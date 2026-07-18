Трамп о Балогуне: «Отличное решение Инфантино. Я позвонил Джанни и сказал: «Хотел бы подать жалобу». Если бы Фоларин не сыграл, США сказали бы: «Мы бы выиграли с лучшими игроками»

Дональд Трамп: Инфантино принял отличное решении в ситуации с Балогуном.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино вспомнил ситуацию с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна .

Политик ранее подтвердил , что звонил Инфантино на предмет дисквалификации нападающего сборной США.

Отстранение форварда было отменено решением ФИФА, форвард сыграл против Бельгии (1:4), но не отметился результативными действиями .

«Этот турнир не похож ни на один другой. Он наполнен жестокой конкуренцией, незабываемыми моментами – наверное, самым незабываемым является то, когда джентльмену дали... Это красная карточка?

Я был вынужден позвонить Джанни и просто дать рекомендацию. Я сказал: «Джанни, я хотел бы дать рекомендацию. Впусти этого парня на поле». На самом деле я такого не говорил.

Я сказал: «Я хотел бы подать жалобу». На самом деле я понятия не имел, что произойдет, но так, как получилось, даже намного лучше, потому что нет никаких противоречий.

Бельгия выиграла матч, а в нашей команде были все игроки. Если подумать, Джанни принял очередное отличное решение. Знаю, что ему не отдадут должное.

Но если бы он не позволил Балогуну сыграть, тогда сборная США сказал бы: «Мы бы выиграли игру, если бы у нас были наши лучшие футболисты».

Джанни принял очередное из многих своих хороших решений», – заявил Дональд Трамп.