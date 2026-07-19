Миллер о победе «Зенита» в Суперкубке: «В первом же официальном матче нашего второго столетия – очередной трофей. «Зенит» – чемпион!»
Миллер: поздравляю всех болельщиков «Зенита» со знаковой победой.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в OLIMPBET Суперкубке России.
Петербургский клуб обыграл «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось вничью – 1:1.
«Поздравляю всех болельщиков петербуржского Зенита со знаковой Победой – выигрышем Суперкубка России.
В первом же официальном матче нашего второго столетия – завоевание очередного трофея, который теперь в Клубе будет храниться вечно.
Так держать!
Зенит Чемпион!!!» – говорится в обращении Миллера (авторский стиль сохранен).
***
Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева
Кто станет чемпионом мира-2026?44062 голоса
Испания
Аргентина
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Тем более уже устал объяснять, что у всех нормальных людей в 102 года не наступает первый год нового столетия, но Миллеру пофиг...
Пока главные критерии нашего футбола - миллеровские, лучше и честнее РПЛ не станет.
101+ лет - выиграли суперкубок
что не понятно?
если округлять вниз до полных лет, то всё верно Миллер говорит