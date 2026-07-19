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  4. Барриос о том, что схватил за горло Умярова: «Зенит» победил в финале и в дерби – это все, что я хочу сказать»

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Барриос о том, что схватил за горло Умярова: «Зенит» победил в финале и в дерби – это все, что я хочу сказать»
Барриос о стычке с Умяровым: «Зенит» победил, больше сказать мне нечего.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос о потасовке с игроками «Спартака» во время матча за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 пен.).

Потасовка произошла после гола форварда петербуржцев Александра Соболева на восьмой компенсированной минуте. Он эмоционально отпраздновал забитый мяч перед, размахивая руками в сторону сектора болельщиков «Спартака». В ответ капитан красно-белых Роман Зобнин подошел к Соболеву и схватил его за футболку, после чего на поле началась массовая стычка.

В ходе конфликта Барриос схватил Наиля Умярова за горло. После финального свистка журналисты обратили внимание на следы на шее полузащитника «Спартака».

– Ты сыграл в Суперкубке и выиграл его. Какие у тебя эмоции?

– Очень рад, что снова завоевал трофей для клуба, рад пополнить коллекцию. Эмоции смешанные, но в целом я доволен. Вчера отпраздновал с семьей, с ребятами, а сегодня уже будем думать о старте чемпионата.

– В сети завирусилось фото, где ты хватаешь Умярова за горло в потасовке с игроками «Спартака».

– Сейчас мы победили, мы счастливы. В дерби мы победили, в финале победили – и это все, что я хочу сказать, – заявил Барриос.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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А ха ха ха без судей щас бы орал, а так сказать нечего. Нет игры и нет даже мысли. Одна надежда на судей. Жаль нет Европы там бы показали этим, что они и кто они…
ОтветT622222
А ха ха ха без судей щас бы орал, а так сказать нечего. Нет игры и нет даже мысли. Одна надежда на судей. Жаль нет Европы там бы показали этим, что они и кто они…
Комментарий скрыт
ОтветT622222
А ха ха ха без судей щас бы орал, а так сказать нечего. Нет игры и нет даже мысли. Одна надежда на судей. Жаль нет Европы там бы показали этим, что они и кто они…
Комментарий скрыт
Как крысёныш поступил.Какая-то нездоровая тяга к удушению мужчин.
ОтветГамарджоба Генацвале
Как крысёныш поступил.Какая-то нездоровая тяга к удушению мужчин.
Комментарий удален модератором
Ответinecro
Комментарий удален модератором
Тебе бы рот с мылом помыть
Жаль, что Умяров не успокоил этого клоуна! Если бы за шею схватили его, то сейчас все болелы Зенита дружно требовали бы дисквалификации Наиля.
ОтветEvgen Vynokurov
Жаль, что Умяров не успокоил этого клоуна! Если бы за шею схватили его, то сейчас все болелы Зенита дружно требовали бы дисквалификации Наиля.
Жаль нет Шамара)
Почему все пишут что схватил за горло?! Он поцарапал ногтями как девчонка, вот что важно
как его не удаляют за его действия на поле - чудо на Неве, не иначе))
Барриос уже несколько лет выступает в России. Но так и не выучил, что дерби у Зенита с Петротрестом. Который закрылся в 2013 году. А у Спартака дерби - с Динамо (М), Динамо (К) и ЦСКА. А с Шинником, Зенитом и Текстильщиком - нет.

Впрочем, на фоне Вендела, который вообще не умеет читать, Барриос со своим незнанием элементарной матчасти ещё норм.
Игрочков подбирают по понятном принципу: чем подлее, тем лучше. Эта негра и Соболев не дадут соврать.
Комментарий удален модератором
ОтветЕбздрогыч
Комментарий удален модератором
Зенит это наша Аргентина
ОтветДядя ТУРА
Зенит это наша Аргентина
Соболев в роли Месси)))
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