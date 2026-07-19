«Спартак» о поражении от «Зенита»: «Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал». Петербуржцы опубликовали картинку с трофеем Суперкубка на клетке Е5 шахматной доски

«Спартак» после поражения от «Зенита»: Заслуживали Победу, Разочаровывающий Финал.

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита » в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербургский клуб победил – 4:2.

«Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал.

Обязательно возьмем свое в сезоне, красно-белые!» – говорится в сообщении «Спартака».

«Зенит» тоже отреагировал на результат матча постом в соцсетях. Петербуржцы выложили в телеграме картинку, где тренер команды Сергей Семак держит трофей на шахматной доске – на клетке Е5 .

Изображение: t.me/fczenit

Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во время матча за Суперкубок