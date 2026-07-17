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  4. Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова и отвергает призывы Великобритании наказать игроков. Джулиани сослался на свободу самовыражения в конституции США

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Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова и отвергает призывы Великобритании наказать игроков. Джулиани сослался на свободу самовыражения в конституции США
Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова.

В Белом доме не считают нужным наказывать игроков сборной Аргентины за празднование после победы над Англией.

Южноамериканская команда обыграла европейскую со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира, сообщает корреспондент Sky News Роб Харрис.

По его информации, США отвергают призывы, исходящие, в частности, от правительства Великобритании, наказать аргентинцев.

Так, Эндрю Джулиани, отвечающий за вопросы, связанные с ЧМ, в команде американского президента Дональда Трампа, заявил Харрису, что речь идет о праве на свободу самовыражения, гарантированном Первой поправкой к конституции США. 

«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США (она защищает пять основных свобод: религии, слова, прессы, мирных собраний и право обращаться к правительству с петициями о возмещении ущерба – Спортс’‘).

Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединенных Штатах Америки», – сказал Джулиани.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.

ФИФА о баннере аргентинцев про Мальвинские острова: «Дисциплинарный комитет изучает отчеты о матче и соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о дальнейших шагах»

Кто станет чемпионом мира-2026?43636 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Роба Харриса
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Комментарии

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А если бы иранцы пришли с баннером «Ормузский пролив - иранский», так же считали бы?
ОтветVictorVallecano
А если бы иранцы пришли с баннером «Ормузский пролив - иранский», так же считали бы?
Ормузский пролив это к биологам. Там чисто ромашка.
Открыт
Закрыт
Открыт
Закрыт
И тд))
ОтветКлирик
Ормузский пролив это к биологам. Там чисто ромашка. Открыт Закрыт Открыт Закрыт И тд))
США нужны переговоры, сначала в Дубаи, потом Катар, Турция, Швейцария, вообщем дело серьезное
А причём тут Белый дом и правительство Великобритании? Есть правила ФИФА, под эдигой которого проходит данное мероприятие, там прописано про политические лозунги, всё.
Лично я не знаю что конкретно там написано, но правительства стран в это вмешиваться не должны, не?
ОтветКлирик
А причём тут Белый дом и правительство Великобритании? Есть правила ФИФА, под эдигой которого проходит данное мероприятие, там прописано про политические лозунги, всё. Лично я не знаю что конкретно там написано, но правительства стран в это вмешиваться не должны, не?
Уже всем пофиг на правила. Там карточки по звонку отменяют и беспричинно отстраняют сборные.
ОтветФан Рубина
Уже всем пофиг на правила. Там карточки по звонку отменяют и беспричинно отстраняют сборные.
Всегда так было. Право сильного.
Ну что, что гнусного, сильного же.
У ФИФА есть пункт правил, где политики не имеют право вмешиваться в дела федераций своих союзов, тут же белый дом решает , ну да ладно ахах
ОтветЭдуард Романов
У ФИФА есть пункт правил, где политики не имеют право вмешиваться в дела федераций своих союзов, тут же белый дом решает , ну да ладно ахах
Никогда такого не было, и вот опять
ОтветЭдуард Романов
У ФИФА есть пункт правил, где политики не имеют право вмешиваться в дела федераций своих союзов, тут же белый дом решает , ну да ладно ахах
Ну так американские политики в дела своей федерации футбола и не вмешиваются))
Всё по факту, Англия сама вообще должна покаяться. Великобритания должна извиниться перед США, Россией, Китаем и перед всеми странами, которые пострадали от английского лицемерия и ханжества.
ОтветФран
Всё по факту, Англия сама вообще должна покаяться. Великобритания должна извиниться перед США, Россией, Китаем и перед всеми странами, которые пострадали от английского лицемерия и ханжества.
Странно что Индии нет в вашем списке. Видимо они только благодарность должны выразить в развитии своего государства? Иначе где бы они были?)
Тогда ждём баннера с мексиканским Техасом
ОтветКамбоджа Иванов
Тогда ждём баннера с мексиканским Техасом
От кого и где?
Получается Сербы могут спокойно везде вешать баннер "Косово-это Сербия", ведь в конституции США прописана свобода самовыражения)
ОтветЕвгений_1116659964
Получается Сербы могут спокойно везде вешать баннер "Косово-это Сербия", ведь в конституции США прописана свобода самовыражения)
Ну судя по тексту, то только на территории США в рамках проводимых там турниров.
ОтветЕвгений_1116659964
Получается Сербы могут спокойно везде вешать баннер "Косово-это Сербия", ведь в конституции США прописана свобода самовыражения)
Могут и делают в США
А причем тут Белый дом? Этим должна заниматься ФИФА, а не Белый дом или США в принципе. Уверен, если бы сборная Мексики отпраздновала какую-то победу с банером типа "Техас - Мексика!" их бы, как минимум осудили и извиняться заставили. А часть игроков точно отстранили бы, 2-4 человека, кто держал бы банер в руках точно.
ОтветCrazy Writer
А причем тут Белый дом? Этим должна заниматься ФИФА, а не Белый дом или США в принципе. Уверен, если бы сборная Мексики отпраздновала какую-то победу с банером типа "Техас - Мексика!" их бы, как минимум осудили и извиняться заставили. А часть игроков точно отстранили бы, 2-4 человека, кто держал бы банер в руках точно.
Нет, т.к. регулярно такие акции проходят по обе стороны границы
ОтветOlegLawyer
Нет, т.к. регулярно такие акции проходят по обе стороны границы
Одно дело всякие акции, которые особо никто и не видит. А другое - на весь мир на турнире заявить и хайпануть, так сказать. Про те же острова, всем относительно пофиг было, кроме конфликтующих сторон. А теперь весь мир знает. Тоже регулярно акции всякие проходят, я уверен. Но весь вопрос в их заметности.

Собственно поэтому ФИФА и УЕФА это дело типа запрещают, что можно на их горбу серьезно что-то заявить на огромную аудиторию. И привычные банеры-акции, на которые всем пофиг и никто особо обычно не обращает внимания, внезапно становятся известны на весь мир обычным людям. В верхах политики и так все примерно в курсе. Вопрос в массовости для обычных людей.
Осталось спросит, Пескова и что думает Кремль, но сперва надо спрашивать у Мостового.
В 1982 г. американцы отказались помогать англичанам, не дали базы и танкеры
Бриты утрутся теперь. Это тебе не юкрейнцев поддерживать. Вон там быстро Россию можно наказать!
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