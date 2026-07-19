Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани о вмешательстве в дело Балогуна: «Это был наш долг перед американскими налогоплательщиками – обеспечить честный турнир»

Глава группы Белого дома по ЧМ о вмешательстве в дело Балогуна: это наш долг.

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани прокомментировал участие политиков в процессе, который привел к приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

– Вы участвовали в процессе, который привел к приостановке дисквалификации Балогуна. Не считаете ли вы это политическим вмешательством?

– Я бы начал с одного момента: в Бразилии в отношении арбитра уже проводилось расследование из-за возможных нарушений, связанных с красными карточками. Кроме того, в эпизоде с Балогуном была применена процедура ВАР, которая, по нашему мнению, не должна была использоваться.

Нашим долгом перед американскими налогоплательщиками, вложившими миллиарды долларов в проведение этого турнира, было обеспечить чемпионат мира, основанный на принципах честности. Учитывая эти обстоятельства и философию президента Трампа, которая строится на честной игре на поле и за его пределами, мы должны были вмешаться. Я полностью поддерживаю это решение.

– Не навредило ли это решение сборной США в матче против Бельгии?

– Мне трудно поверить, что спортсмены такого уровня могли оказаться под влиянием этой истории. Они профессионалы, которые в том числе подготовлены психологически. У них был неудачный день, такое случается. Я по-прежнему горжусь каждым из них, начиная с нашего Тилльмана, который является настоящим снайпером, – сказал Джулиани.