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  4. Миллер о победе «Зенита» в Суперкубке: «В первом же официальном матче нашего второго столетия – очередной трофей. «Зенит» – чемпион!»

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Миллер о победе «Зенита» в Суперкубке: «В первом же официальном матче нашего второго столетия – очередной трофей. «Зенит» – чемпион!»
Миллер: поздравляю всех болельщиков «Зенита» со знаковой победой.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в OLIMPBET Суперкубке России.

Петербургский клуб обыграл «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось вничью – 1:1.

«Поздравляю всех болельщиков петербуржского  Зенита со знаковой Победой – выигрышем  Суперкубка   России. 

В первом же официальном  матче нашего второго столетия – завоевание очередного трофея, который теперь  в Клубе  будет храниться вечно.
Так держать! 

Зенит Чемпион!!!» – говорится в обращении Миллера (авторский стиль сохранен).

***

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
logoАлексей Миллер
logoпремьер-лига Россия
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoЗенит
logoСпартак
logoГазпром

Комментарии

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Если бы не победили, то перенесли бы начало второго столетия на следующий год)
Ответoasis-columbia
Если бы не победили, то перенесли бы начало второго столетия на следующий год)
Не. Переигровку бы придумали. В целях безопасности
Ответoasis-columbia
Если бы не победили, то перенесли бы начало второго столетия на следующий год)
Комментарий скрыт
Акции Газпрома упали до исторического минимума. А мы второе столетие празднуем
ОтветМатрос Кот
Акции Газпрома упали до исторического минимума. А мы второе столетие празднуем
На его доходе падение Газпрома не отражается.
ОтветAngelgirl
На его доходе падение Газпрома не отражается.
Как и на зените
Да хоспаде, как он задолбал уже с этими столетиями. Вы ещё в сезоне 24/25 начали эту тему про столетия, идёт уже 3ий сезон этого затяжного празднования. Хватит уже.
Тем более уже устал объяснять, что у всех нормальных людей в 102 года не наступает первый год нового столетия, но Миллеру пофиг...
ОтветViHaSo
Да хоспаде, как он задолбал уже с этими столетиями. Вы ещё в сезоне 24/25 начали эту тему про столетия, идёт уже 3ий сезон этого затяжного празднования. Хватит уже. Тем более уже устал объяснять, что у всех нормальных людей в 102 года не наступает первый год нового столетия, но Миллеру пофиг...
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ОтветJovana Jovii
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И что теперь, каждый год это педалировать? XD Хуже Пугачёвой с её <Ну уж точно последним концертом>. Или Вина Дизеля с его <Это точно последний заезд>
мракобесие продолжается
ОтветКурт Кобэйн
мракобесие продолжается
Тарифы за газ активно повышаются каждый год.С наших денег за газ Газпром спонсирует Зенит до краев,а потом барин Миллер выходит и куражится про великую победу, при этом показатели Газпрома ниже плинтуса..Он сам хоть понимает как это комично смотрится со стороны?
ОтветСергей 427
Тарифы за газ активно повышаются каждый год.С наших денег за газ Газпром спонсирует Зенит до краев,а потом барин Миллер выходит и куражится про великую победу, при этом показатели Газпрома ниже плинтуса..Он сам хоть понимает как это комично смотрится со стороны?
Знаешь разницу между стоимостью литра бензина у Лукойла и безлимитным газом в квартире на месяц?
Компанией лучше займись, заправки перестань закрывать и цены на бензин опусти, "эффективный" менеджер блин. Газпром 3 года не платит дивиденды простым владельцам акций, они дне, а долги превышают капитализацию компании, зато на миллиарды на новых бразилов и неадекватные зп есть. Мистика! Внимание вопрос. Кто заплатит за этот пир во время чумы? Кстати, Лукой это тоже касается, как и другие корпорации. Это чтобы гозовые боты не подумали, что претензии только к их работодателю.
Ответдон Рэба
Компанией лучше займись, заправки перестань закрывать и цены на бензин опусти, "эффективный" менеджер блин. Газпром 3 года не платит дивиденды простым владельцам акций, они дне, а долги превышают капитализацию компании, зато на миллиарды на новых бразилов и неадекватные зп есть. Мистика! Внимание вопрос. Кто заплатит за этот пир во время чумы? Кстати, Лукой это тоже касается, как и другие корпорации. Это чтобы гозовые боты не подумали, что претензии только к их работодателю.
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ОтветКамбоджа Иванов
Комментарий скрыт
израильтяне начали
Как говаривал О’Генри и незабвенный Василий Уткин "Песок - неважная замена овсу", вряд ли стоит бахвалиться скверной игрой и картонным кубком, благо есть с чем сравнивать практически онлайн.
Пока главные критерии нашего футбола - миллеровские, лучше и честнее РПЛ не станет.
ОтветVartDater
Как говаривал О’Генри и незабвенный Василий Уткин "Песок - неважная замена овсу", вряд ли стоит бахвалиться скверной игрой и картонным кубком, благо есть с чем сравнивать практически онлайн. Пока главные критерии нашего футбола - миллеровские, лучше и честнее РПЛ не станет.
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Да уж…Какой ценой …
3й год рассказывает про столетие, теперь победы можно обрамлять в например "через 5 лет после столетия" или "через 7 лет после столетия", считай каждый год как юбилей :)
Если бы Зенит был основан в 1925, то первый матч второго столетия клуба был бы в 2025. О чем этот товарищ вещает? Альтернативная арифметика подкатила?
ОтветZhed Keled
Если бы Зенит был основан в 1925, то первый матч второго столетия клуба был бы в 2025. О чем этот товарищ вещает? Альтернативная арифметика подкатила?
100+ лет - чемпионы
101+ лет - выиграли суперкубок
что не понятно?
если округлять вниз до полных лет, то всё верно Миллер говорит
ОтветZhed Keled
Если бы Зенит был основан в 1925, то первый матч второго столетия клуба был бы в 2025. О чем этот товарищ вещает? Альтернативная арифметика подкатила?
Ну ты-то похоже математике вообще не обучен.
Дёрнуло же мясного "максимку" в прыжке растопырить руки. Намандил, так намандил. Слов от возмущения у меня просто нет. Вчера так болел за мясо, хотя сам динамик. Терпеть не могу Зенит. Такую неприязнь к нему испытываю, что даже кушать не могу.
ОтветВячеслав Бирюков
Дёрнуло же мясного "максимку" в прыжке растопырить руки. Намандил, так намандил. Слов от возмущения у меня просто нет. Вчера так болел за мясо, хотя сам динамик. Терпеть не могу Зенит. Такую неприязнь к нему испытываю, что даже кушать не могу.
Братан, как я тебя понимаю. Сам за ЦСКА. Вчера впервые в жизни расстроился, что спартак проиграл.
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