Сафонов об адаптации жены в Париже: «Марина не «жена футболиста», а реализованная личность. Мы нашли смысл ее существования в этом городе»

Сафонов о жене: Марина не «жена футболиста», а реализованная личность.

Российский вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов рассказал, как проходила адаптация его семьи к жизни в Париже после перехода во французский клуб.

«У нас были и хорошие, и плохие времена после переезда в Париж. Уклад жизни резко меняется. Марина переехала в Париж исключительно из-за меня, но мы молодцы, потому что нашли смысл ее существования в этом городе.

Ей очень важно заниматься чем-то своим, реализовываться. Со своей стороны я помог, чем смог. Участвую в роликах в соцсетях, всегда соглашаюсь. Сейчас я понимаю, что Марина не «жена футболиста», а реализованная личность», – сказал Сафонов.