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  4. «Спартак» о поражении от «Зенита»: «Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал». Петербуржцы опубликовали картинку с трофеем Суперкубка на клетке Е5 шахматной доски

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«Спартак» о поражении от «Зенита»: «Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал». Петербуржцы опубликовали картинку с трофеем Суперкубка на клетке Е5 шахматной доски
«Спартак» после поражения от «Зенита»: Заслуживали Победу, Разочаровывающий Финал.

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербургский клуб победил – 4:2.

«Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал.

Обязательно возьмем свое в сезоне, красно-белые!» – говорится в сообщении «Спартака».

«Зенит» тоже отреагировал на результат матча постом в соцсетях. Петербуржцы выложили в телеграме картинку, где тренер команды Сергей Семак держит трофей на шахматной доске – на клетке Е5.

Изображение: t.me/fczenit

Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во время матча за Суперкубок

Кто станет чемпионом мира-2026?51876 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoСпартак
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Комментарии

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Почему всё с заглавных букв. Тайное послание - ЗПРФ?)
ОтветMarcus-light
Почему всё с заглавных букв. Тайное послание - ЗПРФ?)
Именно так))
ОтветMarcus-light
Почему всё с заглавных букв. Тайное послание - ЗПРФ?)
А почему Семак держит шахматную фигуру на клетке Е5?
Ну да, засшифровали ЗПРФ. А что? Неправда что-ли? Любой возьмите стадик, кроме Распил арены, и послушайте что там говорят про нашу любимую зенитушку)
Ответr0manaraslanov@yandex.ru
Ну да, засшифровали ЗПРФ. А что? Неправда что-ли? Любой возьмите стадик, кроме Распил арены, и послушайте что там говорят про нашу любимую зенитушку)
Комментарий скрыт
ОтветAleks Dir
Комментарий скрыт
только пилили-то там москвичи)
про Трансстрой Дерипаски не слышал?
Чемпионы по игре и махания кулаками после поражений вернулись, ура!
Ответezhedota
Чемпионы по игре и махания кулаками после поражений вернулись, ура!
Как верно сказано !!!
Ответezhedota
Чемпионы по игре и махания кулаками после поражений вернулись, ура!
Где были болотные до пенальти, напомни?
Играли первый и второй бюджет чемпионата. Позиции по бюджету не меняются уже достаточно давно. Сколько трофеев у одних, сколько у других за последние годы? Ах, простите, нефть из недр Земли то у нас частная, только газ должен быть народным!
ОтветVanglar
Играли первый и второй бюджет чемпионата. Позиции по бюджету не меняются уже достаточно давно. Сколько трофеев у одних, сколько у других за последние годы? Ах, простите, нефть из недр Земли то у нас частная, только газ должен быть народным!
Комментарий скрыт
ОтветVanglar
Играли первый и второй бюджет чемпионата. Позиции по бюджету не меняются уже достаточно давно. Сколько трофеев у одних, сколько у других за последние годы? Ах, простите, нефть из недр Земли то у нас частная, только газ должен быть народным!
Так они сами рекламируют - народное достояние.
Как же я ржу, что здесь всего 4 слова, но для тарасовских интиллектуалов приходится все слова с большой делать. Иначе не выкупят
ОтветZarvuR2020
Как же я ржу, что здесь всего 4 слова, но для тарасовских интиллектуалов приходится все слова с большой делать. Иначе не выкупят
Оказалось что и этого недостаточно, судя по топовому комменту. Никогда нельзя недооценивать красно-белых болельщиков.
ОтветМощные ягодицы Азара
Оказалось что и этого недостаточно, судя по топовому комменту. Никогда нельзя недооценивать красно-белых болельщиков.
«Слишком сложная шутка для нашего цирка»
В целом Спартак играл лучше до 70 минуты матча. После 70 прижались к воротам сильно. При этом не сказать, что Зенит как-то давил или тем более уж сам прижимал Спартак к воротам. Привезли пенальти, сами виноваты. Ну, а проигранную серию списывать на не "те" ворота, когда у самих в воротах человек-мешок неправильно.
ОтветProkuror Prokurorov
В целом Спартак играл лучше до 70 минуты матча. После 70 прижались к воротам сильно. При этом не сказать, что Зенит как-то давил или тем более уж сам прижимал Спартак к воротам. Привезли пенальти, сами виноваты. Ну, а проигранную серию списывать на не "те" ворота, когда у самих в воротах человек-мешок неправильно.
Вообще никогда не понимал этих воплей проигравшей стороны, что играли лучше бла-бла. Счёт на табло
ОтветProkuror Prokurorov
В целом Спартак играл лучше до 70 минуты матча. После 70 прижались к воротам сильно. При этом не сказать, что Зенит как-то давил или тем более уж сам прижимал Спартак к воротам. Привезли пенальти, сами виноваты. Ну, а проигранную серию списывать на не "те" ворота, когда у самих в воротах человек-мешок неправильно.
А такое мнение было согласовано с кб-болелами?! Если нет, то надо перезайти и написать всё по-новой)
Ну а кто виноват, что Спартак вместо того чтобы уверенно играть по счету (тем более все для этого у них было, физически готовы лучше и бежалось легче) прижался к воротам, испугавшись своего преимущества. Это менталитет середняка
ОтветДалер Гайнеев
Ну а кто виноват, что Спартак вместо того чтобы уверенно играть по счету (тем более все для этого у них было, физически готовы лучше и бежалось легче) прижался к воротам, испугавшись своего преимущества. Это менталитет середняка
Ворота виноваты и арбитр и ФК Зенит
Все кругом
ОтветSMART789
Ворота виноваты и арбитр и ФК Зенит Все кругом
А что все честно было? Просто вопрос!
Мясные второй день плачут.
Нет, чтобы поздравить нас😁😁😁😁😁
ОтветУтренняя Аврора
Мясные второй день плачут. Нет, чтобы поздравить нас😁😁😁😁😁
Я не собираюсь коней поздравлять, а Зенит поздравил
картинка забавная
Ответwestport70
картинка забавная
Представителя РФС не хватает
Соболев красавец! Заставил Джику сыграть рукой, забил четко пенальти, вывел спартаковских болельщиков, вынудил судью назначить бить пенальти в нужные ворота, реализовал решающий пенальти! Гений.

Один обыграл весь Спартак!
ОтветАлексей Анненков
Соболев красавец! Заставил Джику сыграть рукой, забил четко пенальти, вывел спартаковских болельщиков, вынудил судью назначить бить пенальти в нужные ворота, реализовал решающий пенальти! Гений. Один обыграл весь Спартак!
Какой город - такие и герои. Ничего удивительного
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