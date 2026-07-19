Пике о «Золотом мяче» для Месси при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду – идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»

Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы Лионеля Месси получить «Золотой мяч».
Сегодня Аргентина с 39-летним форвардом в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.
– Многие говорят, что Месси, пожалуй, лучший игрок турнира на данный момент. Если он выиграет чемпионат мира, будет ли он достоин «Золотого мяча»?
– Знаете, говоря о «Золотом мяче», я уже перестал понимать, что именно имеет значение, ведь критерии, кажется, меняются каждый год. Никогда не было четко определено, что именно влияет на решение.
Конечно, он заслужил бы эту награду – и, как я уже говорил, это стало бы идеальным завершением его пути. Но если он ее получит, многие наверняка укажут на то, что важен весь сезон целиком или что он выступает в такой лиге, как МЛС... И, вероятно, они будут правы.
Точно так же, если победит Испания и награду отдадут Родри, найдутся несогласные: ведь, несмотря на отличную игру на чемпионате мира, значительную часть сезона он пропустил из-за травмы. Или если бы приз вручили Ямалю... – сказал Пике.
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Комментарии
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Ну нельзя игнорировать второй по результативности сезон в истории (впереди только Месси 11/12, он даже побил рекорды Роналду)
Ну да, выдохся, не дошел до требла, не дошёл до золота ЧМ, но как же он пахал, как же он играл от опорки до штрафной всё время. Потрясающий игрок.
и половина мира сходит с ума, вопя о грабежах, оперируя понятиями "заслужил" или "не заслужил", как будто речь идёт о каком-то прозрачном математическом алгоритме или физическом законе, хотя всё это по своей сути ни что иное, как спортивный аналог Евровидения
кто вообще серьезно относится к этой позолоченной цацке?
почему из-за неё такое невменяемое количество срачей?
всё равно, что спорить, почему та или иная женщина выбрала себя в мужья именно этого мужчину, а не вот того, например, ведь он "заслужил" и "несправедливо"
это же просто бред, что с людьми
Каннаваро в 2006.
Во все времена этот турнир считался главным.
Но учитывая карьеру Месси - уже плевать получит он еще один ЗМ, или нет. Это никак на его наследие уже не влияет.
Ямаль то чем заслужил? Он пока плох, как и Педри, Педри кстати и на ЧЕ не очень был и его по травме Ольмо заменил и никакой потери.
Задолбали.
Там обе команды пашут, они выделяют только двух, как будто это индивидуальный вид спорта.