Дональд Трамп: «ЧМ-2026 стал грандиозным успехом! Самый безопасный и зрелищный чемпионат мира в истории. Спасибо фантастическому Инфантино!»

Трамп подвел итоги проведения ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп высказался о проведении чемпионата мира-2026.

Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.

«Чемпионат мира по футболу стал грандиозным успехом! Я хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших великолепных сотрудников правоохранительных органов. Уважение, которое к ним испытывают все, а также их любовь к нашей стране сделали этот прекрасный чемпионат самым безопасным и зрелищным в истории!

Спасибо всем причастным, особенно молодому и энергичному Эндрю Джулиани, работающему на правительство Соединенных Штатов Америки, а также фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за проделанную работу! Мало кто смог бы добиться того, что сделал он, подняв чемпионат мира по футболу на уровень, который, казалось, был недостижим. Поздравляю всех!» – написал Трамп.

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Трамп остался на подиуме во время награждения Испании 😅