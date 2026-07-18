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  4. Друг Марадоны Исраэлит: «Диего был величайшим, но Месси его превзошел. Невозможно добиться большего, чем Лео. Один играл в «Наполи» с 10 ослами, другой – в «Барсе» среди звезд»

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Друг Марадоны Исраэлит: «Диего был величайшим, но Месси его превзошел. Невозможно добиться большего, чем Лео. Один играл в «Наполи» с 10 ослами, другой – в «Барсе» среди звезд»
Друг Марадоны: Месси превзошел Диего.

Мариано Исраэлит, один из самых близких друзей Диего Марадоны, считает, что Лионель Месси превзошел легендарного соотечественника.

«Диего был величайшим из всех… До определенного момента. Но Месси его превзошел. То, чего добился Месси, невозможно превзойти.

Диего играл за такую команду, как «Наполи», где, по сути, были 10 ослов и Диего. Месси играл в «Барселоне», окруженный звездами.

Мы должны быть реалистами, должны быть честны, и я снимаю шляпу перед Месси», – сказал Исраэлит.

Месси посвятил Марадоне победу над Англией: «Без сомнения, Диего наверху очень рад, потому что сегодня был особенный день для него. Я рад, что могу подарить ему эту радость»

Кто станет чемпионом мира-2026?42513 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoДиего Марадона
logoСборная Аргентины по футболу
logoБарселона
logoЛионель Месси
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Комментарии

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Чиро феррара, Франческини, Дзола...
Это я кого быстро вспомнил.
Нифига се ослы? Чё он несёт!!!
Иметь такого друга, даже врагов не надо...
Представляю сейчас что творится с мужиками, которые тогда играли с Диего...
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Чиро феррара, Франческини, Дзола... Это я кого быстро вспомнил. Нифига се ослы? Чё он несёт!!! Иметь такого друга, даже врагов не надо... Представляю сейчас что творится с мужиками, которые тогда играли с Диего...
Карека
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Чиро феррара, Франческини, Дзола... Это я кого быстро вспомнил. Нифига се ослы? Чё он несёт!!! Иметь такого друга, даже врагов не надо... Представляю сейчас что творится с мужиками, которые тогда играли с Диего...
Ди Наполи, Каррека, Алемао...ну все равно не сравнить с составами нынешних топов. До "дела Босмана" собрать одну из версий сборной мира в клубе было не реально.
Про 10 ослов уж больно неуважительно. Грош цена такому мнению.
Какой же это друг) был бы таковым, то знал бы, что в Наполи была тройка Ma-Gi-Ca: Диего с Карекой и Карнавале, тогда те двое были звездными атакующими игроками. Также в составе было много игроков сборной Италии.
Очередной балабол)
Ответxamer 9
Какой же это друг) был бы таковым, то знал бы, что в Наполи была тройка Ma-Gi-Ca: Диего с Карекой и Карнавале, тогда те двое были звездными атакующими игроками. Также в составе было много игроков сборной Италии. Очередной балабол)
Карневале я бы поостергся называть звездным игроком. В чемпионских сезонах Наполи у него было по 8 забитых мячей. Неплохой нап, не более.
Ответxamer 9
Какой же это друг) был бы таковым, то знал бы, что в Наполи была тройка Ma-Gi-Ca: Диего с Карекой и Карнавале, тогда те двое были звездными атакующими игроками. Также в составе было много игроков сборной Италии. Очередной балабол)
Трио Ma-Gi-Ca - это не Диего с Карекой и Карневале, а Марадона - Джордано - Карека! И это трио просуществовало только 1 сезон (1987-88), по окончании которого Бруно Джордано пришлось покинуть "Наполи". Всего Джордано отыграл в Неаполе три сезона, но в сборную Италии не вызывался.
Андреа Карневале имеет за сборную Италии всего 10 матчей (2 забитых мяча). Не сказать, что звездный игрок. Неплохой форвард, но в сборной ему особо ничего не светило (Виалли, Манчини, Баджо, Серена, затем еще сверкнул Скиллачи).
А вот Фернандо де Наполи в период игры за "Наполи" был основным игроком "скуадры адзурры", однако после ухода Марадоны его карьера пошла на спад.
Феррара, Алемао, де Наполи, Дзола ...
Походу, тут осел тот, кто интервью давал.
Ну хорош уже, Наполи 1980-х был прекрасной командой, укомплектованной замечательными игроками. Другое дело, что тогдашняя серия А была настолько сильна (особенно начиная с 1987 года), что таких команд было сразу несколько и конкуренция была чудовищной.
Так добиться успеха со слабыми партнерами - это, как будто бы, более сложное и серьезное достижение, чем добиться успеха с сильными партнерами, нет?)) Не понял этого аргумента от данного "гения".
ОтветКамбоджа Иванов
Так добиться успеха со слабыми партнерами - это, как будто бы, более сложное и серьезное достижение, чем добиться успеха с сильными партнерами, нет?)) Не понял этого аргумента от данного "гения".
Ну, он как бы признаёт Лео величайшим, но по сути намекает, что он этого добился в более тепличных условиях.
Спорное сравнение. Марадона сделал Наполи впервые чемпионом серии А, тогда сильнейшей лиги в мире, но не единожды, а дважды. Выиграл сильнейший европейский турнир того времени, кубок УЕФА, все 2е,3и места топ-лиг тогда были не в ЛЧ, как сейчас, а именно в этом турнире. Недаром ни одна команда СССР не смогла выиграть этот кубок, конкуренция была очень высока.
На уровне сборных никто и никогда не забивал гола топ-команде в матче на выбывание ЧМ, обыграв всех, начиная со своей половины поля. Это сделал только Марадона в матче с Англией, как и сделал сборную чемпионом Мира.
Можно лишь гадать, как сложилась бы его карьера сейчас, когда спортивная медицина продлевает игроков до 40 лет. Но выше пока никого ставить не возможно, они равны, два выдающихся таланта Аргентины.
ОтветСпартаковец навсегда
Спорное сравнение. Марадона сделал Наполи впервые чемпионом серии А, тогда сильнейшей лиги в мире, но не единожды, а дважды. Выиграл сильнейший европейский турнир того времени, кубок УЕФА, все 2е,3и места топ-лиг тогда были не в ЛЧ, как сейчас, а именно в этом турнире. Недаром ни одна команда СССР не смогла выиграть этот кубок, конкуренция была очень высока. На уровне сборных никто и никогда не забивал гола топ-команде в матче на выбывание ЧМ, обыграв всех, начиная со своей половины поля. Это сделал только Марадона в матче с Англией, как и сделал сборную чемпионом Мира. Можно лишь гадать, как сложилась бы его карьера сейчас, когда спортивная медицина продлевает игроков до 40 лет. Но выше пока никого ставить не возможно, они равны, два выдающихся таланта Аргентины.
полностью согласен...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это оскорбил игроков Наполи бывших
ребят, вы какие-то усерьезненные своими спортивными воззрениями, и не понимаете сеттинга, как он это рассказывает. вот представьте этого дона Педро, где-то у себя на даче, дымя хорошей кубинской сигарой, наливает себе чего-нибудь крепкого, поглядывает, как сисястая соседка развешивает белье, треплет своего старого пса по шее, и со скоростью 1 слово в 5 секунд размышляет о жизни на земле... вот в таком контексте надо слышать слово "ослы", без оскорблений и обесцениваний. просто ослы, понимаете?)) для человека с именем Исраэлит примерно все на этой планете ослы.
burro не является оскорблением в аргентиском/уругвайском испанском-- скорее трудяга упертый, без оскорбительного контекста
Ответsingsinner2
burro не является оскорблением в аргентиском/уругвайском испанском-- скорее трудяга упертый, без оскорбительного контекста
Ну вот, весь хайп обломал автору :)
Ответsingsinner2
burro не является оскорблением в аргентиском/уругвайском испанском-- скорее трудяга упертый, без оскорбительного контекста
А где бурро было? В оригинале?
Просто я сейчас открыл источник(гвардиан) и там именно donkeys
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