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  4. Трамп о Балогуне: «Отличное решение Инфантино. Я позвонил Джанни и сказал: «Хотел бы подать жалобу». Если бы Фоларин не сыграл, США сказали бы: «Мы бы выиграли с лучшими игроками»

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Трамп о Балогуне: «Отличное решение Инфантино. Я позвонил Джанни и сказал: «Хотел бы подать жалобу». Если бы Фоларин не сыграл, США сказали бы: «Мы бы выиграли с лучшими игроками»
Дональд Трамп: Инфантино принял отличное решении в ситуации с Балогуном.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино вспомнил ситуацию с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна.

Политик ранее подтвердил, что звонил Инфантино на предмет дисквалификации нападающего сборной США.

Отстранение форварда было отменено решением ФИФА, форвард сыграл против Бельгии (1:4), но не отметился результативными действиями.

«Этот турнир не похож ни на один другой. Он наполнен жестокой конкуренцией, незабываемыми моментами – наверное, самым незабываемым является то, когда джентльмену дали... Это красная карточка?

Я был вынужден позвонить Джанни и просто дать рекомендацию. Я сказал: «Джанни, я хотел бы дать рекомендацию. Впусти этого парня на поле». На самом деле я такого не говорил.

Я сказал: «Я хотел бы подать жалобу». На самом деле я понятия не имел, что произойдет, но так, как получилось, даже намного лучше, потому что нет никаких противоречий.

Бельгия выиграла матч, а в нашей команде были все игроки. Если подумать, Джанни принял очередное отличное решение. Знаю, что ему не отдадут должное.

Но если бы он не позволил Балогуну сыграть, тогда сборная США сказал бы: «Мы бы выиграли игру, если бы у нас были наши лучшие футболисты».

Джанни принял очередное из многих своих хороших решений», – заявил Дональд Трамп.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПолитика
logoСборная Бельгии по футболу
logoФоларин Балогун
logoДжанни Инфантино
logoФИФА

Комментарии

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"Если бы Балогун не сыграл, мы бы разузнали, что ФИФА в двух неделях от создания ядерной бомбы."
Ответsticky fingers
"Если бы Балогун не сыграл, мы бы разузнали, что ФИФА в двух неделях от создания ядерной бомбы."
Красивый, лаконичный комментарий, прекрасно описывающий весь наш сумасшедший мир.
Правильно сказал один умный человек, что до Трампа президент был овощ, но овощ тихий, а этот тоже овощ, но буйный.
ОтветPotapson
Правильно сказал один умный человек, что до Трампа президент был овощ, но овощ тихий, а этот тоже овощ, но буйный.
Один бункерный овощ Киев берет за 3 дня 5 лет
поскольку Трамп привел к проигрышу США в лучшем составе, то это самая яркая заявка на нобелевку за мир во всем мире
Очередной безумный король
Вы что, мать вашу, с футболом творите?!
Заткните ему кто нибудь пасть , старому маразматику
ОтветGarik174
Заткните ему кто нибудь пасть , старому маразматику
За тобой уже выехали ребята из FBI
ОтветКросс Тони Кросса
За тобой уже выехали ребята из FBI
Не доедут, застрянут на заправке.
Кажется, Трамп даже не курит, а сидит на какой-то жёсткой наркоте. Полный неадекват.
Отмазки в пользу бедных. С этой отменой обосрались оба. И Трамп и Инфантино. Забыли поговорку - закон есть закон. А в футболе правила, они из этой оперы. Своим решением они попали чувство справедливости. А люди такого не прощают))
ОтветKit244098
Отмазки в пользу бедных. С этой отменой обосрались оба. И Трамп и Инфантино. Забыли поговорку - закон есть закон. А в футболе правила, они из этой оперы. Своим решением они попали чувство справедливости. А люди такого не прощают))
Где он оправдывается? Все прямо говорит. И что люди не простят? Да пофиг ему на людей, да и не могут люди ничего. Инфантино сейчас очередные выборы заберет так, будто и не было никакой отмены кк. У людей остается только обида на несправедливые решения, и касается это не только футбола, на которые они и повлиять никак не могут. А потому - пофиг.
Это была отличная сделка
как говорят в Америке ...all God’s rosa
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