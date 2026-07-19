Сафонов об адаптации жены в Париже: «Марина не «жена футболиста», а реализованная личность. Мы нашли смысл ее существования в этом городе»
Сафонов о жене: Марина не «жена футболиста», а реализованная личность.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходила адаптация его семьи к жизни в Париже после перехода во французский клуб.
«У нас были и хорошие, и плохие времена после переезда в Париж. Уклад жизни резко меняется. Марина переехала в Париж исключительно из-за меня, но мы молодцы, потому что нашли смысл ее существования в этом городе.
Ей очень важно заниматься чем-то своим, реализовываться. Со своей стороны я помог, чем смог. Участвую в роликах в соцсетях, всегда соглашаюсь. Сейчас я понимаю, что Марина не «жена футболиста», а реализованная личность», – сказал Сафонов.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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