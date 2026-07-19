  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»

0
Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»
Руни: если Аргентина выиграет ЧМ, Месси снимет вопросы о величайшем игроке.

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что вторая победа Лионеля Месси на чемпионате мира закроет дискуссию о лучшем игроке всех времен.

Сегодня Аргентина с 39-летним нападающий в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира, Месси снимет любые вопросы, не так ли? О том, что он величайший игрок всех времен.

Я думаю, что даже фанатам Роналду нужно это уважать…

Я всегда говорил, что можно выбрать любого из них, но, если подумать о том, что Месси сделал на этом чемпионате мира... На прошлом, и на этом, в 39 лет. Это положит конец всем спорам», – сказал Руни, игравший с Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28833 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер BBC Sport
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoИнтер Майами
logoУэйн Руни
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМЛС

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Месси не нужно до самой старости выигрывать ЧМ. Этот спор окончательно был закрыт в 22 году
ОтветЕвгений Корнатовский
Месси не нужно до самой старости выигрывать ЧМ. Этот спор окончательно был закрыт в 22 году
Комментарий скрыт
ОтветФутбольный человек
Комментарий скрыт
подскажите, в скольких финалах ЧМ участвовал Криш и сколько он там забил мячей?
Снял уже 4 года назад
ОтветJohnny B Goode
Снял уже 4 года назад
Комментарий скрыт
ОтветБдрондален
Комментарий скрыт
Да.
И роналду в дебатах не участвует ибо без ЧМ с Месси, Пеле и Марадоной спорить нельзя.
Когда это фанаты Роналду обращали внимания на доводы в пользу Месси? Они бы тогда были фанатами Месси :)
А сколько голов Узбекистану у Месси? То то же
ОтветPapiss_na_cisse
А сколько голов Узбекистану у Месси? То то же
Комментарий скрыт
Руни недооценивает хейтеров Лео, они всегда найду к чему прицепиться. После прошлого ЧМ например раздували, что арги выиграли благодаря пенкам.
ОтветIamliam
Руни недооценивает хейтеров Лео, они всегда найду к чему прицепиться. После прошлого ЧМ например раздували, что арги выиграли благодаря пенкам.
А на нынешнем, что у него должна была быть красная и их тащат судьи. Тут бесполезно спорить, шиза как она есть.
У них уже мантра, что сборная не видела идеальных открываний Кристины.
ОтветMU_pain_for_the_eyes
А на нынешнем, что у него должна была быть красная и их тащат судьи. Тут бесполезно спорить, шиза как она есть. У них уже мантра, что сборная не видела идеальных открываний Кристины.
Это реально шиза, потому что чтобы так отыгрываться в конце матчей нужны стальные кохонес, а это не подделаешь.
Если и есть спор о величайшем игроке всех времен, то точно не с Роналду
ОтветArtem hoc
Если и есть спор о величайшем игроке всех времен, то точно не с Роналду
так о том и речь, в 22 были закрыты споры с Роналду и для Месси стало легитимно называться лучшим в истории футбола, но не все были с этим согласны, и у них были свои аргументы, если он возьмёт сегодня второй ЧМ - то этих аргументов уже не будет ни у кого, ни у фанатов Пеле, ни у кого либо ещё
ОтветАртём Лапицкий
так о том и речь, в 22 были закрыты споры с Роналду и для Месси стало легитимно называться лучшим в истории футбола, но не все были с этим согласны, и у них были свои аргументы, если он возьмёт сегодня второй ЧМ - то этих аргументов уже не будет ни у кого, ни у фанатов Пеле, ни у кого либо ещё
2<3. Чем не аргумент...
В 2022-м году Месси уже стал чемпионом мира и величайшим. С чего бы ему что-то доказывать? Он уже дошёл до третьего финала ЧМ став опять лучшим игроком турнира, а это в 39 лет. Это уже показывает его гениальность.
Это что за новая риторика, якобы ему теперь надо ещё один ЧМ взять, и только потом все вопросы сняты?!

В игровом плане он и так давно эти вопросы закрыл. А в период с 2021-2024 закрыл гештальт со сборной.

Сегодняшний матч безусловно важен, но не стоит вопрос о жизни и смерти, для болельщиков футбола это бонусный матч от великого, который заслуживает своего финала, где он либо возьмёт ещё один кубок, или передаст своё наследие новому поколению испанских игроков, а в частности, Барселоновским игрокам
ОтветAlexandr Turner
Это что за новая риторика, якобы ему теперь надо ещё один ЧМ взять, и только потом все вопросы сняты?! В игровом плане он и так давно эти вопросы закрыл. А в период с 2021-2024 закрыл гештальт со сборной. Сегодняшний матч безусловно важен, но не стоит вопрос о жизни и смерти, для болельщиков футбола это бонусный матч от великого, который заслуживает своего финала, где он либо возьмёт ещё один кубок, или передаст своё наследие новому поколению испанских игроков, а в частности, Барселоновским игрокам
После ЧМ-22 Месси окончательно закрыл вопрос конкуренции с Роналду, но для многих остался вторым-третьим в истории. Если он сегодня возьмёт второй ЧМ подряд, в таком возрасте, то уже только болезный будет спорить с тем, что он величайший всех времен. Другими словами, в 22 закрепил на бумаге, что он лучший в современности, сегодня может закрепить статус величайшего за всё время. То что он таким является, может понятно было еще и лет 10 назад, но не просто так же все эти главные трофеи существуют. Формальное подтверждение тоже нужно.
ОтветАртём Лапицкий
После ЧМ-22 Месси окончательно закрыл вопрос конкуренции с Роналду, но для многих остался вторым-третьим в истории. Если он сегодня возьмёт второй ЧМ подряд, в таком возрасте, то уже только болезный будет спорить с тем, что он величайший всех времен. Другими словами, в 22 закрепил на бумаге, что он лучший в современности, сегодня может закрепить статус величайшего за всё время. То что он таким является, может понятно было еще и лет 10 назад, но не просто так же все эти главные трофеи существуют. Формальное подтверждение тоже нужно.
Даже если он сегодня возъмёт Чемпионство, всегда будет один игрок, у которого их больше.
Мне тут попался фрагмент из методички фанатов Роналду, полюбуйтесь)
----------------
Чемпионат Мира: подстроен
Золотые мячи: подстроены
Гол/матч: Кришти был полузащитником
Ассист/матч: Кришти был форвардом
Золотые Бутсы: Кришти был полузащитником
Награды плеймейкеру: Кришти был форвардом
Число трофеев: подстроено
Дриблинг: травма колена
Штрафные: травма колена
Голы из-за штрафной: а пусть попробует с 30 метров
Мвп матчей: подстроены
Мвп турниров: подстроены
91 гол за год: замыкания не считаются
Количество голов без пенальти:: гол есть гол
Интервью игроков: все завидуют Роналду
Индивидуальные награды: подстроено
Стата очных матчей: игрок одной команды
------------------
Так что спорить с ними бесполезно)
ОтветCaterina
Мне тут попался фрагмент из методички фанатов Роналду, полюбуйтесь) ---------------- Чемпионат Мира: подстроен Золотые мячи: подстроены Гол/матч: Кришти был полузащитником Ассист/матч: Кришти был форвардом Золотые Бутсы: Кришти был полузащитником Награды плеймейкеру: Кришти был форвардом Число трофеев: подстроено Дриблинг: травма колена Штрафные: травма колена Голы из-за штрафной: а пусть попробует с 30 метров Мвп матчей: подстроены Мвп турниров: подстроены 91 гол за год: замыкания не считаются Количество голов без пенальти:: гол есть гол Интервью игроков: все завидуют Роналду Индивидуальные награды: подстроено Стата очных матчей: игрок одной команды ------------------ Так что спорить с ними бесполезно)
Ахахахахаха всё так)))
ОтветCaterina
Мне тут попался фрагмент из методички фанатов Роналду, полюбуйтесь) ---------------- Чемпионат Мира: подстроен Золотые мячи: подстроены Гол/матч: Кришти был полузащитником Ассист/матч: Кришти был форвардом Золотые Бутсы: Кришти был полузащитником Награды плеймейкеру: Кришти был форвардом Число трофеев: подстроено Дриблинг: травма колена Штрафные: травма колена Голы из-за штрафной: а пусть попробует с 30 метров Мвп матчей: подстроены Мвп турниров: подстроены 91 гол за год: замыкания не считаются Количество голов без пенальти:: гол есть гол Интервью игроков: все завидуют Роналду Индивидуальные награды: подстроено Стата очных матчей: игрок одной команды ------------------ Так что спорить с ними бесполезно)
Финалочка: "Месси жрал гормон роста, поэтому у него аномально укрепились связки и мышцы, и поэтому у него такой дриблинг и выносливость, что позволяет ему так играть. И скорее всего сейчас продолжает его жрать". Я не шучу, один чудик мне такое втирал))
Месси и так величайший футболист всех времен
ОтветАнатолий Шарий
Месси и так величайший футболист всех времен
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глейхенгауз о футболе: «Между Испанией и Аргентиной выберу Испанию, а между Месси и Роналду – конечно же, Роналду»
Самюэль Умтити: «Роналду – невероятный атлет с потрясающей статистикой, но в плане игры в футбол с Месси никто не сравнится. Лео – сумасшедший в хорошем смысле»
Терри о Месси и Роналду: «Для меня спора никогда не было – я всегда считал Лео лучшим. Для многих вторая победа Аргентины на ЧМ станет окончательным подтверждением»
Мельникова о вылете Роналду с ЧМ: «Даже немного прослезилась, но мне в споре Криштиану и Месси нравятся оба. Вообще, я болею за Аргентину и Испанию»
Рекомендуем
Главные новости
У Ямаля отдельный вайб с королем Испании. Его приветствие с Филиппом VI обсуждают все 🤭
ВидеоСпортс"
Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»
«Аргентина – одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке аргентинцев
Иньяки Уильямс – брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»
Ди Мария – Месси: «Величайший в истории. Спасибо за то, что ты аргентинец, что поднял наш флаг на вершину мира. Ты вечен»
Выполните миссию – соберите состав в Фэнтези чемпионата России
Фэнтези
Белый дом о ЧМ-2026: «Эпический чемпионат мира подошел к концу. Весь мир смотрел, и Америка не подвела. Увидимся в следующий раз, ФИФА? 👀»
«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра» за 6 млн евро с правом выкупа за 30 млн
Фото
Премьер Испании Санчес о победе сборной на ЧМ-2026: «Где второй финал, там и третий – почему бы не помечтать о 2030-м?»
Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)
Ко всем новостям
Последние новости
Лаутаро о ЧМ: «Горжусь тем, что я аргентинец. Хотел помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть»
«Зенит» – «Спартак» в Суперкубке: что это было? Разбор «Фабрики футбола»
ВидеоСпортс"
Кевин Киган был героем не только на поле. Даже правила дорожного движения объяснял миллионам детей 😔
ВидеоСпортс"
Гави посвятил умершей бабушке победу Испании на ЧМ-2026: «Уверен, ты помогала мне оттуда. Мечтал выиграть ЧМ и сделал это с командой, которая войдет в историю»
Фото
Лига PARI. «Ротор» обыграл «СКА Хабаровск»
Судья не засчитал гол «Ротора» в матче со «СКА Хабаровск». Мяч полностью пересек линию ворот после удара Эмерсона
Видео
Лам о сборной Германии: «Не нужно копировать Испанию – у нас есть свои сильные стороны. Нужно вернуться к четко определенным ролям и действовать решительнее, и мы найдем выход из кризиса»
Эмилиано, Ферран, Ямаль, Тальяфико, Кубарси, Родри – в символической сборной финала ЧМ-2026 по версии ГОЛа
Мостовой о Трампе на фото сборной Испании: «Это круто, мы знаем, что он отличается своим поведением. Я бы тоже остался. Потом те же испанцы будут говорить, что с ними президент США радовался!»
«Рома» сделала третье предложение «Вест Хэму» по Саммервиллу – 47 млн евро и бонусы