Роналдо о финале ЧМ: «Испания легко победит, она всегда была фаворитом наряду с Францией. Великолепный футбол в ДНК у испанцев»
Роналдо о финале ЧМ: Испания легко победит, великолепный футбол у них в ДНК.
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита финала чемпионата мира.
В финальном матче ЧМ-2026 сегодня сыграют команды Испании и Аргентины.
«Победит Испания, причем легко. Они изначально были фаворитами наряду с Францией.
Испания показывает великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они играют таким образом уже много лет, с самого детства», – заявил экс-форвард «Барселоны» и «Реала».
Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
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Там аргентинские потрошители уже с утра Паредеса и Симеоне озверином пичкают, арги в шаге от исторического достижения, они выйдут умирать
Вообще не представляю, в чем легко могут победить
Испанцы, конечно, не вжимаются в штрафную, как остальные, а владением сушат игру
Но и аргентинцы под соперников знают, где придержать за футболку/по ногам побить (с позволения судьи), где другими методами под кожу сопернику впиться. Неудобные/неприятные ребята для любой команды
Выиграть могут испанцы, но не верю, что легко. Но самое главное, чтоб игру на уровне показали / не перегорели