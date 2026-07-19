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  4. Хави о Месси: «Нет слов, чтобы его описать. Это боец, одержимый жаждой победы. Он блестяще справляется с ролью духовного лидера сборной Аргентины»

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Хави о Месси: «Нет слов, чтобы его описать. Это боец, одержимый жаждой победы. Он блестяще справляется с ролью духовного лидера сборной Аргентины»
Хави: боец, одержимый победой и духовный лидер Аргентины.

Экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Хави высказался о своих отношениях с Лионелем Месси.

Испанская национальная команда сегодня сыграет против Аргентины с 39-летним форвардом в составе в финале ЧМ-2026.

«Прежде всего, я считаю его своим другом; нас связывают прекрасные личные отношения. А что касается всего остального... У меня просто нет слов, чтобы его описать. Я говорю ему: «Я уже даже не знаю, что тебе сказать».

Мы не перестаем восхищаться человеком, который, несмотря на все свои достижения, сохраняет невероятную скромность и продолжает бороться – он настоящий боец, одержимый жаждой победы. К тому же он блестяще справляется с ролью духовного лидера своей команды», – отметил Хави в интервью RNE.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28615 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
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Комментарии

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Месси и есть футбол!
ОтветЕбздрогыч
Месси и есть футбол!
Комментарий скрыт
ОтветФутбольный человек
Комментарий скрыт
Других понял но Роналду тут причём
Величайший игрок в истории футбола:) В 39 лет играет на уровне лучших футболистов планеты, есть ощущение что и сегодня увидим очередную магию от короля футбола!:)
Великолепен Месси.
Мы ищем самое лучшее, например ив хотим увидеть самой лучшей футбол.
И вот, Месси этот лучший футьол и показывает.
собственно, после декабря 2022 итак всё стало понятно. уже даже было как то неловко подпинывать труп клубники в каментах, но на этом ЧМ я смотрю его фанбаза раздухарилась даже как то, особенно после Узбекистана, но быстро стухла, и её даже стало как то по человеческих жаль чтоли. после выхода Аргов в финал упоминание босяка с мадейры гле-либо в постах с Месси - вообще будет сродни кринжу и испанскому стыду))
Ответatomio
собственно, после декабря 2022 итак всё стало понятно. уже даже было как то неловко подпинывать труп клубники в каментах, но на этом ЧМ я смотрю его фанбаза раздухарилась даже как то, особенно после Узбекистана, но быстро стухла, и её даже стало как то по человеческих жаль чтоли. после выхода Аргов в финал упоминание босяка с мадейры гле-либо в постах с Месси - вообще будет сродни кринжу и испанскому стыду))
А вот мне вообще не жаль, это очень страшные люди, они делают ИИ фейки, чтобы жить в своей реальности. Так и до создания матрицы дойдут, чтобы жить в другом мире
Говорил бы он так в студии МатчТВ, его наша ведущая перебила бы : " ..а Вы вообще болеете за сборную Испании?"
А что с Хави? Тренерская карьера окончена? Два сезона уже не тренирует.
Не надо его описывать.. надеюсь он сегодня сам это сделает.. с Испанией)
Комментарий удален пользователем
ОтветРоман
Комментарий удален пользователем
Поэтому леброн приходил к нему на матчи )
ОтветAryanNey
Поэтому леброн приходил к нему на матчи )
Месси в подавляющем большинстве знают в пределах футбола. Он может хоть лучше всех играть, но за пределами футбола он не так признан.
Все знают Джордана, все знают Роналду. Это если мы говорим как о спортсменах.
Месси это и есть футбол, этим чм он только закрепил свое величие, никто и никогда так не играл и не будет уже очевидно.
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