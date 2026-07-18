Инфантино – Трампу: «Мистер президент, без вас ЧМ не имел бы такого невероятного успеха. Американская мечта стала реальностью. Мы объединили мир»
Джанни Инфантино похвалил Дональда Трампа за проведение ЧМ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в здании Trump Tower отметил участие президента США в проведении ЧМ-2026.
«Американская мечта, мистер президент, стала реальностью. Мы объединили мир.
Вам не нужно, чтобы люди делали вам комплименты, мистер президент, но без вас этот чемпионат мира не имел бы такого невероятного успеха», – заявил Джанни Инфантино.
В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Турнир, кроме США, также приняли Канада и Мексика.
Кто станет чемпионом мира-2026?44154 голоса
Испания
Аргентина
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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