Роналдо о финале ЧМ: «Испания легко победит, она всегда была фаворитом наряду с Францией. Великолепный футбол в ДНК у испанцев»

Роналдо о финале ЧМ: Испания легко победит, великолепный футбол у них в ДНК.

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита финала чемпионата мира.

В финальном матче ЧМ-2026 сегодня сыграют команды Испании и Аргентины .

«Победит Испания, причем легко. Они изначально были фаворитами наряду с Францией.

Испания показывает великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они играют таким образом уже много лет, с самого детства», – заявил экс-форвард «Барселоны» и «Реала».

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