«Спартак» о поражении от «Зенита»: «Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал». Петербуржцы опубликовали картинку с трофеем Суперкубка на клетке Е5 шахматной доски
«Спартак» после поражения от «Зенита»: Заслуживали Победу, Разочаровывающий Финал.
«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербургский клуб победил – 4:2.
«Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал.
Обязательно возьмем свое в сезоне, красно-белые!» – говорится в сообщении «Спартака».
«Зенит» тоже отреагировал на результат матча постом в соцсетях. Петербуржцы выложили в телеграме картинку, где тренер команды Сергей Семак держит трофей на шахматной доске – на клетке Е5.
Изображение: t.me/fczenit
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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