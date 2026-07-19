Барриос о том, что схватил за горло Умярова: «Зенит» победил в финале и в дерби – это все, что я хочу сказать»

Барриос о стычке с Умяровым: «Зенит» победил, больше сказать мне нечего.

Полузащитник «Зенита » Вильмар Барриос ответил на вопрос о потасовке с игроками «Спартака» во время матча за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 пен.).

Потасовка произошла после гола форварда петербуржцев Александра Соболева на восьмой компенсированной минуте. Он эмоционально отпраздновал забитый мяч перед, размахивая руками в сторону сектора болельщиков «Спартака». В ответ капитан красно-белых Роман Зобнин подошел к Соболеву и схватил его за футболку, после чего на поле началась массовая стычка.

В ходе конфликта Барриос схватил Наиля Умярова за горло. После финального свистка журналисты обратили внимание на следы на шее полузащитника «Спартака ».



– Ты сыграл в Суперкубке и выиграл его. Какие у тебя эмоции?



– Очень рад, что снова завоевал трофей для клуба, рад пополнить коллекцию. Эмоции смешанные, но в целом я доволен. Вчера отпраздновал с семьей, с ребятами, а сегодня уже будем думать о старте чемпионата.



– В сети завирусилось фото, где ты хватаешь Умярова за горло в потасовке с игроками «Спартака».



– Сейчас мы победили, мы счастливы. В дерби мы победили, в финале победили – и это все, что я хочу сказать, – заявил Барриос.