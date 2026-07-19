Пике о «Золотом мяче» для Месси при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду – идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»

Пике о «Золотом мяче»: Месси заслуживает при победе Аргентины, критикуют всех.

Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы Лионеля Месси получить «Золотой мяч ».

Сегодня Аргентина с 39-летним форвардом в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026 .

– Многие говорят, что Месси, пожалуй, лучший игрок турнира на данный момент. Если он выиграет чемпионат мира, будет ли он достоин «Золотого мяча»?

– Знаете, говоря о «Золотом мяче», я уже перестал понимать, что именно имеет значение, ведь критерии, кажется, меняются каждый год. Никогда не было четко определено, что именно влияет на решение.

Конечно, он заслужил бы эту награду – и, как я уже говорил, это стало бы идеальным завершением его пути. Но если он ее получит, многие наверняка укажут на то, что важен весь сезон целиком или что он выступает в такой лиге, как МЛС... И, вероятно, они будут правы.

Точно так же, если победит Испания и награду отдадут Родри, найдутся несогласные: ведь, несмотря на отличную игру на чемпионате мира, значительную часть сезона он пропустил из-за травмы. Или если бы приз вручили Ямалю... – сказал Пике.

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