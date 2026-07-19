Соболев о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Думаю, претендовали бы на золото»

Нападающий «Зенита » Александр Соболев оценил возможные перспективы петербургской команды в Лиге чемпионов.

– Вы в своем прайме, «Зенит» по составу выглядит неплохо. Как считаете, на что команда претендовала бы в Лиге чемпионов?

– Думаю, что на золото, – с улыбкой ответил Соболев.

***

Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева