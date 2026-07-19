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  4. Пике о «Золотом мяче» для Месси при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду – идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»

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Пике о «Золотом мяче» для Месси при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду – идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»
Пике о «Золотом мяче»: Месси заслуживает при победе Аргентины, критикуют всех.

Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы Лионеля Месси получить «Золотой мяч».

Сегодня Аргентина с 39-летним форвардом в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.

– Многие говорят, что Месси, пожалуй, лучший игрок турнира на данный момент. Если он выиграет чемпионат мира, будет ли он достоин «Золотого мяча»?

– Знаете, говоря о «Золотом мяче», я уже перестал понимать, что именно имеет значение, ведь критерии, кажется, меняются каждый год. Никогда не было четко определено, что именно влияет на решение.

Конечно, он заслужил бы эту награду – и, как я уже говорил, это стало бы идеальным завершением его пути. Но если он ее получит, многие наверняка укажут на то, что важен весь сезон целиком или что он выступает в такой лиге, как МЛС... И, вероятно, они будут правы.

Точно так же, если победит Испания и награду отдадут Родри, найдутся несогласные: ведь, несмотря на отличную игру на чемпионате мира, значительную часть сезона он пропустил из-за травмы. Или если бы приз вручили Ямалю... – сказал Пике.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28562 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoЗолотой мяч
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖерар Пике
logoМанчестер Сити
logoИнтер Майами
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЛионель Месси
logoРодри
logoМЛС
logoБарселона

Комментарии

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Я фанат Месси всю жизнь, но пожалуйста, пусть ЗМ получит Кейн.

Ну нельзя игнорировать второй по результативности сезон в истории (впереди только Месси 11/12, он даже побил рекорды Роналду)

Ну да, выдохся, не дошел до требла, не дошёл до золота ЧМ, но как же он пахал, как же он играл от опорки до штрафной всё время. Потрясающий игрок.
ОтветФарид Харисов
Я фанат Месси всю жизнь, но пожалуйста, пусть ЗМ получит Кейн. Ну нельзя игнорировать второй по результативности сезон в истории (впереди только Месси 11/12, он даже побил рекорды Роналду) Ну да, выдохся, не дошел до требла, не дошёл до золота ЧМ, но как же он пахал, как же он играл от опорки до штрафной всё время. Потрясающий игрок.
Спасибо пенкам которые чуть ли не рекордными стали. Да и почему бы не превзойти рекорд, когда играешь в Бундеслиге, где уровень сопротивления отрицательный, и имеешь рекорд по пенкам. Тот же Холланд, если бы бил столько пенок, тоже подошел бы к рекорду. И что самое смешное, дуэт Кейн-Олисе, который как только не нахваливали, знатно опозорились: Кейн после 1/8, а Олисе вообще после 1/16 встал.
ОтветФарид Харисов
Я фанат Месси всю жизнь, но пожалуйста, пусть ЗМ получит Кейн. Ну нельзя игнорировать второй по результативности сезон в истории (впереди только Месси 11/12, он даже побил рекорды Роналду) Ну да, выдохся, не дошел до требла, не дошёл до золота ЧМ, но как же он пахал, как же он играл от опорки до штрафной всё время. Потрясающий игрок.
Комментарий удален пользователем
Ямалю прям хотят отдать. Им даже по хер, что он и близко ЗМ не заслуживает. Зато детишки будут довольны.
ОтветNokolay Vasiliev
Ямалю прям хотят отдать. Им даже по хер, что он и близко ЗМ не заслуживает. Зато детишки будут довольны.
Ну так ЗМ давно не дают за игру. Родри дали не в лучший сезон, а на следующий. Левандовски не дали вообще за 2 топовейших сезона. В этом году заранее дали Дембеле лучшего игрока французской лиги с 10 выходами на поле, чтобы улучшить стату перед ЗМ. Считаю, что единственный выход - определить систему очков. За голы, за пасы. За успешные отборы, сейвы и оставить 20-25% долю субъективности свободных очков/баллов.
Ответfc_a.m.
Ну так ЗМ давно не дают за игру. Родри дали не в лучший сезон, а на следующий. Левандовски не дали вообще за 2 топовейших сезона. В этом году заранее дали Дембеле лучшего игрока французской лиги с 10 выходами на поле, чтобы улучшить стату перед ЗМ. Считаю, что единственный выход - определить систему очков. За голы, за пасы. За успешные отборы, сейвы и оставить 20-25% долю субъективности свободных очков/баллов.
Представляю как центральный защитник или вратарь, которые будут бороться за ЗМ, будут играть на максимуме, забивать голы и давать голевые пасы
сколько же разговоров о награде, вручаемой субъективным голосованием сотни человек со всего мира, которые в основном исходят из собственных симпатий и плевать они всегда хотели на какие-то там предлагаемые критерии, методы оценки и всё в таком духе
и половина мира сходит с ума, вопя о грабежах, оперируя понятиями "заслужил" или "не заслужил", как будто речь идёт о каком-то прозрачном математическом алгоритме или физическом законе, хотя всё это по своей сути ни что иное, как спортивный аналог Евровидения
кто вообще серьезно относится к этой позолоченной цацке?
почему из-за неё такое невменяемое количество срачей?
всё равно, что спорить, почему та или иная женщина выбрала себя в мужья именно этого мужчину, а не вот того, например, ведь он "заслужил" и "несправедливо"
это же просто бред, что с людьми
Может сегодня Ямаль и сделает покер, но кроме восторженной по привычке прессы у него нет ничего на этом ЧМ, чтобы оправдывать хотя бы небольшой объём авансов
Зубастик в 2002 выиграл ЧМ и получил золотой мяч за это.
Каннаваро в 2006.

Во все времена этот турнир считался главным.
Но учитывая карьеру Месси - уже плевать получит он еще один ЗМ, или нет. Это никак на его наследие уже не влияет.
ОтветProper Chels
Зубастик в 2002 выиграл ЧМ и получил золотой мяч за это. Каннаваро в 2006. Во все времена этот турнир считался главным. Но учитывая карьеру Месси - уже плевать получит он еще один ЗМ, или нет. Это никак на его наследие уже не влияет.
Так то оно так, но почему то ЧМ в 2010 и 2014 не считался получается при учете ЗМ , в 2010 получил Месси ЗМ вылетевший в 1/4 и набравший на турнире колоссальные 0+1 . В 2014 получил Роналду "доминирующий" на ЧМ с 1+0 и не вышедший из группы. ЗМ это маркетинг , вещь субъективная .
ОтветProper Chels
Зубастик в 2002 выиграл ЧМ и получил золотой мяч за это. Каннаваро в 2006. Во все времена этот турнир считался главным. Но учитывая карьеру Месси - уже плевать получит он еще один ЗМ, или нет. Это никак на его наследие уже не влияет.
Поэтому золотой мяч как награда себя изжила давно. Больше срачей, больше денег.
То есть клубный футбол вообще на фиг идёт при определении лучших?
Причем тут вообще Ямаль? Он и в сборной НЕ лучший и в Барселоне! Лучший только его пиар-менеджер
ЗМ дается за сезон, а не за один месяц
Ямаль то чем заслужил? Он пока плох, как и Педри, Педри кстати и на ЧЕ не очень был и его по травме Ольмо заменил и никакой потери.
Задолбали.
Там обе команды пашут, они выделяют только двух, как будто это индивидуальный вид спорта.
ОтветАфанасий Дирихле
Ямалю то за что?
Его Месси купал.
Ну сезон нельзя перечеркнуть одним турниром, Кейн заслужил эту награду
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