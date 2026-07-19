  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналдо о финале ЧМ: «Испания легко победит, она всегда была фаворитом наряду с Францией. Великолепный футбол в ДНК у испанцев»

0
Роналдо о финале ЧМ: «Испания легко победит, она всегда была фаворитом наряду с Францией. Великолепный футбол в ДНК у испанцев»
Роналдо о финале ЧМ: Испания легко победит, великолепный футбол у них в ДНК.

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита финала чемпионата мира.

В финальном матче ЧМ-2026 сегодня сыграют команды Испании и Аргентины.

«Победит Испания, причем легко. Они изначально были фаворитами наряду с Францией.

Испания показывает великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они играют таким образом уже много лет, с самого детства», – заявил экс-форвард «Барселоны» и «Реала».

Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Аргентина – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘ 

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28833 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
logoРоналдо
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну прям легко, конечно))
Там аргентинские потрошители уже с утра Паредеса и Симеоне озверином пичкают, арги в шаге от исторического достижения, они выйдут умирать
ОтветПолярный круг 9
Ну прям легко, конечно)) Там аргентинские потрошители уже с утра Паредеса и Симеоне озверином пичкают, арги в шаге от исторического достижения, они выйдут умирать
А озверин не допинг? Но если серьёзно вы правы. Испания выйдет играть Аргентина выйдет умирать
ОтветПолярный круг 9
Ну прям легко, конечно)) Там аргентинские потрошители уже с утра Паредеса и Симеоне озверином пичкают, арги в шаге от исторического достижения, они выйдут умирать
Если судья будет этот озверин пересекать. То ничего у них не будет. Все на карточках будет.
Многие уже успели записать Испанию в чемпионы. Очень надеюсь, что после всего этого второй Кубок мира поднимут именно Месси и его Ко!
ОтветОтец Абду
Многие уже успели записать Испанию в чемпионы. Очень надеюсь, что после всего этого второй Кубок мира поднимут именно Месси и его Ко!
объективно, испанцы идут фаворитами перед финалом, причём по делу
ОтветОтец Абду
Многие уже успели записать Испанию в чемпионы. Очень надеюсь, что после всего этого второй Кубок мира поднимут именно Месси и его Ко!
Надеемся
Легко? С аргенмесси так не бывает
ОтветMark Anisimov
Легко? С аргенмесси так не бывает
+++
Вообще не представляю, в чем легко могут победить
Испанцы, конечно, не вжимаются в штрафную, как остальные, а владением сушат игру
Но и аргентинцы под соперников знают, где придержать за футболку/по ногам побить (с позволения судьи), где другими методами под кожу сопернику впиться. Неудобные/неприятные ребята для любой команды

Выиграть могут испанцы, но не верю, что легко. Но самое главное, чтоб игру на уровне показали / не перегорели
ОтветKing_X
+++ Вообще не представляю, в чем легко могут победить Испанцы, конечно, не вжимаются в штрафную, как остальные, а владением сушат игру Но и аргентинцы под соперников знают, где придержать за футболку/по ногам побить (с позволения судьи), где другими методами под кожу сопернику впиться. Неудобные/неприятные ребята для любой команды Выиграть могут испанцы, но не верю, что легко. Но самое главное, чтоб игру на уровне показали / не перегорели
Комментарий скрыт
Бразилец не мог сказать ИНАЧЕ, думаю все понимают почему... :)
ОтветСергей Николаев
Бразилец не мог сказать ИНАЧЕ, думаю все понимают почему... :)
Потому что Аргентина - Бразилия это эль классико в южной Америке. Хотя, сам Зубастик был кентом с Марадоной, с Пеле у него так себе отношения были. Марадона в 2018 назвал его самым талантливым в истории
а что еще может сказать бразилец ... после очередного эпического обсера бразильской сборной ?
На бумаге все так. Но футбол тем и хорош что он очень непредсказуем. Так что все решится на поле. Глупо сейчас кого то записывать в победители.
Ответjt456p25p9
На бумаге все так. Но футбол тем и хорош что он очень непредсказуем. Так что все решится на поле. Глупо сейчас кого то записывать в победители.
Непредсказуем? Ты угораешь?
ОтветРотор-Волгоград
Непредсказуем? Ты угораешь?
Конечно. Шальной удар. Травма лидера. Глупая ошибка и тд. Это невозможно все просчитать.
Испанцы очень сильно смотрелись на фоне Франции
ОтветSkip
Испанцы очень сильно смотрелись на фоне Франции
Даже англичане смотрелись сильно на фоне Франции.
ОтветМаксим_1116198131
Даже англичане смотрелись сильно на фоне Франции.
Особенно во втором тайме. Если бы не эгоизм Мбаппе, французы победили бы.
Зубастик здесь не прав явно
... А тем временем где то в холодной России у Акинфеева снова заныла левая нога.... Или продуло, или к дождю подумал Игорь...
Только у Аргентинв 3 цепных пса Гаттузо, а может ещё и Де Поль в основе выйдет, будет 4:)) в полузащите которые в отличии от французов вряд ли им так легко владение отдадут:)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Испания – фаворит против Аргентины на ЧМ-2026. Андердоги выиграли лишь один из 11 последних финалов
«Аргентина выиграет у Испании 3:2, Месси оформит хет-трик. Лео доказал, что он лучший в истории». Дркушич о финале ЧМ
Месси перед финалом ЧМ-2026: «Что бы ни случилось, сборная Аргентины уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть»
Лапорта о финале ЧМ: «Месси – часть нашей славной истории, а сейчас пришло время Ямаля. Хочу, чтобы это был день Ламина, он гений. Пришло время перемен»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
У Ямаля отдельный вайб с королем Испании. Его приветствие с Филиппом VI обсуждают все 🤭
ВидеоСпортс"
Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»
«Аргентина – одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке аргентинцев
Иньяки Уильямс – брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»
Ди Мария – Месси: «Величайший в истории. Спасибо за то, что ты аргентинец, что поднял наш флаг на вершину мира. Ты вечен»
Выполните миссию – соберите состав в Фэнтези чемпионата России
Фэнтези
Белый дом о ЧМ-2026: «Эпический чемпионат мира подошел к концу. Весь мир смотрел, и Америка не подвела. Увидимся в следующий раз, ФИФА? 👀»
«Бенфика» арендовала Дурана у «Аль-Насра» за 6 млн евро с правом выкупа за 30 млн
Фото
Премьер Испании Санчес о победе сборной на ЧМ-2026: «Где второй финал, там и третий – почему бы не помечтать о 2030-м?»
Игдисамов одобрил трансфер Даку в ЦСКА. Армейцы готовы выплатить «Рубину» 10 млн евро отступных за форварда («Чемпионат»)
Ко всем новостям
Последние новости
Лаутаро о ЧМ: «Горжусь тем, что я аргентинец. Хотел помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть»
«Зенит» – «Спартак» в Суперкубке: что это было? Разбор «Фабрики футбола»
ВидеоСпортс"
Кевин Киган был героем не только на поле. Даже правила дорожного движения объяснял миллионам детей 😔
ВидеоСпортс"
Гави посвятил умершей бабушке победу Испании на ЧМ-2026: «Уверен, ты помогала мне оттуда. Мечтал выиграть ЧМ и сделал это с командой, которая войдет в историю»
Фото
Лига PARI. «Ротор» обыграл «СКА Хабаровск»
Судья не засчитал гол «Ротора» в матче со «СКА Хабаровск». Мяч полностью пересек линию ворот после удара Эмерсона
Видео
Лам о сборной Германии: «Не нужно копировать Испанию – у нас есть свои сильные стороны. Нужно вернуться к четко определенным ролям и действовать решительнее, и мы найдем выход из кризиса»
Эмилиано, Ферран, Ямаль, Тальяфико, Кубарси, Родри – в символической сборной финала ЧМ-2026 по версии ГОЛа
Мостовой о Трампе на фото сборной Испании: «Это круто, мы знаем, что он отличается своим поведением. Я бы тоже остался. Потом те же испанцы будут говорить, что с ними президент США радовался!»
«Рома» сделала третье предложение «Вест Хэму» по Саммервиллу – 47 млн евро и бонусы