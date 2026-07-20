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  4. Месси о поражении в финале ЧМ-2026: «Боль сильна, и потребуется время, чтобы рана затянулась. Но я запомню и хорошее. Нам снова удалось объединить Аргентину. Поздравляю Испанию»

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Месси о поражении в финале ЧМ-2026: «Боль сильна, и потребуется время, чтобы рана затянулась. Но я запомню и хорошее. Нам снова удалось объединить Аргентину. Поздравляю Испанию»
Месси высказался о поражении в финале ЧМ-2026.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсети после поражения от команды Испании в финале ЧМ-2026 (0:1, дополнительное время).

«Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность этой команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.

От всего сердца спасибо каждому за поздравления, поддержку и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе разделить огромную гордость за то, что мы аргентинцы.

Также хочу поздравить сборную Испании с чемпионством», – написал Месси. 

Почему Месси потерялся в финале

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41340 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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Комментарии

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Грустить ему не о чем.
Величайшая карьера в спорте. Выиграл все, везде признавался лучшим, больше всех в истории трофеев, наград, достижений.
Взять второй ЧМ в 39 лет это сродни чуду.
Карьера Месси ориентир для поколений, даже если кто то половину достигнет, станет великим. А Месси такой один.
ОтветАлександр Александрович_1117289953
Грустить ему не о чем. Величайшая карьера в спорте. Выиграл все, везде признавался лучшим, больше всех в истории трофеев, наград, достижений. Взять второй ЧМ в 39 лет это сродни чуду. Карьера Месси ориентир для поколений, даже если кто то половину достигнет, станет великим. А Месси такой один.
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ОтветSplin
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Величайшая, без белых пятен, лучшая по всем показателям.
Никто рядом не валялся.
На ЧМ сделал все, что мог - и даже больше
ОтветДенис Юрьев
На ЧМ сделал все, что мог - и даже больше
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ОтветФутбольный человек
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Ага. Затащенные в соло матчи с Египтом и Англией конечно не будем вспоминать. Нашакалить - это про 7й номер Португалии. Месси же это про красоту на поле, а не статистика.
Месси совершил подвиг, дотянув свою среднюю сборную до финала! В 39 лет!
ОтветЕбздрогыч
Месси совершил подвиг, дотянув свою среднюю сборную до финала! В 39 лет!
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ОтветЕбздрогыч
Месси совершил подвиг, дотянув свою среднюю сборную до финала! В 39 лет!
Перестаньте вы её средней называть, не попадают средние команды в финал. Тут же не в персоналиях дело, хотя и персоналии не самые плохие, плюс коммуникация тренер-команда у них была на очень высоком уровне
Меня поражает глорик португальского якоря который за 6 чемпионатов мира ни разу не дошел до финала, а Мбаппе за один ЧМ сделал больше результативных действий чем этот балласт за 6:)) И он приходит сейчас и пытается язвить в адрес трехкратного финалиста, победителя Чемпионата Мира, лучшего бомбардира в истории ЧМ, которого смог опередить только Мбаппе, лучшего ассистента в истории ЧМ, самого результативного игрока по гол+пас в истории ЧМ, 2х кратного МВП турнира:)) ромка ты такой же жалкий, как и твой кумир который выложил фото выигранного Эдером Евро после своего очередного позорного вылета из 1/8:))
Ответrigobersong
Меня поражает глорик португальского якоря который за 6 чемпионатов мира ни разу не дошел до финала, а Мбаппе за один ЧМ сделал больше результативных действий чем этот балласт за 6:)) И он приходит сейчас и пытается язвить в адрес трехкратного финалиста, победителя Чемпионата Мира, лучшего бомбардира в истории ЧМ, которого смог опередить только Мбаппе, лучшего ассистента в истории ЧМ, самого результативного игрока по гол+пас в истории ЧМ, 2х кратного МВП турнира:)) ромка ты такой же жалкий, как и твой кумир который выложил фото выигранного Эдером Евро после своего очередного позорного вылета из 1/8:))
После вылета от той же Испании так же 0-1, но с ударами в створ. Ты не менее поразительный персонаж.
ОтветАлександр Сырчин
После вылета от той же Испании так же 0-1, но с ударами в створ. Ты не менее поразительный персонаж.
После очередного вылета в 1/8.
Абсолютно феноменальный Чемпионат мира провел Месси. Но объективно Испании они не ровня, и так залетели в финал на его гении.

Жаль, что похоже это финал его международной карьеры. Уж на Чемпионате мира с вероятностью 99%.

Безумно рад, что всю карьеру величайшего футболиста увидел от начала и до конца. Даже 6 или 7 раз смотрел его игры вживую.

Интересно было бы увидеть альтернативную вселенную, где Месси выбрал испанское гражданство. Чувствую, все международные трофеи Испания брала бы последние лет 16.
ОтветTiGra
Абсолютно феноменальный Чемпионат мира провел Месси. Но объективно Испании они не ровня, и так залетели в финал на его гении. Жаль, что похоже это финал его международной карьеры. Уж на Чемпионате мира с вероятностью 99%. Безумно рад, что всю карьеру величайшего футболиста увидел от начала и до конца. Даже 6 или 7 раз смотрел его игры вживую. Интересно было бы увидеть альтернативную вселенную, где Месси выбрал испанское гражданство. Чувствую, все международные трофеи Испания брала бы последние лет 16.
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ОтветКоэн Варвар
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Вот бы Месси засчитывали голы с офсайдов в лч, как одному недоразумению.
Это действительно тяжело для всех болельщиков Аргентины, спасибо за всё величайший!
ОтветSuperAja
Это действительно тяжело для всех болельщиков Аргентины, спасибо за всё величайший!
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ОтветРоман
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Абсолютно величайший, даже споров не может быть. А с твоим кумиром дебаты закончились 18.12.2022.
Месси легенда. В 39 снова доказал, что является лучшим в мире. Месси = футбол.
Два финала ЧМ подряд, выиграл все турниры, какие возможно. Великая карьера. Таких не будет ещё долго
Даже в этом матче,даже вдевятером у Аргентины были 2-3 прекрасных шанса забить. Симеоне бил почти с той же позиции,что и Ферран. Но Ферран забил ,а он нет. Месси исполнил мощнейший удар и если бы мяч не попал бы в голову защитнику Мерино,у вратаря испанцев не было бы никаких шансов его взять. Да, испанцы были сильнее, но Аргентина построила игру исходя из своих возможностей и сделала ставку на послематчевые пенальти. И испанцам было очень даже не легко удержать счёт. К тому же у испанцев был лишний день отдыха. Не маловажный фактор.
Спасибо Месси, за твою игру,которая радовала и вдохновляла не миллионы,а миллиарды людей на планете Земля!!!🙏⚽️🇦🇷
ОтветАртём Р .
Даже в этом матче,даже вдевятером у Аргентины были 2-3 прекрасных шанса забить. Симеоне бил почти с той же позиции,что и Ферран. Но Ферран забил ,а он нет. Месси исполнил мощнейший удар и если бы мяч не попал бы в голову защитнику Мерино,у вратаря испанцев не было бы никаких шансов его взять. Да, испанцы были сильнее, но Аргентина построила игру исходя из своих возможностей и сделала ставку на послематчевые пенальти. И испанцам было очень даже не легко удержать счёт. К тому же у испанцев был лишний день отдыха. Не маловажный фактор. Спасибо Месси, за твою игру,которая радовала и вдохновляла не миллионы,а миллиарды людей на планете Земля!!!🙏⚽️🇦🇷
Респект
Ладно, он передал эстафетную палочку новому поколению - таким же воспитанникам барселонской Ла Масии, как и он сам. И это пройдет(с)
ОтветТоварищ Бразаускас
Ладно, он передал эстафетную палочку новому поколению - таким же воспитанникам барселонской Ла Масии, как и он сам. И это пройдет(с)
Ямаль уже больше титулов выиграл со сборной в 19 лет, чем наш криштиану:))
ОтветТоварищ Бразаускас
Ладно, он передал эстафетную палочку новому поколению - таким же воспитанникам барселонской Ла Масии, как и он сам. И это пройдет(с)
Да ладно, надо ещё два года продержаться и с молодняком попытаться зацепить третью копу. Чтоб винисиусы не расслаблялись😼
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