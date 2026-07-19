Соболев о шансах «Зенита» в ЛЧ: «Думаю, претендовали бы на золото»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил возможные перспективы петербургской команды в Лиге чемпионов.
– Вы в своем прайме, «Зенит» по составу выглядит неплохо. Как считаете, на что команда претендовала бы в Лиге чемпионов?
– Думаю, что на золото, – с улыбкой ответил Соболев.
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Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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