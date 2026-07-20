Месси о поражении в финале ЧМ-2026: «Боль сильна, и потребуется время, чтобы рана затянулась. Но я запомню и хорошее. Нам снова удалось объединить Аргентину. Поздравляю Испанию»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсети после поражения от команды Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, дополнительное время).
«Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность этой команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.
От всего сердца спасибо каждому за поздравления, поддержку и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе разделить огромную гордость за то, что мы аргентинцы.
Также хочу поздравить сборную Испании с чемпионством», – написал Месси.
Комментарии
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Величайшая карьера в спорте. Выиграл все, везде признавался лучшим, больше всех в истории трофеев, наград, достижений.
Взять второй ЧМ в 39 лет это сродни чуду.
Карьера Месси ориентир для поколений, даже если кто то половину достигнет, станет великим. А Месси такой один.
Никто рядом не валялся.
Жаль, что похоже это финал его международной карьеры. Уж на Чемпионате мира с вероятностью 99%.
Безумно рад, что всю карьеру величайшего футболиста увидел от начала и до конца. Даже 6 или 7 раз смотрел его игры вживую.
Интересно было бы увидеть альтернативную вселенную, где Месси выбрал испанское гражданство. Чувствую, все международные трофеи Испания брала бы последние лет 16.
Спасибо Месси, за твою игру,которая радовала и вдохновляла не миллионы,а миллиарды людей на планете Земля!!!🙏⚽️🇦🇷