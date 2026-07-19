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  4. Соболев о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Думаю, претендовали бы на золото»

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Соболев о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Думаю, претендовали бы на золото»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил возможные перспективы петербургской команды в Лиге чемпионов.

– Вы в своем прайме, «Зенит» по составу выглядит неплохо. Как считаете, на что команда претендовала бы в Лиге чемпионов?

– Думаю, что на золото, – с улыбкой ответил Соболев.

***

Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28833 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛига чемпионов УЕФА

Комментарии

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Саш, вставай, ты обосрался
ОтветJamshed Zokirov_1117110581
Саш, вставай, ты обосрался
Он же в Питере.. засохнет-отвалится)
ОтветJamshed Zokirov_1117110581
Саш, вставай, ты обосрался
Он и не ложился
А говорят, что дельфины умные животные
ОтветLiver0910
А говорят, что дельфины умные животные
Комментарий скрыт
Ответсергей петров
Комментарий скрыт
А млекопитающие не животные?))))
Только если золотой дождь
В ЛЧ такие дельфины мячи, вылетевшие за пределы поля, подают.
Сарказм это не его сильное качество...
Ответspartak_1988
Сарказм это не его сильное качество...
Если это вообще был сарказм.
ОтветMax Semenik
Если это вообще был сарказм.
Комментарий удален модератором
Так-же как если уезжать в Европу, то сразу в Барселону, Реал, Баварию😁🤡
Ответ=KoT=
Так-же как если уезжать в Европу, то сразу в Барселону, Реал, Баварию😁🤡
Какого это жить когда очевидный сарказм не понимаешь?
Очень хочу , чтобы нас вернули в том числе из-за того, чтобы увидеть, как будут рылом возить Сергея сельдерея и его быдло отряд
по-моему очевидна ирония, комменаторы на спортсе как всегда отличаются серьёзностью аутиста
ОтветSamuel L. Jackson
по-моему очевидна ирония, комменаторы на спортсе как всегда отличаются серьёзностью аутиста
Недавно посмотрел Заряженное оружие с тобой. Это твоя лучшая роль.
Ответmascinista
Недавно посмотрел Заряженное оружие с тобой. Это твоя лучшая роль.
А конкретно в туалете сцена.
-Что происходит?
-Ничего. Сижу, сру.
Как у Высоцкого,сумасшедший,что возьмешь.
Тот случай, когда торопишься зайти в комментарии почитать 🤣🤣
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