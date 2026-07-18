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  4. Инфантино – Трампу: «Мистер президент, без вас ЧМ не имел бы такого невероятного успеха. Американская мечта стала реальностью. Мы объединили мир»

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Инфантино – Трампу: «Мистер президент, без вас ЧМ не имел бы такого невероятного успеха. Американская мечта стала реальностью. Мы объединили мир»
Джанни Инфантино похвалил Дональда Трампа за проведение ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в здании Trump Tower отметил участие президента США в проведении ЧМ-2026.

«Американская мечта, мистер президент, стала реальностью. Мы объединили мир.

Вам не нужно, чтобы люди делали вам комплименты, мистер президент, но без вас этот чемпионат мира не имел бы такого невероятного успеха», – заявил Джанни Инфантино.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Турнир, кроме США, также приняли Канада и Мексика.

Кто станет чемпионом мира-2026?44154 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoПолитика
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА

Комментарии

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Трампу теперь не нужна туалетная бумага, он всегда может воспользоваться языком Инфантино.
ОтветCity 100 points
Трампу теперь не нужна туалетная бумага, он всегда может воспользоваться языком Инфантино.
Комментарий скрыт
ОтветСулаквелидзе
Комментарий скрыт
Восемь лет назад был настоящий праздник футбола. И никто из политиков в него не вмешивался.
Если бы у меня были волосы, они были бы тоже рыжими (с) Инфантино
ОтветRealAlex7
Если бы у меня были волосы, они были бы тоже рыжими (с) Инфантино
У него они есть в других частях тела. И вполне возможно что он их красит в рыжий цвет.
до чего он мерзок.
Проглот засчитан.
ОтветЕвгений Маслов
Проглот засчитан.
deep throat от инфантино
Ответaaron.m.gordon
deep throat от инфантино
deepthroatino
Ну Мир вы действительно объединили - общим к вам отвращением
Подхалимство и лицемерие, от которого в здоровом мире должно быть всем тошно.
Но то в здоровом, к нашему миру он не имеет никакого отношения.
Язык настолько коричневый, будто съел сразу нутеллу, сникер и какао-порошок.
Ответmrgtosh
Язык настолько коричневый, будто съел сразу нутеллу, сникер и какао-порошок.
Да не стесняйтесь. Могли бы нутеллу заменить на содержимое биотуалета в сквер гардене.
Такое ощущение,что смотришь пьесу Шварца "Голый король",где Игорь Кваша режет правду-матку:
«Вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!».
Глубже! Глуууубже!
Инфантино главный претендент на звание главного холуя Трампа, это даже не обсуждается((
Ответsergey2022
Инфантино главный претендент на звание главного холуя Трампа, это даже не обсуждается((
Рютте же еще есть, тот еще долбач.
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