Хави о Месси: «Нет слов, чтобы его описать. Это боец, одержимый жаждой победы. Он блестяще справляется с ролью духовного лидера сборной Аргентины»

Экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Хави высказался о своих отношениях с Лионелем Месси.
Испанская национальная команда сегодня сыграет против Аргентины с 39-летним форвардом в составе в финале ЧМ-2026.
«Прежде всего, я считаю его своим другом; нас связывают прекрасные личные отношения. А что касается всего остального... У меня просто нет слов, чтобы его описать. Я говорю ему: «Я уже даже не знаю, что тебе сказать».
Мы не перестаем восхищаться человеком, который, несмотря на все свои достижения, сохраняет невероятную скромность и продолжает бороться – он настоящий боец, одержимый жаждой победы. К тому же он блестяще справляется с ролью духовного лидера своей команды», – отметил Хави в интервью RNE.
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Комментарии
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Мы ищем самое лучшее, например ив хотим увидеть самой лучшей футбол.
И вот, Месси этот лучший футьол и показывает.
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Все знают Джордана, все знают Роналду. Это если мы говорим как о спортсменах.