доложили ещё что-ли?Тебя ФИФА с фотки чемпионов вырезала,ты не чемпион что-ли?Просто так это оставишь?
Да бросьте Вы, ясно же, что до него другая версия фотографии дошла
Дональд Трамп: «Спасибо фантастическому президенту ФИФА Инфантино за проделанную работу под моим столом»
ОтветPredator777
Дональд Трамп: «Спасибо фантастическому президенту ФИФА Инфантино за проделанную работу под моим столом»
Под рулём. Канделаки вошла в чат
ОтветPredator777
Дональд Трамп: «Спасибо фантастическому президенту ФИФА Инфантино за проделанную работу под моим столом»
Моника Инфантински?
Два клоуна
ОтветAndrei Pl
Два клоуна
Сложно переплюнуть Инфантино в лизоблюдстве, но Трамп умудрился это сделать причем делая самолизоблюдство.
Да, я знаю что раньше трава была зеленее и футбол искреннее и романтичнее. Лично я не видел ничего зрелищнее ЧМ 1994 года. Между прочим, он проходил тоже в США. Баджо, Барези, Ромарио, Бебето, Дунга, Хаджи, Стоичков, Вальдерама, Валенсия, Саленко, Радченко, Клинсманн, Феллер, Маттеус, Батистута, Марадона, Каниджа, Бергкамп, Луис Энрике, Гвардиола, Йерро, Ларссон, Бролин, Далин, Эскобрар... Это было великолепно.
ОтветKonstantin K-Pax
Да, я знаю что раньше трава была зеленее и футбол искреннее и романтичнее. Лично я не видел ничего зрелищнее ЧМ 1994 года. Между прочим, он проходил тоже в США. Баджо, Барези, Ромарио, Бебето, Дунга, Хаджи, Стоичков, Вальдерама, Валенсия, Саленко, Радченко, Клинсманн, Феллер, Маттеус, Батистута, Марадона, Каниджа, Бергкамп, Луис Энрике, Гвардиола, Йерро, Ларссон, Бролин, Далин, Эскобрар... Это было великолепно.
И это вы еще далеко не всех перечислили, да?
Ответmold-cel
И это вы еще далеко не всех перечислили, да?
Ждали каждого матча, так как в каждой сборной были свои звезды. Мексика, Ирландия и Норвегия набрали в группе по 4 очка, с равной разницей забитых и пропущенных. Италия вышла с 3-го места. Божественный хвостик почти стал чемпионом мира. Бразилия тогда еще была Богема. Хаджи творил чудеса. Воспоминаний в 5 раз больше чем от ЧМ 2026. А воспоминания - это главное.
Самый успешный с точки зрения денег ЧМ за всю историю.
Полные стадионы, шоу, поесть, выпить.
Заработала ФИФА, заработали люди в Штатах.
Несмотря на все тёрки с иранцами и палестинцами, не допустили терактов.
Таким и должен быть чемпионат.
Смешно слушать про ЧМ от товарища который вообще не поеимает что такое футбол
ОтветSplin
Смешно слушать про ЧМ от товарища который вообще не поеимает что такое футбол
Вы не Трампа обсуждайте, а турнир, выглядите очень смешно...
ОтветSplin
Смешно слушать про ЧМ от товарища который вообще не поеимает что такое футбол
Зато он, возможно, лучше всех в мире понимает, как сделать успешное шоу, что и было осуществлено.
69 , и это не рыбы
ОтветZxc2455396
69 , и это не рыбы
😆
Спасибо инфантическому Фантастино!
Перевожу-Получилась отличная сделка у меня с Инфантино!
Лучший президент США за всю историю, как некоторые считают в США )
ОтветKarel
Лучший президент США за всю историю, как некоторые считают в США )
Трамп - лучший президент США во времена правления Трампа!
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