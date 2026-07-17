Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова и отвергает призывы Великобритании наказать игроков. Джулиани сослался на свободу самовыражения в конституции США

Белый дом не осуждает баннер Аргентины про спорные острова.

В Белом доме не считают нужным наказывать игроков сборной Аргентины за празднование после победы над Англией.

Южноамериканская команда обыграла европейскую со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» .

Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира, сообщает корреспондент Sky News Роб Харрис.

По его информации, США отвергают призывы, исходящие, в частности, от правительства Великобритании, наказать аргентинцев.

Так, Эндрю Джулиани, отвечающий за вопросы, связанные с ЧМ, в команде американского президента Дональда Трампа , заявил Харрису, что речь идет о праве на свободу самовыражения, гарантированном Первой поправкой к конституции США.

«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США (она защищает пять основных свобод: религии, слова, прессы, мирных собраний и право обращаться к правительству с петициями о возмещении ущерба – Спортс’‘).

Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединенных Штатах Америки», – сказал Джулиани.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.

ФИФА о баннере аргентинцев про Мальвинские острова: «Дисциплинарный комитет изучает отчеты о матче и соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о дальнейших шагах»