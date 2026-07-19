Миллер о победе «Зенита» в Суперкубке: «В первом же официальном матче нашего второго столетия – очередной трофей. «Зенит» – чемпион!»

Миллер: поздравляю всех болельщиков «Зенита» со знаковой победой.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит » с победой в OLIMPBET Суперкубке России.

Петербургский клуб обыграл «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось вничью – 1:1.

«Поздравляю всех болельщиков петербуржского Зенита со знаковой Победой – выигрышем Суперкубка России.

В первом же официальном матче нашего второго столетия – завоевание очередного трофея, который теперь в Клубе будет храниться вечно.

Так держать!

Зенит Чемпион!!!» – говорится в обращении Миллера (авторский стиль сохранен).

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