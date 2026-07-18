Друг Марадоны Исраэлит: «Диего был величайшим, но Месси его превзошел. Невозможно добиться большего, чем Лео. Один играл в «Наполи» с 10 ослами, другой – в «Барсе» среди звезд»
Друг Марадоны: Месси превзошел Диего.
Мариано Исраэлит, один из самых близких друзей Диего Марадоны, считает, что Лионель Месси превзошел легендарного соотечественника.
«Диего был величайшим из всех… До определенного момента. Но Месси его превзошел. То, чего добился Месси, невозможно превзойти.
Диего играл за такую команду, как «Наполи», где, по сути, были 10 ослов и Диего. Месси играл в «Барселоне», окруженный звездами.
Мы должны быть реалистами, должны быть честны, и я снимаю шляпу перед Месси», – сказал Исраэлит.
Месси посвятил Марадоне победу над Англией: «Без сомнения, Диего наверху очень рад, потому что сегодня был особенный день для него. Я рад, что могу подарить ему эту радость»
Кто станет чемпионом мира-2026?42513 голосов
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Аргентина
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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Это я кого быстро вспомнил.
Нифига се ослы? Чё он несёт!!!
Иметь такого друга, даже врагов не надо...
Представляю сейчас что творится с мужиками, которые тогда играли с Диего...
Очередной балабол)
Андреа Карневале имеет за сборную Италии всего 10 матчей (2 забитых мяча). Не сказать, что звездный игрок. Неплохой форвард, но в сборной ему особо ничего не светило (Виалли, Манчини, Баджо, Серена, затем еще сверкнул Скиллачи).
А вот Фернандо де Наполи в период игры за "Наполи" был основным игроком "скуадры адзурры", однако после ухода Марадоны его карьера пошла на спад.
Походу, тут осел тот, кто интервью давал.
На уровне сборных никто и никогда не забивал гола топ-команде в матче на выбывание ЧМ, обыграв всех, начиная со своей половины поля. Это сделал только Марадона в матче с Англией, как и сделал сборную чемпионом Мира.
Можно лишь гадать, как сложилась бы его карьера сейчас, когда спортивная медицина продлевает игроков до 40 лет. Но выше пока никого ставить не возможно, они равны, два выдающихся таланта Аргентины.
Просто я сейчас открыл источник(гвардиан) и там именно donkeys