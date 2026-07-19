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  4. Сафонов об адаптации жены в Париже: «Марина не «жена футболиста», а реализованная личность. Мы нашли смысл ее существования в этом городе»

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Сафонов об адаптации жены в Париже: «Марина не «жена футболиста», а реализованная личность. Мы нашли смысл ее существования в этом городе»
Сафонов о жене: Марина не «жена футболиста», а реализованная личность.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходила адаптация его семьи к жизни в Париже после перехода во французский клуб.

«У нас были и хорошие, и плохие времена после переезда в Париж. Уклад жизни резко меняется. Марина переехала в Париж исключительно из-за меня, но мы молодцы, потому что нашли смысл ее существования в этом городе.

Ей очень важно заниматься чем-то своим, реализовываться. Со своей стороны я помог, чем смог. Участвую в роликах в соцсетях, всегда соглашаюсь. Сейчас я понимаю, что Марина не «жена футболиста», а реализованная личность», – сказал Сафонов.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28833 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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Марина Кондратюк
logoдевушки и спорт

Комментарии

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Если ты дал ей денег на бизнес, а потом сделал ей рекламу с помощью своей популярности - это не её реализация.
ОтветJovana Jovii
Если ты дал ей денег на бизнес, а потом сделал ей рекламу с помощью своей популярности - это не её реализация.
Комментарий скрыт
Слова не мальчика, но мужа реализованной личности.
ОтветAndrey Kuritcyn
Слова не мальчика, но мужа реализованной личности.
Ай хорошо!
И чем она занимается?
ОтветSobachkin
И чем она занимается?
освоением денег мужа )))
ОтветSobachkin
И чем она занимается?
Монетизирует ролики, в которых снимается вместе с мужем.
Так чем занимается то жена???
ОтветАндрэ Ревенко
Так чем занимается то жена???
стюардесса, уводит мужей пока их жены беременны)
Очень выгодная профессия, так хорошо на неё поднялась, что аж в Париж переехала))
ОтветАндрэ Ревенко
Так чем занимается то жена???
Жеманится
Открыла блог,где он там всем улыбается как клоун....вот это реализация.....
«Всегда соглашаюсь» глава пятая из учебного пособия «российского куколдтзма»
Одна уже хорошо реализовалась. Сейчас вторая реализовываться
Судьба Аленя.
ОтветАлександр Дроздов
Одна уже хорошо реализовалась. Сейчас вторая реализовываться Судьба Аленя.
Любит чел грабли, что тут поделать.
По мне, так к жене, которая полноценно занимается детьми, их развитием, готовит, стирает и тд уважения гораздо больше, чем к всяким "реализованным личностям", типа блогеров. Хотя это их дело
ОтветТренерские конспекты Бормана
По мне, так к жене, которая полноценно занимается детьми, их развитием, готовит, стирает и тд уважения гораздо больше, чем к всяким "реализованным личностям", типа блогеров. Хотя это их дело
В семье, где мужик зарабатывает миллионы, жене не зазорно быть просто домохозяйкой. Главное дома не сидеть, и в этом карточка Сафонова очень помогает. )))))
Кто помнит Масяню, там было - не дуру какую-нибудь имеем, а певицу.
Реализовавшийся пенальти и реализованная личность :)
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