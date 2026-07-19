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  4. Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани о вмешательстве в дело Балогуна: «Это был наш долг перед американскими налогоплательщиками – обеспечить честный турнир»

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Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани о вмешательстве в дело Балогуна: «Это был наш долг перед американскими налогоплательщиками – обеспечить честный турнир»
Глава группы Белого дома по ЧМ о вмешательстве в дело Балогуна: это наш долг.

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани прокомментировал участие политиков в процессе, который привел к приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

– Вы участвовали в процессе, который привел к приостановке дисквалификации Балогуна. Не считаете ли вы это политическим вмешательством?

– Я бы начал с одного момента: в Бразилии в отношении арбитра уже проводилось расследование из-за возможных нарушений, связанных с красными карточками. Кроме того, в эпизоде с Балогуном была применена процедура ВАР, которая, по нашему мнению, не должна была использоваться.

Нашим долгом перед американскими налогоплательщиками, вложившими миллиарды долларов в проведение этого турнира, было обеспечить чемпионат мира, основанный на принципах честности. Учитывая эти обстоятельства и философию президента Трампа, которая строится на честной игре на поле и за его пределами, мы должны были вмешаться. Я полностью поддерживаю это решение.

– Не навредило ли это решение сборной США в матче против Бельгии?

– Мне трудно поверить, что спортсмены такого уровня могли оказаться под влиянием этой истории. Они профессионалы, которые в том числе подготовлены психологически. У них был неудачный день, такое случается. Я по-прежнему горжусь каждым из них, начиная с нашего Тилльмана, который является настоящим снайпером, – сказал Джулиани.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28833 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовано: Sports
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoФоларин Балогун
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПолитика
logoДональд Трамп
logoФИФА

Комментарии

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А в чём, простите, честность?
ОтветViHaSo
А в чём, простите, честность?
Американская скрепа ври во благо демократии , убивай во имя мира
ОтветViHaSo
А в чём, простите, честность?
Комментарий скрыт
Мы давно поняли. Честным считается то, что выгодно Америке. Вот для бельгийцев это стало неожиданностью :)
ОтветМихаил Майоров
Мы давно поняли. Честным считается то, что выгодно Америке. Вот для бельгийцев это стало неожиданностью :)
Хороший ответ был от Бельгии разгромить этих клоунов на поле
ОтветМихаил Майоров
Мы давно поняли. Честным считается то, что выгодно Америке. Вот для бельгийцев это стало неожиданностью :)
Комментарий скрыт
«Кроме того, в эпизоде с Балогуном была применена процедура ВАР, которая, по нашему мнению, не должна была использоваться.»

Хватит уже позориться везде где только можно. ВАР вас, лицемеров, не касается
обеспечить честный турнир»
..
Короли лицемеров!))
Честный турнир это когда правила не соблюдают, я правильно понимаю?
Сомнительные принципы честности, я так понимаю на сборной Ирана это не работает 🤔
Так говорят, как будто бы Балогуна нечестно удалили
Честный?) Они в курсе, что значения слово честность?) Реально, бебилы
ОтветИван Джексон_1116995662
Честный?) Они в курсе, что значения слово честность?) Реально, бебилы
Так это с их точки зрения честно. А остальные честно это неправильные честно, ибо не американское честно🤣✌️🤣
У пендосов своя честность.Вспоминается старый мем: у вас нет демократии?Тогда мы летим к вам или что то в этом роде. Югославия,Ливия,Палестина и еще ряд стран не дадут соврать.
Честный? Вы что там курите?
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