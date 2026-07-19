Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»
Руни: если Аргентина выиграет ЧМ, Месси снимет вопросы о величайшем игроке.
Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что вторая победа Лионеля Месси на чемпионате мира закроет дискуссию о лучшем игроке всех времен.
Сегодня Аргентина с 39-летним нападающий в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.
«Если Аргентина выиграет чемпионат мира, Месси снимет любые вопросы, не так ли? О том, что он величайший игрок всех времен.
Я думаю, что даже фанатам Роналду нужно это уважать…
Я всегда говорил, что можно выбрать любого из них, но, если подумать о том, что Месси сделал на этом чемпионате мира... На прошлом, и на этом, в 39 лет. Это положит конец всем спорам», – сказал Руни, игравший с Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер BBC Sport
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И роналду в дебатах не участвует ибо без ЧМ с Месси, Пеле и Марадоной спорить нельзя.
У них уже мантра, что сборная не видела идеальных открываний Кристины.
В игровом плане он и так давно эти вопросы закрыл. А в период с 2021-2024 закрыл гештальт со сборной.
Сегодняшний матч безусловно важен, но не стоит вопрос о жизни и смерти, для болельщиков футбола это бонусный матч от великого, который заслуживает своего финала, где он либо возьмёт ещё один кубок, или передаст своё наследие новому поколению испанских игроков, а в частности, Барселоновским игрокам
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Чемпионат Мира: подстроен
Золотые мячи: подстроены
Гол/матч: Кришти был полузащитником
Ассист/матч: Кришти был форвардом
Золотые Бутсы: Кришти был полузащитником
Награды плеймейкеру: Кришти был форвардом
Число трофеев: подстроено
Дриблинг: травма колена
Штрафные: травма колена
Голы из-за штрафной: а пусть попробует с 30 метров
Мвп матчей: подстроены
Мвп турниров: подстроены
91 гол за год: замыкания не считаются
Количество голов без пенальти:: гол есть гол
Интервью игроков: все завидуют Роналду
Индивидуальные награды: подстроено
Стата очных матчей: игрок одной команды
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Так что спорить с ними бесполезно)