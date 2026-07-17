Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова и отвергает призывы Великобритании наказать игроков. Джулиани сослался на свободу самовыражения в конституции США

В Белом доме не считают нужным наказывать игроков сборной Аргентины за празднование после победы над Англией.
Южноамериканская команда обыграла европейскую со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира, сообщает корреспондент Sky News Роб Харрис.
По его информации, США отвергают призывы, исходящие, в частности, от правительства Великобритании, наказать аргентинцев.
Так, Эндрю Джулиани, отвечающий за вопросы, связанные с ЧМ, в команде американского президента Дональда Трампа, заявил Харрису, что речь идет о праве на свободу самовыражения, гарантированном Первой поправкой к конституции США.
«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США (она защищает пять основных свобод: религии, слова, прессы, мирных собраний и право обращаться к правительству с петициями о возмещении ущерба – Спортс’‘).
Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединенных Штатах Америки», – сказал Джулиани.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.
ФИФА о баннере аргентинцев про Мальвинские острова: «Дисциплинарный комитет изучает отчеты о матче и соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о дальнейших шагах»
Комментарии
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И тд))
Лично я не знаю что конкретно там написано, но правительства стран в это вмешиваться не должны, не?
Ну что, что гнусного, сильного же.
Собственно поэтому ФИФА и УЕФА это дело типа запрещают, что можно на их горбу серьезно что-то заявить на огромную аудиторию. И привычные банеры-акции, на которые всем пофиг и никто особо обычно не обращает внимания, внезапно становятся известны на весь мир обычным людям. В верхах политики и так все примерно в курсе. Вопрос в массовости для обычных людей.